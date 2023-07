"Fue increíble", dicen estudiantes de Física de todo el país tras escuchar a Kip Thorne

«Ha sido muy interesante y ha gustado mucho. No hemos podido empezar de mejor manera el encuentro». Así resumió el vocal de la junta de gobierno del grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física, el balear Joan Llobera, la ponencia del doctor Kip Thorne, premio Nobel y «Princesa de Asturias», que ayer abrió en Oviedo el primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Física. Eran las 17.00 horas, las ocho de la mañana en Oregón (Estados Unidos) cuando el laureado astrofísico aparecía en las pantallas del espacio Circus de Oviedo para delicia de los 210 espectadores que bien de manera presencial –120 de ellos– o a través de Youtube –90 asistentes–, aguardaban expectantes al investigador.

«Una oportunidad así no se tiene todos los días y poder disfrutar de una charla de un científico de tal renombre es increíble», apuntó Llobera, que destacó así un sentir que ninguno de los presentes podía disimular. Y es que había muchas ganas de escuchar las teorías del también productor ejecutivo y asesor científico de la película «Interstellar». Tanto que los problemas de sonido iniciales no hicieron sino avivar una expectación que fue seguida de un sonoro aplauso cuando el científico pronunció, ya sin problemas, sus primeras palabras. Un aplauso que no fue nada en comparación con el que se escuchó al término de una hora y media de conferencia sobre la ciencia detrás de «Interstellar», que dejó a los estudiantes multitud de temas sobre los que reflexionar.

«La parte que más me ha llamado la atención fue la de los agujeros de gusano porque se menciona mucho en ciencia ficción», dijo Miriam Sardinero, estudiante de primer año de Física en la Universidad Complutense de Madrid. Para los recién graduados por la Universidad de País Vasco, Gabriel Ibarra, de Bilbao, y Marco Antonio López, de Palencia, la mejor parte fue la relacionada con las olas. «Para mi lo más interesante ha sido cuando ha hablado de las olas porque me ha parecido más asequible», confesó el primero. «Lo que más he disfrutado ha sido lo de las olas y las mareas porque yo soy más un físico de lo cotidiano. Soy más de la física aplicada», reconoció el segundo. Mientras que el madrileño estudiante de Física Luis Gómez Ávila se mostró indeciso entre dos momentos de la charla. «Yo me quedaría con la pregunta que le han hecho sobre las distintas mentalidades y formas de pensamiento que puedes tener dentro de la física, pero también con la parte en donde acepta haber metido la pata con el tema de los rayos de luz», confesó entre risas alegando que «esas cosillas que se les escapan hacen a estos grandes científicos más humanos».

Sin embargo, algo en lo que todos coinciden es en la calidad de la conferencia. «Me ha parecido muy interesante. Me ha gustado mucho. Y, aunque me esperaba algo más relacionado con su premio Nobel, se han superado las expectativas», apuntó Lola Castellón, natural de Granada donde estudiará el curso que viene tercero de Física.

Una de las claves por las que exposición resultó todo un éxito, tiene que ver, según Miriam Sardinero, con la sencillez a la hora de explicar una materia tan compleja. «Creo que Thorne ha cumplido el objetivo que tenía porque ha sido asequible. Aunque mete ecuaciones que un estudiante de primer año todavía no entiende, si sabes inglés, lo explica todo de manera bastante comprensible», puntualizó la joven, que al igual que el resto de sus compañeros no veía la hora de disfrutar de este primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Física en Oviedo. «Estos cuatro días tienen muy buena pinta tanto para aprender como para divertirse. Estoy muy ilusionado porque tenemos un equipazo que ha organizado unos días muy chulos», concluyó Luis Gómez Ávila.