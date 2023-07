Así se fraguó el dibujo final del Ejecutivo: ajustes, equilibrios y tapar un vacío

Hasta que no comenzaron a sonar las campanadas del mediodía en la cercana plaza de la Escandalera, Barbón no empezó a desvelar el secreto mejor guardado de los últimos días, una composición del Ejecutivo que aún se sometió a ajustes anoche, según algunas fuentes. No obstante, el grueso del esquema estaba bastante claro en el Ejecutivo y Barbón supo guardarse algún as en la manga que permanecía conocido por muy pocos, lo que evitó especulaciones y filtraciones.

"Hay que esperar a las doce, porque a la misma hora se comunicará a la Ejecutiva y no puede haber filtraciones", comenta Barbón a los periodistas. En la FSA, en ese mismo momento, se advierte a los integrantes de la Ejecutiva de que los móviles están vetados. Barbón tararea suavemente, se ajusta las gafas, bebe un sorbo, entreabre la carpeta de cuero con las notas. Primera campanada. Y arranca el ángelus particular del Presidente que dibuja el gobierno para los próximos cuatro años. Cuatro son también las ideas fuerza del esquema, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El referente político. Primero, la designación de Gimena Llamedo como vicepresidenta del Gobierno, para constituir el referente político del PSOE y ejercer la coordinación interna. Asumirá las áreas de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Tendrá las competencias en Función Pública para impulsar la transformación de la administración, modernizándola y avanzando en la simplificación y la "guerra contra la burocracia". Incluirá una viceconsejería específica para Turismo. El referente empresarial. Segundo, se conforma un nuevo área de referencia empresarial, distinto de Industria: Borja Sánchez engorda su cartera sumando a Ciencia los añadidos de Empresas, Formación y Empleo. Asumirá la FP para vincularla al Empleo y mantiene Universidad con el objetivo de acompañar el tránsito entre formación y empleabilidad. Contará, como adelantó este periódico, con una inédita dirección general de Empresa para convertirle en el interlocutor para el diálogo con los empresarios. La visibilidad del reto climático. En tercer lugar, estaba claro que Barbón envolvería las áreas ambientales en un marco vinculado al cambio climático, y por ende con la Transición Ecológica. La separación de Empleo de Industria dejaba huérfanas las competencias propias de esta consejería, incluida Energía, que enmarca toda la política de transformación verde industrial. Por eso, Barbón ha optado por elevar el rango a Nieves Roqueñí poniendo bajo su manto la inversión en el tejido empresarial en el marco de las exigencias de descarbonización. La creación de una viceconsejería específica de Industria le da un comodín añadido para conservar visible esa parcela y buscar nombres que cuenten con buena imagen sindical. Recuperar el medio rural. Por último, al PSOE no le duelen prendas para reconocer que el experimento que supuso la pasada legislatura colocarle a Alejandro Calvo la suma de Medio Rural, Infraestructuras y Urbanismo la convirtió en una super-consejería de difícil digestión. Los últimos resultados electorales han evidenciado que los socialistas tienen que recuperar el pulso del Medio Rural. Barbón concede a Marcelino Marcos Líndez, expresidente de la Junta y cabeza de lista por el Occidente, la tarea de volver a sintonizar con el medio rural. El ajuste fino. Sobre esos cuatro pilares se sustenta el mensaje que Barbón quiere dar sobre su gobierno. Luego vienen los ajustes finos y lo que no se dice. Los ajustes finos están en cómo constreñir la limitación de diez consejerías todo el reparto de áreas. Barbón recoge bajo el paraguas de su presidencia el área de Cultura. Por un lado permite cuadrar el compromiso autoimpuesto de diez consejerías y trasladar un mensaje de "combate ideológico" a la extrema derecha. Barbón ha señalado explícitamente que su decisión busca colocar a su diestra un ariete cultural que incluye la defensa del asturiano frente a las "políticas retrógradas" que pueda representar la presencia institucional de Vox, en especial en Gijón. Opta por Vanesa Gutiérrez como viceconsejera, una persona de la casa (era jefa de gabinete de la consejería cuando la encabezaba Berta Piñán), bien valorada por el sector y con excelente imagen interna. El vacío de Cofiño. El vacío siempre tiende a llenarse y lo reclama con una urgencia inmediata. La salida del vicepresidente Juan Cofiño supuso un golpe de imagen para el Ejecutivo. Barbón tenía dos opciones: dibujar un Gobierno disruptivo que rompiese aquella sombra o tratar de llenar el vacío con sustitutos. Ha elegido una solución intermedia: respondiendo de algún modo a los interrogantes que causaba la marcha de Cofiño (¿quién es la interlocución de las empresas? La pregunta tiene ahora respuesta clara en la consejería que liderará Borja Sánchez), manteniendo la impronta sobre la gestión de las áreas medioambientales (la que fue su viceconsejera Nieves Roqueñí asciende), e incorporando un cargo desconocido en Hacienda libre de ataduras para tomar decisiones (Guillermo Peláez estuvo fuera de las quinielas y su nombre solo era conocido por el entorno más cerrrado del Presidente, tanto que la opción de Dolores Carcedo se mantuvo viva en los mentideros como opción de emergencia). Precisamente la duda de si la fórmula para rellenar ese hueco es natural genera dudas en sectores más a la izquierda, que ven en el Ejecutivo quizás con un exceso de imaginación (o no) la sombra alargada del exvicepresidente. La fragmentación de Industria exige atención. La solución adoptada por Barbón despoja a la extinta consejería de Industria de parte de sus competencias. Aquellas que tienen que ver con el empleo o pymes pasan a depender de la consejería empresarial de Borja Sánchez. Pero hay una pieza relevante que no ha salido: Energía. Ahí hay mucha lectura. El exconsejero Enrique Fernández ha tenido en la directora general de Minería y Energía, Belarmina Díaz, uno de sus principales apoyos. De hecho, las tensiones internas le llevaron a reorganizar con cierta nocturnidad su área y a decantar su confianza hacia Díaz. También, Industria ha sido un territorio de especial atención para los sindicatos y sobre el que ha buscado tener influencia el SOMA. Vincular Energía bajo la bandera de Transición Ecológica en la consejería de Nieves Roqueñí permite a Barbón salvar Industria (aunque sea como viceconsejería) y asegurarse un hueco para un nombramiento que contente al ámbito sindical. Pero esa dualidad puede acabar dado problemas a lo largo de la legislatura. ¿En quién recaerá la respuesta en situaciones complejas como cierres o conflictos laborales? ¿En la viceconsejería específica o en el consejero de Empresa? El dibujo puede acabar repitiendo una dualidad que ya en la pasada legislatura se vivió en la batalla por la paternidad del Idepa. Esperar a la segunda parte. El retrato final del Principado vendrá con la designación de viceconsejerías y direcciones generales. Solo entonces se podrá tener una imagen más fiel de cómo será el día a día del Ejecutivo autonómico y de qué mensajes internos y externos se trasladan. Habrá que esperar: aún tardará bastantes días en cerrarse la estructura definitiva del nuevo Gobierno.