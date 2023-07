Barbón pide en su toma de posesión "ambiciones grandes" para "rematar el cambio económico de Asturias"

Adrián Barbón abrió los postigos de su segundo mandato dejando "en prenda" su palabra. O más bien un ramillete de buenas palabras. O una colección de bellos propósitos aliñados con un excedente de confianza. "Con la obligación del optimismo" y "el deber de la convicción", el presidente del Principado espolvoreó por el discurso de su solemne toma de posesión el "progreso" y el "diálogo", la confianza en el "futuro" y la vocación de "cambio", el "orgullo de pertenecer" a una historia y una cultura y la promesa de una "lealtad" exigente. El presidente del Principado prometió el cargo por segunda vez sobre el mismo ejemplar de la Constitución que la primera –la número 55 de las 200 copias originales de la Carta Magna, cedida por la familia del histórico socialista lavianés Emilio Barbón– y demostrando que al Adrián Barbón de 2023 le encajan punto por punto las palabras del de 2019. Comparando este discurso con aquel primero, pronunciado hace cuatro años y una semana, se observan repetidas al menos las menciones a la ambición y la osadía, a la lealtad y la exigencia, pero ayer este Barbón de 2023 añadió, cosas de una mayoría parlamentaria que se le ha vuelto menos holgada, la necesidad de presidir un Gobierno que le piden que sea "reformista" y que por primera vez en doce años volverá a ser de coalición con Izquierda Unida.

Delante de unos trescientos invitados, al calor sofocante de un mediodía de julio con mucha gente en poco espacio cerrado y hablando desde una tribuna instalada en el primer descanso de la gran escalinata del palacio de la Junta, el presidente colmó la expectativa de los que serán sus socios de Gobierno repitiendo varias veces que el Ejecutivo que compartirá con IU será eso, "reformista", además de "progresista". No llegó a parafrasear al líder de la coalición, asumiendo el reformismo "fuerte" que le reclama siempre Ovidio Zapico, pero casi. El apellido de su reformismo es "tenaz, valiente y osado, porque Asturias está adentrándose en otra etapa histórica y necesita un fuerte impulso colectivo para recorrerla con éxito".

Con una Cruz de la Victoria bordada en terciopelo carmesí como decorado, flanqueado por una bandera de Asturias y otra de España, a un lado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, y al otro el presidente de la Junta, Juan Cofiño, Barbón cerró su parlamento diciendo con toda la solemnidad de que fue capaz, antes del "puxa Asturies" y el himno a la gaita y el tambor, que "un gobernante vale lo que vale su palabra" y que él, "en este acto", empeña la suya con Asturias. Está delante de una representación cabal de todo el poder en la región, de todos los expresidentes socialistas vivos –todos los de la lista excepto Francisco Álvarez-Cascos– y de cuatro presidentes autonómicos, los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Navarra en funciones, María Chivite, y los populares de Galicia, Alfonso Rueda, y Castilla y León, su tocayo Fernández Mañueco. Viene de repetir "fuerte, estable y reformista de unidad progresista" como rasgos distintivos del Gobierno que se dispone a presidir y ha ido desgranando el contenido de aquellas seis palabras que asume como divisa para estos cuatro años y más allá. Barbón levanta la vista y mira al decenio que queda hasta 2033 y en el que se propone, resume desbordando los márgenes de la duodécima legislatura, "rematar el cambio económico, aprovechar las grandes comunicaciones, entrar en otra dimensión turística y frenar el descenso demográfico".

El discurso, que como conviene a la solemnidad del acto fue más emotivo que político, menos detallado y programático que el de hace una semana en la sesión de investidura, fueron doce minutos enhebrando buenas intenciones con el "progreso" como divisa de partida. Empieza por ahí, dice, porque "el miyor porvir d’Asturias", dijo en eonaviego, "vai llabrarse sempre al célo aberto dos deretos y as llibertades, da igualdá entre homes y muyeres, del respeto á diversidá".

En un discurso trilingüe, como el de investidura, el presidente también eligió la fala, acaso porque sabe que a Vox le duele, para referirse a la "involución, esa solombra moura, llóbrega y fría como úa entrada al pior pasao" que "nun vai marcar el rumbo del Principao".

Luego hablaría también en asturiano normativo, pero antes añadió a su alocución una parada en el "futuro". Volvió a repetir que "confío rotundamente en que los mejores días de Asturias están por llegar" e hizo un excurso para rebatir, una vez más, a los que "me reprochan un exceso de optimismo". Muy en su línea de combate contra el "pesimismo medroso del horizonte, claudicante ante los malos augurios", prefiere "no atarse al miedo", engancharse al "progreso y el cambio" y encajar aquí eso de que "tengo la obligación del optimismo" y "el deber de la convicción". Parafraseándose a sí mismo en la investidura, resume los mandatos que recibió de las urnas en "culminar la revolución verde de la mano de la ciencia, para asegurar la creación de empleo de calidad, afianzar el protagonismo del medio rural, renovar el Estado de bienestar, salvaguardar la igualdad, promover con orgullo nuestra cultura y lograr el impulso demográfico". También se copió a sí mismo recordando, ahora en asturiano, y de nuevo en versión optimista, que frente al miedo que hace cuatro años infundía en la industria asturiana el desafío de la transición ecológica "agora non solo tamos seguros de que vamos facer cume, sinón de que vamos tar ente los primeros". Era la versión 2023 del "Asturias tiene más futuro que pasado" que pronunció aquí mismo en 2019.

Para completar ese camino "nun podemos avanzar mirándonos los pies, acoxando a cada pasu", dijo además, pidiendo como hace cuatro años, como hace una semana, "ambiciones grandes y lluces llargues", y deteniendo su recorrido por las palabras clave en el "diálogo". Contra "el ruido que distorsiona", frente a "una Asturias tensa y obcecada en el enfrentamiento", Barbón aboga por la "política útil que se afana en resolver los problemas" y por los consensos que hagan de esta región "un escaparate de la buena política".

Mencionó a continuación su propio "orgullo" al renovar la condición de noveno integrante de la lista de los presidentes del Principado y, a mayores, el "orgullo de pertenencia" a una historia, a "una identidad tan reconocible como inclusiva" y a una cultura manifestada, no podía faltar, en "el latido, que queremos más vivo, de nuestras lenguas". Fue aquí donde citó por sus nombres a los cuatro predecesores que le escuchaban desde la escalinata de su derecha –Pedro de Silva, Antonio Trevín, Juan Luis Rodríguez-Vigil y Javier Fernández– y a los tres fallecidos –Rafael Fernández, Sergio Marqués y Vicente Álvarez Areces–, dejando así constancia de que hacía alusión a todos los expresidentes menos a Francisco Álvarez-Cascos, que no asistió a la ceremonia. De Pedro de Silva había recibido ya con emoción, después de jurar su cargo y en conmemoración del cuadragésimo aniversario de la elección de éste como primer presidente del Principado, "una insignia de cinta azul y gualda de la que pende el escudo de Asturias en plata" que el jefe del Ejecutivo llevó el resto del acto prendida en la solapa.

El Barbón de 2023 remedó al de 2019 también en la desembocadura del discurso, que fue a dar a una promesa de "lealtad" con la región. De nuevo solemne, intenso, el presidente se impuso la tarea de demostrar que "nada se antepondrá a la defensa de los intereses de Asturias" y enfatizó que lo hará "siempre, cuando y ante quien sea necesario". Por si hubiera dudas del destinatario miró a la ministra Isabel Rodríguez, "que sabe que soy sincero", e hizo explícita presunción de su dureza frente al Gobierno de España pese a la coincidencia de los colores políticos. "Como el anterior mandato, no cabe un titubeo, un asomo de duda: Asturias, lo primero, siempre Asturias", concluyó con severidad. Y acabó resumiendo que se pide a sí mismo y a todos los componentes de su gobierno "humildad, cercanía, audacia y diálogo".

El lavianés de 1979 que preside el Principado desde 2019 ya no tiene que presentarse ni pedir permisos a sus antecesores. Hace cuatro años se recordó como el niño de trece que en una visita escolar de los primeros noventa conocía el nombre del presidente y el lugar que ocupaba cada grupo parlamentario en el viejo hemiciclo de la Junta y quiso enfatizar todo lo que de relevo generacional iba a tener su presidencia. Se ve que el Barbón de ayer prefirió desplazar el foco hacia su experiencia, a lo aprendido en medio de "la tormenta de los tiempos", con su pandemia y su guerra, y a su pretensión confiada y optimista de que los jóvenes hereden, dijo de vuelta a su eslogan electoral de 2019, "la mejor Asturias".

La segunda toma de posesión de Adrián Barbón cambió la habitual ubicación del atril para los discursos en la primera planta de la Junta por un nuevo emplazamiento en la gran escalinata de entrada. Había una razón de seguridad: los daños causados por un temporal en el lucernario de la techumbre aconsejaron la colocación de una malla en el segundo piso para prevenir desprendimientos. Eso inutilizaba esa planta para colocar a parte del público e hizo que hubiese que ganar espacio para los oradores en la escalinata y para las autoridades más significadas en la planta baja.

El presidente del Principado repitió la liturgia de su primera toma de posesión en lo que atañe a los símbolos. Volvió a prometer su cargo sobre un ejemplar de la Constitución de especial significado para él, una de las doscientas copias originales de la Carta Magna, una réplica marcada con el número 55 y autografiada por los diputados de las Cortes Constituyentes que Adrián Barbón volvió a utilizar gracias a la generosidad de la familia de Emilio Barbón, el histórico socialista, lavianés como él, al que perteneció el volumen.

Después de prometer su cargo, el primer presidente del Principado elegido en las urnas, Pedro de Silva, puso en la solapa de su octavo sucesor, Adrián Barbón, una insignia con un escudo de Asturias en plata. Ambos conmemoraban así el 40 aniversario de las primeras elecciones.

La ministra Rodríguez defiende "la unidad de España respetando su diversidad"

En un momento muy propicio para sacar punta política a cualquier discurso, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones arropó al presidente del Principado en su toma de posesión con un canto a favor de la "voluntad de acuerdo" y del descubrimiento de que existe "terreno para el entendimiento". Mientras se discuten las opciones de gobernabilidad que dejan las urnas del pasado domingo, y se inician las negociaciones entre el PSOE y las fuerzas del nacionalismo vasco y catalán que pueden apuntalar la investidura de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez proclamó ayer en la Junta General del Principado, hablando de "los mecanismos de diálogo" entre el Gobierno y las autonomías, que ese terreno abonado para el entendimiento "no puede obviar que hay que respetar el pluralismo político de este país cada vez más plural y la diversidad de los territorios, que es la de sus gentes". La ministra portavoz subrayó el fondo del mensaje con su convicción de que conviene "forjar aún más la identidad y la unidad de España, sí, pero con respeto absoluto a la diversidad y al pluralismo".

Fue el recado más interpretable en clave estratégica de un acto más dado a lo protocolario y lo emotivo que a la contienda política. Venía la Ministra de hacer un balance de los cuatro años de legislatura nacional y autonómica que recogió el "estrés" al que la pandemia sometió a las instituciones y a los servicios públicos para enfatizar la necesidad de "profundizar en los mecanismos de cohesión. La de los territorios, pero sobre todo la cohesión social", matizó, para proteger a las autonomías y "fortalecer la diversidad del país" a la vez que se garantiza "que todos los españoles, vivan donde vivan, gozan de igualdad real cuando acceden a un colegio, van a un hospital o son atendidos por la ley de dependencia".

Rodríguez puso las relaciones entre el Principado y el Gobierno de España en el ciclo que termina como ejemplo de entendimiento y exteriorizó su deseo de inscribir los próximos cuatro años "la Asturias que avanza" en "la España que avanza". La Ministra había concretado este propósito situando el horizonte en la pretensión de alcanzar una región "más moderna, con ambición en el ámbito económico y empresarial y avances en derechos y en libertades" y acabó su intervención citando a Jovellanos. Haciendo palanca en una frase del ilustrado gijonés, allí donde dejó dicho que "el Estado de libertad, es decir, el Estado democrático, es una situación de paz, comodidad y alegría", Isabel Rodríguez hizo votos por que Barbón pueda otorgar a su pueblo esa "paz, tranquilidad y alegría" y añadió su propia intención de "dar respuesta a esa expresión de Jovellanos con el esfuerzo y el trabajo de todos de los legítimos representantes de España que fuimos elegidos el pasado domingo". A partir del respeto a la expresión de la voluntad popular en las urnas, acabó con un llamamiento al esfuerzo para no hacer sino "aquello que la gente espera de nosotros".

Cofiño espera "prudencia y moderación" de una Junta que "enriquezca" al Gobierno

El presidente de la Junta General del Principado introdujo el "preceptivo ritual" de la toma de posesión de Adrián Barbón con una glosa entregada a las virtudes del presidente del Principado y alguna respetuosa orientación hacia los diputados para el ciclo parlamentario que empieza y que él tendrá que arbitrar desde la tribuna del hemiciclo. Después de deshacerse en elogios hacia el recién renovado jefe del Ejecutivo regional, Juan Cofiño prologó la duodécima legislatura exponiendo su confianza en que "la prudencia en el hacer y la moderación en el decir conlleve que los grupos parlamentarios, y sus portavoces en cada ocasión, elijan siempre la mejor estrategia, la más útil y la que mejor corresponda a los afanes y necesidades de cada momento".

El exvicepresidente del Gobierno asturiano, ahora presidente debutante en la cámara, había dejado además constancia de su idea sobre una "participación política parlamentaria" que debe contribuir "al enriquecimiento y estímulo de la acción del Ejecutivo". Cofiño añadió a una alocución preñada de buenos deseos su ambición y anhelo de que en la sede de la soberanía popular "la palabra tome el poder", o su esperanza en que "las técnicas de control y orientación del Gobierno sean fructíferas y se utilicen a favor de los intereses colectivos de nuestra comunidad autónoma y sus gentes". "Los asturianos esperan de nosotros", enlazó el presidente de la Junta, que el parlamento no se desvíe de sus misiones como "cauce institucional de diálogo", pero que sea también y de verdad "ámbito para la escenificación de los problemas y conflictos de los asturianos, para el posicionamiento frente a ellos y su resolución".

Hasta ahí la parte del discurso que Cofiño pronunció en su versión más canónica e institucional de presidente del parlamento asturiano. Su otra vida reciente como vicepresidente y consejero en el Gobierno de Adrián Barbón le sirvió para componer además, "desde un optimismo bien informado y con fundamento", una semblanza plena de alabanzas del presidente, a quien "conozco bien y me honra con una amistad que es recíproca". "A sus reconocidas virtudes", empezó, del "trabajo intenso, la honradez, empatía, cercanía y tenacidad en la defensa de Asturias" cabe añadir, "en esta hora, la experiencia adquirida en una legislatura difícil como ninguna". Asintiendo a una frase que el propio Barbón pronuncia a menudo –"soy mejor presidente que hace cuatro años"–, Cofiño constata que su jefe del último cuatrienio es "una persona que escucha, es sensible y asimila las experiencias adquiridas para adoptar cada día las mejores decisiones". Confía en él, enlaza, "porque sé que es una persona y un presidente con memoria, con principios y con el coraje necesario para afrontar las dificultades del presente", así como con "la capacidad y visión para enfrentarse con solvencia a los desafíos del futuro, que no son pocos".

Sobre esa base levanta el presidente de la Junta su pronóstico para los cuatro años que empiezan y en los que Barbón, garantiza Cofiño, continuará implicado "en el empeño de la transformación permanente de nuestro tejido productivo, en clave verde y digital", y "comprometerá los mejores servicios públicos en un ámbito tan delicado como el de lo social". Recuerda el exvicepresidente que el Principado viene de significarse, en "un mandato lleno de dificultades", como una autonomía "sensible y protectora", y que ha llegado hasta aquí "en pleno proceso de reinvención" y "proyectándose sobre las fortalezas del pasado, una vez más, con el propósito de asegurar un tiempo mejor para los asturianos".