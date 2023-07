Un asturiano recibe el premio de la Sociedad Española de Física a la mejor tesis del país

El asturiano Carlos Francisco Erice Cid, investigador del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) y miembro del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo, ha recibido el Premio a la Mejor Tesis Doctoral de 2021 de las universidades españolas, en su Modalidad Física Experimental, que concede la División de Física Teórica y de Partículas (DFTP) de la Real Sociedad Española de Física (RSEF).

Bajo la dirección de los profesores F. Javier Cuevas Maestro y Santiago Folgueras Gómez, Erice, que presentó su trabajo doctoral en la Universidad de Oviedo, convenció al jurado por el nivel de detalle y la magnífica aportación científica que se derivaba de su tesis, que ya ha aparecido en distintas publicaciones especializadas.

"El trabajo doctoral recogido en la tesis es muy completo y detallado. Demuestra la valía del nuevo doctor y la excelencia del trabajo realizado, que ha formado parte de nueve publicaciones y ha sido presentado por él mismo en más de una decena de conferencias internacionales y nacionales", apuntaba el jurado en su acta de concesión. "En resumen, Carlos Erice Cid ha realizado un trabajo doctoral de gran calidad, minucioso y útil", concluían los expertos.

Erice sigue así los pasos de su colega Sergio Sánchez Cruz, ganador de este mismo premio en la edición anterior con una tesis doctoral también supervisada por el catedrático F. Javier Cuevas Maestro. Se trata del segundo año consecutivo en el que un investigador del ICTEA y miembro del Departamento de Física de la Universidad de Oviedo consigue este galardón, lo que demuestra la buena salud que tiene la ciencia asturiana a día de hoy, así como el prometedor futuro que le aguarda.

En su tesis titulada "Study of beyond the Standard Model processes in leptonic final states with the CMS detector at the Run II of the LHC", Erice se focaliza en estudiar estados finales con múltiples leptones. Además, incluye una búsqueda de nueva física en términos de supersimetría, una posible explicación a las observaciones de la llamada materia oscura.