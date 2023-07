Si un cartógrafo hubiera representado al detalle el mapa asturiano de finales del siglo XIII sus líneas y su entramado urbano no hubiera sido muy diferente al actual. Las ciudades, tal y como hoy las conocemos, tienen un primer nacimiento, el que podríamos denominar social o poblacional. Ciudades que venían de antiguo –Gijón es un caso típico– y otras que prosperan en algún momento de la Edad Media por motivos políticos –Oviedo, convertida en Corte del Reino de Asturias– o por cuestiones comerciales –Avilés, villa destinada a convertirse en el puerto marítimo más importante del Cantábrico–. De aquella maraña de aldeas tardorromanas y altomedievales, unas desaparecieron, las más se modificaron y unas pocas terminaron por ser aldeas centrales o cabezas de concejo.

Por tanto, ese primer nacimiento urbano, que no es otra cosa que una concentración poblacional al calor de unas buenas condiciones (defensa, agua, suministros, un campo capaz de surtir de víveres...), jerarquiza el territorio, tal y como sucede en la actualidad. "El nacimiento de las ciudades", tercer volumen de la colección "La Edad Media en Asturias" explica los orígenes de las principales referencias urbanas de la región pero también el apasionante proceso de consolidación administrativa. No bastaba con ser ciudad, se necesitaba el documento que lo acreditara, casi siempre con la firma del rey.

Ese documento es el Fuero. Un puñado de localidades asturianas conservan los pergaminos originales a partir de los cuales fueron consideradas ciudad. A veces no es exactamente ese primer documento foral, sino la confirmación de los derechos y deberes ciudadanos por parte del monarca que heredara el trono. Cuando había sucesión monárquica las ciudades se apresuraban a solicitar del heredero la convalidación de sus fueros. Por si acaso...

El Fuero era una especie de "Constitución" municipal, que regulaba la vida de la localidad, desde lo más general a lo más específico. "El nacimiento de las ciudades" utiliza el Fuero de Avilés como ejemplo documental, y en él se hila tan fino que, entre otras muchas cuestiones, se certifica las multas a pagar por agresiones o insultos; no todas las descalificaciones "valían" lo mismo.

Pero lo más importante de los fueros era su capacidad para regular la economía de las nuevas ciudades. Los impuestos, las exenciones, el control de los mercados, las fórmulas para conseguir las cartas de vecindad y, sobre todo ello, el gobierno municipal.

La mayoría de las ciudades asturianas nacen por concesión de la Corona. No es que los reyes tuvieran accesos de generosidad, y menos en un contexto feudal. Era parte de su estrategia política. Imaginemos la sociedad de la época: una población campesina que quizá superara el noventa por ciento del total, y unas jerarquías nobiliarias y eclesiásticas que fluctuaban en sus apoyos a la Corona. En ese pulso permanente de poderes fácticos, los reyes buscaron en las ciudades unos aliados. El rey concedía derechos y las ciudades crecían en forma de señoríos colectivos con derechos de hondo calado donde Iglesia y nobleza no lo tenían fácil. Un ejemplo: los avilesinos estaban libres de la obligación de ir a la guerra si en esa expedición militar no participaba en persona el propio monarca.

Oviedo y Avilés fueron las primeras localidades en disponer de carta foral, pero fue en el siglo XIII, principalmente en la segunda mitad cuando se produce la revolución urbana. En apenas unas décadas, con el año 1270 como referencia, se conceden fueros a Gijón, Villaviciosa, Colunga, Ribadesella, Siero, Salas, Valdés, Navia, Laviana, Carreño, Gozón, Somiedo o Grado, entre otras poblaciones. Todo ello en un proceso de muy pocos años y bajo la política de un gran estratega que, sin embargo, acabó mal: Alfonso X el Sabio.

Los fueros son muros de contención frente a otras jerarquías. El caso de Sariego nos sirve como ejemplo: Alfonso concede el privilegio a petición de los vecinos, pero las comunidades de los monasterios de Valdediós (Villaviciosa) y San Pelayo (Oviedo) alegaron que en Sariego ya existían unos derechos tradicionales de jurisdicción. O sea, que la Iglesia estaba primero y era la institución que cobraba los impuestos. La Corona envió a dos comisarios para investigar el asunto y revocó su propia decisión. Los campesinos de Sariego se quedaron sin fuero, y en un territorio rodeado literalmente de localidades que sí lo tenían.

¿Por qué esa fiebre foral? Primero, porque los tentáculos de la nobleza y clero amenazaban con tomar la iniciativa. De hecho, hay alguna concesión foral asturiana que no viene del rey sino del obispo. Castropol y Las Regueras, sin ir más lejos. Y segundo, porque si tu vecino lograba ese nuevo estatus urbano no quedaba otro remedio que sumarse a la ola. Cuestión de competencia.

"El nacimiento de las ciudades" cruza las montañas para hablar del Fuero de León, en la medida en que compete, y de qué forma, al territorio asturiano. A principios del siglo XI León es la capital del Reino. Del reino de Asturias y León. Lo concede Alfonso V en 1017 El Forum Legionense está originariamente escrito en un latín evolucionado, un híbrido lingüístico, pero muy poco tiempo después es traducido a la lengua romance, un astur-leonés que podría ser hoy más o menos entendido por los hablantes de Asturiano. Para algunos esta es la primera traducción que conocemos al Asturiano. Un texto de gran importancia filológica, que se incluye dentro del Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo, estudiado por el medievalista Francisco Javier Fernández Conde y por el filólogo Xosé Lluis García Arias, dos figuras centrales e indispensables para el estudio y análisis de la evolución lingüística y del dominio lingüístico astur-leonés, junto a Xulio Viejo Fernández. Tres generaciones distintas a las que la Universidad asturiana unió.

El Fuero de León disponía y explicaba los derechos y deberes de los súbditos del Reino a uno y otro lado de la cordillera. Esa transcripción a la lengua romance tenía motivos más políticos que literarios: se trataba de que el texto legal llegara a cuantos más ciudadanos mejor. Y que lo entendieran. Y que, en el caso leonés, se animaran a empadronarse en una ciudad que poco tiempo antes había sido arrasada por las tropas de Almanzor.

Hoy y mañana, a la venta el tercer libro, "El nacimiento de las ciudades"

Los lectores de LA NUEVA ESPAÑA tienen hoy y mañana una gran oportunidad para entrar en el apasionante mundo de la Historia de forma rigurosa y ame na. El coleccionable "La Edad Media en Asturias", un estudio en seis libros que abarcan mil años, es la nueva propuesta editorial que LA NUEVA ESPAÑA ofrece los sábados y domingos al precio de 5,95 euros por volumen con el periódico del día. Tras el rotundo éxito de los primeros libros, "Los 70.000 días del Reino de Asturias" y "Monjes y juglares", llega ahora "El nacimiento de las ciudades", con textos de Eduardo García y fotografías de Julián Rus en un elegante y vistoso diseño y un gran aporte informático.