Más de 20.000 personas están aún pendientes de cobrar el bono social térmico, una ayuda pública destinada a paliar la pobreza energética en los hogares vulnerables, que el Gobierno del Principado reparte por primera vez (hasta el año pasado lo hizo el Estado) y que por ley debió ser abonada antes del 31 de marzo. Las sucesivas promesas de la Consejería de Derechos Social y Bienestar de que abonaría la ayuda a los 30.000 perceptores en mayo y en junio no se cumplieron. Comisiones Obreras (CC OO) considera "inadmisible en pleno siglo XXI" esta demora, que achaca "a la mala gestión del departamento que hasta ahora ha encabezado Melania Álvarez.

Porque al sindicato no le cuadran las "excusas" que pone el Principado, centradas en que el problema no es "ni de dinero ni de voluntad política", sino de un programa informático, que se instaló el año pasado y que, según los mandatarios autonómicos, se conecta a una plataforma que solo permite ingresar las ayudas públicas de 3.000 en 3.000; que, además, obliga a esperar por si hay incidencias; y que, si aparecen, no permite hacer los ingresos y debe reiniciarse todo el proceso.

Esa al menos es la explicación que se la ha dado a José Manuel Zapico, secretario general de CC OO en Asturias. De momento, según admite el Principado, solo se han podido abobar 6.000 bonos sociales térmicos, y el resto "va a ir lento".

CC OO resalta que mientras fue el Gobierno central el encargado de repartir las ayudas (empezaron a funcionar en 2020) estas llegaban "siempre" a los beneficiarios antes de mayo". En cuanto al supuesto "fallo informático", el sindicato cree que ya ha habido "suficiente tiempo para repararlo desde enero hasta ahora".

Además, las ayudas "ya se han cobrado en el resto del país", añade Comisiones Obreras. Subraya que, puesto que el dinero ya está en poder del Principado desde hace meses y que las ayudas son automáticas y no hay necesidad de presentar peticiones ni rellenar formularios, todo indica que el "verdadero problema" es "la "nefasta gestión" y la "absoluta y total falta de claridad" por parte de la Consejería, insiste el sindicato.

Lo peor del caso es que hay "muchas personas con derecho al bono que lo están pasando realmente mal", y que algunas de ellas atraviesan "una situación casi límite", por lo que urge que el problema sea resuelto con la mayor celeridad posible, apuntan fuentes de CC OO.