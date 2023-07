Barbón renueva seis consejerías y asume Cultura como ariete ante el "clima de involución"

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, levantó ayer al mediodía las cartas de su esquema de Gobierno para los próximos cuatro años resaltando la amplia renovación (seis de las diez consejerías estarán ocupadas por personas que acceden por primera vez al cargo), destacando el peso que tendrán la interlocución empresarial y la apuesta por combatir el cambio climático en el nuevo Ejecutivo y con las novedades de colocar bajo su mando directo el área de Cultura, Deportes y Política Lingüística (lo ocupará una viceconsejera) como mensaje "ante la ola de involución" y considerando el ámbito cultural y ligüístico como "una materia transversal" y incorporar a Gimena Llamedo como vicepresidenta, la primera mujer en ese cargo en la historia del Principado.

Barbón comenzó agradeciendo a los integrantes del Consejo de Gobierno que ahora cesa su labor. "Me han acompañado en esta aventura a lo largo de estos cuatro años y estoy muy orgulloso del trabajo que han desempeñado en unas circunstancias muy difíciles, como han sido la pandemia, la guerra de Ucrania o la deriva inflacionista". "En ellos he encontrado no solo colaboración leal sino también amigos y eso es muy importante", dijo Barbón antes de pasar a anunciar su organigrama, que consideró esencial para "abrir una nueva etapa".

Los integrantes del nuevo Ejecutivo tomarán posesión del cargo en la Junta el próximo 1 de agosto y participarán en un primer Consejo de Gobierno al día siguiente, que se celebrará en el Aula del Reino de Asturias de Cangas de Onís, "como reivindicación identitaria". El lunes, 31 de julio, Barbón presidirá un último Consejo de Gobierno con los consejeros y consejeras salientes, al que también se incorporarán la exconsejera de Educación Carmen Suárez (sustituida por Lydia Espina a mitad de la pasada legislatura) y el exvicepresidente Juan Cofiño, en la actualidad presidente de la Junta General. Barbón destacó que formar parte del Ejecutivo es "una forma de devolver a Asturias todo lo que Asturias nos ha dado".

Fomento y Medio Rural se separan y el rótulo de Industria se mantiene en una viceconsejería

En el esquema destacan algunos datos curiosos, como que la medida de edad del Ejecutivo se sitúa en los 49 años y que está formado por ocho licenciados superiores en titulaciones que van de la psicología a la medicina, el derecho, la biología o la ingeniería; hay un profesional autónomo y también un diplomado. Hay cinco mujeres y cinco hombres. Esta es la relación de integrantes del nuevo consejo de Gobierno.

Vicepresidencia y consejera de la Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Tal y como había adelantado este periódico, Gimena Llamedo, hasta ahora vicesecretaria general de Organización de la FSA, será la nueva vicepresidenta del Ejecutivo. Por primera vez una mujer ocupará ese puesto (los anteriores fueron Bernardo Fernández, Ramón García Cañal, Leonardo Verdín y Juan Cofiño). De ella Barbón ha destacado su vinculación con los movimientos feministas, su experiencia de Gobierno (en el ámbito municipal y autonómico) y sobre todo su «tenaz capacidad de diálogo». Asumirá también las tareas relacionadas con Función Pública y destacó su presidencia de la comisión parlamentaria sobre el Reto Demográfico cuyo dictamen el propio Barbón acuñó como «dictamen Llamedo». Se convertirá en el referente socialista de un Ejecutivo que será de coalición con IU, Además, tendrá asociada una viceconsejería que se encargará de la política turística.

Consejero de Hacienda y Fondos Europeos. Siguiendo el orden con que se publicarán los decretos de nombramiento, el siguiente cargo anunciado por Barbón fue el de consejero de Hacienda. Recae en Guillermo Peláez, militante socialista que incluso llegó a presentarse a unas primarias del partido en Oviedo. Será el consejero más joven del Ejecutivo (39 años) y lleva tiempo fuera de Asturias. Licenciado en Derecho, ha sido funcionario de Hacienda y desde mayo de 2021 forma parte del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Su nombre es una de las principales novedades inesperadas del Ejecutivo y Barbón destacó su trayectoria profesional. También asumirá el área de Justicia.

Consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Esta consejería estará en manos del coordinador de IU, Ovidio Zapico, como consecuencia del acuerdo de coalición entre el PSOE y Convocatoria por Asturias. Barbón destacó que ese acuerdo busca dar estabilidad al Gobierno desde una visión «reformista y progresista».

Consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo. El biólogo Borja Sánchez, científico del CSIC, gana protagonismo en el Ejecutivo. «Es reconocido por su trayectoria de investigación pero ha ganado peso como consejero de Ciencia», indicó Barbón. De él va a depender una dirección general específica que llevará las áreas de Empresa, Pymes y Emprendimiento, «algo fundamental que nos pedían los empresarios». Además, se unifica bajo su tutela toda la formación encaminada al Empleo, al sumar a las competencias en Universidad también la Formación Profesional.

Consejera de Salud. Las quinielas ya apuntaban que la hasta ahora gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Conchita Saavedra, ocuparía el área que desempeñó Pablo Fernández. Barbón ya la incorporó por prerrogativa propia en el número 2 de la candidatura autonómica, aunque no milita en el partido. De ella destacó su trayectoria en áreas de gestión y le puso deberes: «Tiene que darle vueltas a nuestro sistema sanitario para que se robustezca tras lo mal que lo hemos pasado con la pandemia y hacer frente a las listas de espera». También asumirá las evaluaciones de la discapacidad, que acumulan una larga demora.

Consejera de Educación. Era otro valor casi seguro Lydia Espina, que repite en el cargo. Licenciada en Filología es profesora y en julio de 2021 asumió el cargo de consejera de Educación. Barbón destacó su «buen desempeño» y el haber «desatascado obras importantes, como el instituto de La Corredoria o el de La Florida o en Cangas de Onís», entre otros.

Consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. Esta área también constituye una novedad en su esquema. Lo ocupará Nieves Roqueñí Gutiérrez, que fue en la pasada legislatura viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático. Se incorpora el «núcleo duro» de Industria (con las áreas específicas de Industria y Minería y Energía). «Ha sido la mano derecha de Juan Confiño en su consejería estos cuatro años», destacó Barbón, quien resaltó su formación como ingeniera de Minas, que le permitirá afrontar la «relación entre el medio ambiente y el desarrollo industrial de Asturias». También se centrará en las cuestiones relacionadas con el cambio climático y «garantizar el abastecimiento de agua a las personas y la industria». Tendrá una viceconsejería específica de Industria.

Consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios. Esta cartera estará en manos de Alejandro Calvo, hasta ahora consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial. Su anterior cartera se divide (Medio Rural se convierte en consejería propia), pero mantiene el área de Infraestructuras incorporando otras funciones. Auna las partes de las infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias, y la parte de movilidad. Pero a mayores asume las obras de cooperación con los ayuntamientos y las competencias en prevención de incendios. «A mí que me ha tocado trabajar con él en la última oleada de fuegos he decir que su rigor ha sido reconocido por todos y tiene bajo su mano a todos los que tienen algo que decir en la prevención y extinción de incendios», dijo Barbón.

Consejero de Medio Rural y Política Agraria. Barbón reconoció que fue necesario dividir la anterior consejería que encabezaba Calvo en dos. «En la legislatura pasada esa concentración hizo una consejería difícilmente manejable en las políticas que debía desarrollar», admitió Barbón. Pero también señaló que se afronta un periodo en el que el Medio Rural demandará más atención «y que les prestemos servicios para luchar contra ese discurso de involución que avanza en el entorno rural». La ocupará Marcelino Marcos Líndez, expresidente de la Junta General del Principado y exportavoz del PSOE, además de exalcalde de Tineo y buen conocedor del ámbito rural, en especial del Occidente. «Es una muestra de la importancia que damos a esta política».

Consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Pese a que esta cartera pierde algunas competencias (que pasan a la consejería que liderará Ovidio Sánchez y la parte de valoración de la discapacidad a la de Conchita Saavedra), Melania Álvarez conserva una cartera más manejable. La pasada legislatura se convirtió, por la gran diversidad de asuntos de gestión que conllevaba, en un motivo frecuente de atascos administrativos. «Su consejería pasó por enormes dificultades de gestión por una sobredimensión», dijo Barbón, quien cree que ahora «podrá dar pasos adelante para poner en orden toda la consejería».

Viceconsejería de Cultura, Política Lingüística y Deportes. La decisión de Barbón de no aumentar el número de consejerías pese al encaje de una cartera específica para IU complicó el encaje final en solo diez consejerías. El Presidente ha optado por que el área de Cultura, Política Lingüística y Deportes constituya una viceconsejería adscrita directamente a Presidencia. «Dada la deriva de involución, me parece importante que dependa de la Presidencia todo lo que ha de ver con Cultura y Política Lingüística», indicó Barbón. Vanesa Gutiérrez, graduada en Derecho, escritora y con experiencia en varios medios de comunicación, ocupaba la jefatura del Gabinete de la consejería que lideraba Berta Piñán. Barbón resaltó que es alguien de su «máxima confianza».