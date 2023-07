El nuevo gobierno del Principado de Asturias: los diez consejeros explican sus líneas de trabajo

Adrián Barbón ha renovado el 60% de su gobierno para la nueva legislatura, incorporando importantes novedades tanto en su estructura como en los elegidos para desempeñar altas responsabilidades en las consejerías. Hay, como era de esperar, un estricto reparto de paridad: cinco consejeros y cinco consejeras.

Borja Sánchez García: ciencia, empresas, formación y empleo | "La nueva estructura se basa en la sociedad del conocimiento para crear empleo y empresas"

Borja Sánchez García (Mieres, 1979) es licenciado en Biología y doctor por la Universidad de Oviedo. En el último mandato dirigió la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Ahora aumenta de manera notable sus competencias y su departamento pasa a denominarse Ciencia, Empresas, Formación y Empleo.

–Su continuidad estaba clara desde el principio. Habrá sufrido cero incertidumbres...

–El reto es muy importante y siempre hay que estar muy dispuesto a trabajar pensando en el corto, el medio y el largo plazo. Un cambio puede llegar en cualquier momento. Entiendo que se ha trabajado mucho y bien en un ámbito que era necesario impulsar. Se ha visto la importancia que tiene la política científica, y ahora se la quiere impulsar aunando muchas más competencias.

–¿Cuántos funcionarios tenía a su cargo en la pasada legislatura y cuántos pasa a tener?

–En el núcleo departamental éramos cuarenta y pocos, pero luego teníamos el Serida, Sekuens [la nueva Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana]... Está claro que el aumento es sustancial.

–O sea, satisfecho.

–Satisfecho y muy agradecido al Presidente. Creo que ha visto claro que esta nueva configuración es la propia de una sociedad del conocimiento. Si uno revisa los documentos europeos, siempre se habla de la sociedad del conocimiento, que es la de la ciencia, la innovación y la Universidad. Y todo ello redundando en la generación de empleo y la creación de empresas. Y con la novedad de que alineamos la parte de planificación de la Formación Profesional (FP). En la mayoría de los países europeos, la FP es un espacio de educación superior.

–¿Qué prioridades se plantea?

–Las claves son las mencionadas: más empleo y más empresas, y también empresas más grandes, que es un objetivo que está en el día a día, no solo del gobierno, sino también de la patronal. Como he dicho, hablamos desde una perspectiva de sociedad del conocimiento, de emprendimiento...

–Se han expresado temores de que la industria, el sector industrial, quedaran un poco desdibujados en este esquema de gobierno.

–No, la industria tiene una consejería propia. Nosotros tendremos una Dirección General para cuidar la interlocución con el tejido productivo. Y el Presidente ha subrayado todos los aspectos relativos a energía. O sea, hay una visión de política industrial. A nosotros nos toca la innovación, que es el presente y el futuro. De todos los nuevos empleos creados desde la pandemia, la mitad tienen que ver con la tecnología, la digitalización, la innovación... Ésa es la senda. Y asumimos ese reto con ilusión, formando parte de un gobierno que va a ser fuerte, estable, reformista...

–¿Su papel?

–Seguir trabajando como hasta ahora, dialogando mucho, escuchando mucho, tratando de encontrar soluciones, diseñando estrategias de futuro. Tenemos que gobernar para todos, escuchar a todo el mundo y llegar a consensos.

Perfil Desde febrero de 2017 es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) adscrito al Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA). Realizó su tesis doctoral en el IPLA y obtuvo el premio extraordinario de doctorado y mención de doctorado europeo por el trabajo que defendió en 2007. Ha realizado diferentes estancias de investigación que suman cuatro años en el Instituto Nacional para la Investigación Agronómica de Francia, la Escuela Nacional de Ingenieros Agrónomos de Burdeos, la Universidad de Parma y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo de Isla Reunión. Fue secretario general de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y socio fundador de la empresa derivada (spin-off) biotecnológica Microviable Therapeutics S.L.

Melania Álvarez García: derechos sociales y bienestar | "Hay una prioridad que no puede esperar: abordar el modelo de gestión del ERA"

Melania Álvarez García (Carreño, 1979) es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Marketing Político. En la última legislatura encabezó la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y ejerció como portavoz del Ejecutivo.

–¿Cómo acomete su segundo mandato al frente de Derechos Sociales y Bienestar?

–Estoy contenta. Habíamos iniciado la transformación del sistema de servicios sociales y del modelo de cuidados y ahora nos toca culminar ese trabajo. Hay muchos mimbres y vamos a poder hacerlo.

–¿Vive este nombramiento como una etapa para hacer cosas nuevas?

–Totalmente. Tanto en la parte de atención a personas mayores y personas con discapacidad como en la parte de políticas de inclusión social. El cambio del modelo de cuidados ya está iniciado. La importante apuesta por la incorporación laboral de personas en situación de vulnerabilidad es una realidad. Toca consolidar el trabajo hecho. Somos una comunidad pequeña, pero podemos ser referentes en muchas cosas y ese es el objetivo.

–¿Prioridades?

–Hay muchas cosas importantes, pero una prioridad primordial es abordar el modelo de gestión del ERA. Eso no puede esperar.

–¿En qué línea va a cambiar?

–Todo lo que tiene que ver con la atención a los residentes ya está fijado en la estrategia de transformación del modelo de cuidados. Debe cambiar la gestión de las plazas, por ejemplo. Tendremos que pagar lo que haya que pagar y cuando haya que pagarlo.

–¿Cuáles van a ser los cambios más relevantes en las residencias de mayores?

–Más allá de los cambios arquitectónicos y de las obras, que habrán de avanzar hacia espacios más hogareños, hablamos de la calidad en la atención a las personas. Estamos ante un cambio cultural e importante en la organización vinculado a un modelo de atención centrado en la persona. Y en la parte de gestión, tendremos que darle una vuelta. Lo que no puede ser es que en una residencia se estropee una tele y se tarde meses en repararla. Hay cosas que deben ser inmediatas. No podemos esperar una licitación de no sé cuánto tiempo porque ésa es la casa de muchas personas. Esas necesidades deben cubrirse de inmediato. Y así en todo lo demás.

–¿En las residencias habrá transformación de plazas de válidos en plazas de personas dependientes?

–El objetivo ahí está claro. Tenemos que garantizar la atención a las personas dependientes. Eso va unido a garantizar que la gente pueda permanecer en su casa el mayor tiempo posible con calidad de vida y calidad material. Seguirá siendo prioridad el servicio de ayuda a domicilio.

–¿La gerencia del ERA (organismo que dirige las residencias de mayores) lleva meses vacante desde la marcha de la anterior gerente?

–Vamos a cubrir la plaza, está claro, pero eso va en otra fase. Disponemos de perfiles suficientemente formados y comprometidos para afrontar ese reto en el ERA.

–¿Agradece que le hayan quitado la valoración de la discapacidad y la hayan pasado a la Consejería de Salud?

–Ya hicimos una encomienda al Sespa, a principios de este año. Esto encaja perfectamente dentro del ámbito de colaboración socio-sanitaria en el que venimos trabajando en los últimos cuatro años. No pedí que nos la quitaran, pero lo veo bien.

Perfil Fue directora general de Participación Ciudadana en la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana (2015-2018) y concejala del Ayuntamiento de Carreño (2007-2011). Ha colaborado con diversos medios de comunicación.

Nieves Roqueñí Gutiérrez: transición ecológica, industria y desarrollo económico | «Trabajaremos por una industria más resiliente y con un impacto ambiental mínimo»

Nieves Roqueñí Gutiérrez (Cantabria, 1964) es doctora ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo y profesora titular del área de Proyectos de Ingeniería. En la última legislatura fue viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ahora será la titular de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico.

–Era viceconsejera y pasa a consejera. ¿La cosa estaba clara?

–Pues no lo sé, pero el Presidente me ha dado el gran honor de dirigir esta Consejería y se lo agradezco enormemente. Es un reto, pero también una oportunidad para hacer cosas por Asturias.

–¿Motivada o abrumada?

–Motivada. He estado cuatro años trabajando con Juan Cofiño fantásticamente en el campo del medio ambiente. Creo que hemos hecho muchas cosas y que hemos dado un impulso bastante estratégico a muchos temas de agua, cambio climático, economía circular... Y ahora me añaden unas responsabilidades que, a mi juicio, encajan muy bien con todo lo referido a la transición ecológica.

–¿Cómo concibe la transición ecológica?

–La transición ecológica es medio ambiente, pero también es energía y transformación en la industria, 4.000] y todo eso para el desarrollo económico de Asturias. Así que lo asumo con cautela y mucha responsabilidad, pero estoy muy contenta.

–Su ámbito de gestión genera mucha controversia... Se supone que hay muchas maneras de enfocar los asuntos.

–Pienso que ahora solo hay una manera. Con la transición ecológica se impulsa lo verde. La idea es que la sostenibilidad impregne todos los ámbitos de la economía. Tenemos que trabajar por ser más autosuficientes desde el punto de vista energético. Trabajar para que la industria sea más resiliente y tenga un impacto ambiental mínimo. Y en eso pienso que sólo hay un camino.

–Pero luego están los ritmos que se aplican...

–Habrá que tomar decisiones importantes, claro. Es pronto todavía para decirlo.

–¿Usted ve a Asturias como una región industrial?

–El nombre de la Consejería da muchas pistas sobre lo que tiene que ser Asturias: la política industrial y la energética son claves, pero el desarrollo económico tiene que ir de la mano de la transición ecológica. Tiene que haber un equilibrio entre seguir creciendo y seguir manteniendo nuestra industria y ser cada vez más verdes. La descarbonización está entre los objetivos de nuestra industria. No es poner frenos, sino compatibilizar. Entiendo que es lo que el presidente Barbón ha querido decir poniendo estas áreas juntas.

–O sea, usted trabajará por el crecimiento de la industria...

–Desde luego, no podemos renunciar a que la industria siga teniendo el peso que tiene en Asturias, pero la industria tendrá que tomar también sus propias decisiones para hacerse más resiliente en el futuro.

–¿Pueden surgir discrepancias con el macrodepartamento que va a llevar Izquierda Unida?

–He estado cuatro años dirigiendo la viceconsejería de Medio Ambiente y hemos trabajado con la visión de que las actividades económicas tienen que ser compatibles con la defensa del medio ambiente. Somos un mismo gobierno y nos mueven los mismos objetivos: el desarrollo social y económico de Asturias, preservando el medio ambiente.

–¿El Paraíso Natural es compatible con una actividad turística creciente en la región?

–Estoy convencida de que este gobierno trabajará para que sea compatible.

«La transición ecológica es medio ambiente, pero también hemos de ser más autosuficientes desde el punto de vista energético»

Perfil De 2007 a 2011 dirigió la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación. En el ámbito académico, ha ocupado diferentes cargos, como directora del área de Gestión de I+D+i en el Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional y directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación y subdirectora del Departamento de Explotación de Minas.

Marcelino Marcos Líndez: medio rural y política agraria | «La gente del medio rural debe creer que las oportunidades son muchas»

Marcelino Marcos Líndez (Tineo, 1968) es diplomado en Ciencias Empresariales. En la última legislatura presidió la Junta General del Principado. Es el nuevo consejero de Medio Rural y Política Agraria.

–¿Abrumado?

–Es de agradecer la confianza del Presidente. Siempre fui un apasionado y un defensor del mundo rural, y espero aportar mi granito de arena en un sector económico fundamental.

–Hay quien dice que el medio rural y la agricultura son sectores tocados de muerte...

–Ni mucho menos. Es un sector fundamental. Se ha hecho un gran esfuerzo en esta última legislatura por parte del equipo de Alejandro Calvo. Otra cosa es que a veces hay complicaciones que un gobierno autonómico no pueden solucionar. Pero tengo claro que el Principado se ha caracterizado por defender el medio rural en un sentido amplio.

–¿No hay decadencia?

–No comparto esa opinión. Hay que seguir haciendo esfuerzos. Ilusión no me falta. Conozco perfectamente tanto los problemas como las bondades del medio rural y espero hacer alguna aportación para que ocupe el lugar que siempre le ha correspondido.

–¿Cuál es la clave?

–Sobre todo, que los habitantes del medio rural se lo crean realmente y trasladen esa visión optimista de que las oportunidades que brinda el medio rural son muchas.

Perfil Diputado regional desde 2012, ha ejercido como portavoz, portavoz adjunto y portavoz de desarrollo rural del PSOE en la Cámara. De 2003 a 2012 fue alcalde de Tineo. Es empleado del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado.

Gimena Llamedo: vicepresidenta y consejera de presidencia, reto demográfico, igualdad y turismo | «Es un orgullo estar en un Gobierno progresista, sólido y estable»

Gimena Llamedo (Parres, 1981), será la primera vicepresidenta en la historia del Principado. Ha sido la mano que ha gobernado la FSA desde la vicesecretaría general de Organización del partido y el rostro de las negociaciones clave de los socialistas, como los Presupuestos o los acuerdos parlamentarios en la pasada legislatura. Su incorporación al Gobierno busca aprovechar las dotes para tejer acuerdos que le atribuyen, coordinar al Ejecutivo y evitar tensiones en un gabinete de coalición.

«Es un gran honor que el presidente Adrián Barbón haya depositado en mí su confianza», asegura Llamedo, quien no oculta su orgullo por formar parte «de un gobierno progresista, sólido y estable, comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres, con el impulso demográfico y el aprovechamiento de todas las oportunidades de futuro que tiene Asturias». Llamedo destaca que estará rodeada de un equipo «fuerte, constructivo y dialogante» que colocará los intereses de Asturias «por encima de cualquier otro». La nueva vicepresidenta destaca el carácter «tenaz y audaz» de Barbón, que «ha sabido conducirnos con sabiduría y determinación en tiempos difíciles» y que cuenta con «el diálogo y el consenso como señas de identidad».

«Trabajaré con él codo a codo, con lealtad y compromiso, para seguir avanzando en la década del cambio y continuar construyendo una Asturias verde, moderna, sostenible, digital, justa en lo social, pujante en lo económico y en la que todos y todas tengan cabida».

Perfil Licenciada en Psicología y con máster en Psicología Clínica. Fue jefa de Gabinete de la Delegación del Gobierno y directora de Cooperación. Presidió la Federación de Mujeres Jóvenes de Asturias y tiene una larga trayectoria en el ámbito feminista. Ha sido la número dos del PSOE asturiano como Vicesecretaria general de Organización de la FSA.

Ovidio Zapico González: ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y derechos ciudadanos | «Nuestra vocación es que el Gobierno tenga una sola voz y un solo criterio»

Ovidio Zapico González (Laviana, 1971) es el nuevo consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Diputado en la Junta General desde 2015, es el líder de la coalición electoral Convocatoria por Asturias y coordinador general de Izquierda Unida en la comunidad autónoma.

-¿Cómo afronta esta nueva etapa?

-Un poco abrumado por la responsabilidad sí estoy. En Convocatoria por Asturias estamos ilusionados con este reto después de doce años sin estar en el gobierno. Además, en un área importante.

-Con una viceconsejería y ocho direcciones generales, la suya puede ser la consejería con más estructura de la historia del Principado...

-Somos un departamento más dentro del organigrama que el Presidente ha diseñado y vamos a trabajar con el resto desde el primer día con vocación de que el gobierno tenga una sola voz y un solo criterio.

-¿Por qué llaman al Gobierno reformista si Asturias suma 40 años casi ininterrumpidos de gobiernos de izquierda? ¿Qué hay que reformar?

-Con reformista queremos decir que en Asturias hay que emprender determinadas reformas que nosotros consideramos claves y que tienen que enlazar con el espíritu del gobierno de la nación, que también es progresista y reformista porque ése es el papel que ha encarnado muy bien en estos años Yolanda Díaz, con reformas en cuestiones importantes, como la laboral. Con nuestra presencia en el gobierno vamos a impulsar esa época de cambio.

-Hay quien sostiene que la industria y los empresarios no están muy tranquilos...

-Pienso que nuestra presencia está normalizada. No somos la extrema izquierda y somos una fuerza constitucionalista que va a velar por los equilibrios y por defender criterios reformistas.

Perfil Trabajador autónomo de profesión, ha sido concejal de IU en Sobrescobio (2011-2017), representante de la coalición en el Consejo Asesor de Turismo del Principado y miembro del Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón.

Alejandro Jesús Calvo Rodríguez: fomento, cooperación local e incendios | Cuatro años al frente de un departamento de gran densidad de materias

Alejandro Jesús Calvo Rodríguez (Cangas del Narcea, 1974) asume la dirección de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios. Ingeniero agrónomo e ingeniero técnico agrícola, tiene másteres en Ganadería y Desarrollo Rural y en Viticultura, Enología y Marketing. En la legislatura pasada estuvo al frente de una consejería de gran densidad de materias: Medio Rural y Cohesión Territorial. En la Administración también ha desempeñado las tareas de director general de Política Forestal (2008), director-gerente de la Sociedad Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas (2009-2012), viceconsejero de Cultura y Deporte (2012-2015) y director-gerente de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural (2015-2019).

Asimismo, ha trabajado como técnico de viticultura y director de la Agrupación de Tratamientos Integrados en Agricultura para el Cultivo de la Vid de la Asociación de Productores y Elaboradores de Vino de Cangas, como ingeniero consultor para Ardaliz Oficina Técnica y como director técnico de Bodega del Narcea S.L.

Lydia Espina López: educación | «Queremos impulsar las políticas de bienestar emocional de los alumnos»

Lydia Espina López (Villaviciosa, 1974) repite al frente de la Consejería de Educación, cargo que desempeña desde julio de 2021, cuando relevó a Carmen Suárez. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, posteriormente obtuvo el grado de maestra en Educación Primaria.

–Todo el mundo daba por segura su continuidad...

–Yo lo leía pero no sabía nada. Estoy muy emocionada e ilusionada. Que me confíen de nuevo una responsabilidad tan importante como el área de educación me dejará huella para siempre.

–¿Algunos retos y desafíos más relevantes?

–Tenemos que llevar a cabo todas las políticas educativas relacionadas con la equidad y la inclusión educativa, que son valores en los que creo en cuerpo y alma como parte fundamental del sistema. Hay que afianzar las políticas de atención a la diversidad para todos los alumnos y alumnas de centros sostenidos con fondos públicos. Y luego hay otra pata muy importante: las obras que ha citado el presidente Barbón, que están en marcha y que tienen que terminarse: el colegio público de Nuevo Roces (Gijón), el colegio de educación especial de Latores (Oviedo), el colegio de Villoria (Laviana), que va a ser un referente de centro rural moderno y de vanguardia, entre otros... Luego tenemos que culminar la implantación de la LOMLOE e impulsar las políticas de bienestar emocional, en las que hay que trabajar mucho con la Consejería de Salud.

–La vida cotidiana de los estudiantes se ha vuelto compleja...

–Estamos poniendo mucho énfasis en la prevención del acoso y del suicidio, y también en la promoción de todo lo que conlleve bienestar para el alumnado.

–La legislación educativa cambia mucho...

–Hay muchos programas que van a incorporarse a la vida de los centros. También vamos a iniciar nuevos proyectos, siempre en la línea de mejorar la calidad del sistema educativo, y de que esta mejora llegue a los alumnos y las alumnas, a las familias, y también a las profesoras y profesores, y a los maestros y maestras, porque cualquier mejora relacionada con la calidad laboral de los docentes y con los alumnos es una prioridad para mí y para mi equipo. Perfilaremos con claridad todas las líneas estratégicas. Hay mucho que hacer. Es una tarea un poco infinita, pero ilusionante al máximo. También estoy abierta a escuchar a las fuerzas sindicales de las dos redes: la pública y la concertada. A día de hoy, tengo con ambas una buena relación que queremos seguir manteniendo con un diálogo permanente y abierto.

–¿Introducirá cambios en su equipo?

–Es muy pronto para poder decir si va a haber algún cambio. Tengo que estudiarlo estos días. Estoy contenta en líneas generales con todos, pero puede que haya algún cambio, alguna redistribución de competencias, alguna cara nueva que aporte frescura o conocimientos... Es algo que tengo que reflexionar. No creo que tarde mucho porque este tipo de cosas me generan mucho estrés, mi cabeza no para de pensar y prefiero resolverlo sin gran demora.

Perfil Es funcionaria de carrera del cuerpo de maestros. Antes de ser consejera, fue directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas. Ha sido directora del Colegio Público Montevil (Gijón) y ha ejercido como maestra de Infantil y Primaria y como profesora de Inglés en diversos centros educativos públicos. También ha sido concejala de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Villaviciosa.

Concepción Saavedra Rielo: salud | Una médica de familia al frente de la Consejería de Salud

Concepción Saavedra Rielo (Lugo, 1967) es la nueva consejera de Salud. Licenciada en Medicina, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y cuenta con experiencia en urgencias hospitalarias. En la última legislatura ocupó la gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y previamente la Dirección General de Planificación Sanitaria. También ha sido directora de Atención Sanitaria del área de Langreo. De 2009 a 2012 fue jefa de Urgencias del Hospital Valle del Nalón. Además, presidió el Comité de Ética Sanitaria del área VIII y fue vocal de la Comisión Asesora de Bioética del Principado. Ocupó el segundo puesto en la lista del PSOE de las últimas elecciones autonómicas.

Guillermo Peláez Álvarez: hacienda y fondos europeos | «Tengo muchas ganas de trabajar por Asturias»

Guillermo Peláez Álvarez (Oviedo, 1984) se hace cargo de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos. Es licenciado en Derecho en la rama económico-empresarial por la Universidad de Vigo, tiene un máster y ha sido funcionario del cuerpo de técnicos de Hacienda del Estado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (2016-2021). Desde mayo de 2021 forma parte del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Además, trabajó en Inglaterra para la empresa Bet365 y fue socio fundador del despacho de abogados Peláez Álvarez, de Oviedo. «Estoy muy agradecido al Presidente por la confianza depositada en mí; tengo muchas ganas de trabajar por Asturias con el resto consejeros y consejeras», declaró ayer a LA_NUEVA_ESPAÑA.