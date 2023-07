Comenzamos una nueva semana y damos la bienvenida a agosto, nos despedimos de julio,y quien sabe si a las nubes que tanto le han acompañado.

El lunes 31 la tendencia será similar a lo acontecido a lo largo del mes. Según la Agencia Estatal de Meteorología(AEMET), habrá brumas y bancos de niebla por la mañana, que reducirán la visibilidad en las cumbres. Las temperaturas mínimas descenderán respecto a anteriores jornadas, y las máximas ascenderán. Cangas de Narcea será el municipio donde se encuentre la temperatura más alta de toda la región, con 29 grados. En Oviedo, la máxima será de 26 y la mínima de 14. Si nos desplazamos hasta la costa, en Avilés la temperatura más alta será de 26 grados y la menos cálida de 15 grados. En Gijón, la máxima también será de 26 grados, y la mínima de 17 grados.

El martes 1 de agosto tendremos un predominio de cielos nubosos a lloviznas débiles. En la montaña se prevén brumas y bancos de niebla matinales que pueden afectar a la visibilidad es esas zonas. En el litoral las máximas están en ascenso y se mantienen en el resto de Asturias. El viento correrá de oeste a nordeste, y será más intenso en el litoral. Oviedo se quedará cerca de los 30 grados, siendo 29 grados su temperatura máxima y 16 su temperatura mínima, en la costa las mínimas serán algo más altas, teniendo Avilés y Gijón 18 grados. La temperatura máxima de ambos será de 28 grados.

Según la AEMET, el miércoles 2 tendrá un cielo nuboso hasta la tarde, que comienzan las lluvias moderadas y generalizadas por toda la región, que podrán ir acompañadas de chubascos. En la Cordillera no se descartan bancos de niebla. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. Gijón tendrá las temperaturas más cálidas, con 30 grados de máxima y 19 de mínima. Avilés le sigue muy de cerca, con 18 grados de mínima y 29 de máxima. En el interior las mínimas serán inferiores, en Oviedo habrá 16 grados, aunque las máximas serán parecidas en todo Asturias, con 29 grados en Oviedo.