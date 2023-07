FADE avisa de que la lenta ejecución del Presupuesto ralentiza a Asturias

La ejecución de la inversión del Principado de Asturias "no avanza al ritmo necesario", según un análisis efectuado por la patronal, la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) gracias a una nueva herramienta que permite la evaluación periódica de cómo el Gobierno asturiano está llevando a cabo el gasto de su presupuesto. Este lento ritmo de ejecución preocupa especialmente a los empresarios máxime cuando el panorama económico aventura cambios en la conformación de los Presupuestos: todo parece indicar que se ponga fin a la suspensión de las reglas de gasto establecidas por Bruselas para controlar el déficit, lo que volverá a constreñir las cuentas en futuros ejercicios: "Los próximos presupuestos no van a ser como los de los últimos años, por lo que es crucial acelerar en la ejecución ahora", destacan fuentes de la patronal.

El informe se limita a los datos de ejecución de mayo de este año y constata que "no mejora la tendencia de los últimos años, por lo que existe una alta probabilidad de que a final de año una importante cantidad de inversión quede sin ejecutar", señala el documento. En Concreto toda la inversión "va retrasada" en todas las fases respecto a los tres años previos.

En concreto, el Principado tenía en mayo autorizado el gasto del 46,1% de los créditos, mientras que en los periodos anteriores se situaba en el 50,1%. También los créditos dispuestos (33,4%), obligados al pago (4,2%) y ya abonados (3,7%) se encuentran en porcentajes inferiores a los años precedentes (35,5%; 6,6% y 4,7% respectivamente).

La ejecución de las inversiones reales, no obstante, mejora respecto a los años anteriores, pero aún es "insuficiente". Para FADE, si no mejoran las cifras el Principado cerrará el año con "una pobre ejecución final".

En el análisis por áreas, las más pobremente ejecutadas son las de Atención a la Infancia, Coordinación del Turismo y Calidad Sistemas de Información en Salud, todas ellas con un porcentaje de créditos dispuestos por debajo del 10%. Por el contrario, las que presentan un nivel más alto son Ordenación, Reestructuración y Mejora de Producciones en Medio Rural, los Servicios Generales de Salud y la Protección y Mejora del Medio Ambiente, todas ellas por encima del 80%.Específicamente, FADE señala que el programa de Carreteras, que tuvo un importante incremento de presupuesto inicial, se mantiene en tónicas de 2020 y 2021, pero mejor que en 2022. Con todo, la patronal reclama "un impulso importante". También destaca el gasto dispuesto en Servicios Generales de Salud, que incluye la ampliación del Hospital de Cabueñes (38 millones) y que ya cuenta con una importante ejecución comprometida. Resalta la patronal también por el contrario que las inversiones financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia "están por debajo de la ejecución media".

Peor que otras regiones

¿Y cómo va el ritmo inversor de Asturias respecto a otras comunidades? FADE analiza el presupuesto consolidado a fecha de mayo de 2023 (lo que permite la comparación) para concluir que Asturias "sigue por debajo de la media nacional y demasiado lejos en ejecución respecto a otras comunidades". Con especial preocupación ve la patronal el dato de transferencias de capital (34,1%), que sitúa a Asturias como la tercera peor comunidad tras Canarias y Murcia. Precisamente a esas transferencias corresponden casi la mitad de los fondos de Recuperación y Resiliencia, y 175 millones que deben destinarse a empresas privadas, "lo que afecta a la actividad económica y el empleo".

En sus conclusiones FADE recuerda que "no ejecutar plenamente las inversiones es un enorme desperdicio de oportunidades de empleo" y advierte del riesgo de queden sin invertir 300 millones, que podrían repercutir en 3.00 empleos y 70 millones en las rentas salariales. "No vale el argumento de que se harán el año que viene; aplazarlas retrasa los efectos positivos, demora otras inversiones y supone fingir un nivel de inversión que no es real", advierte la patronal. También se pierde "un importante retorno fiscal para las administraciones y el efecto multiplicador de inversión y empleo privado, además de mejoras tecnológicas".

Con todo, la patronal aún confía en que, tras las elecciones, mejore el ritmo de ejecución en el último tramo del año con el nuevo Ejecutivo.