El viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio del Principado, Jorge García, se mostró cauto sobre las causas del siniestro a la espera de investigaciones y del atestado de la Guardia Civil, que "está en curso", pero sí quiso dejar claro que la plataforma de la carretera de acceso a los Lagos se encuentra en perfecto estado. "Está en buenas condiciones y no ha sufrido ningún desprendimiento". Además, destacó, la vía se utilizó durante el resto de la mañana y buena parte de la tarde para efectuar la evacuación de las personas que habían subido a la zona: hasta las 11.53 horas, reseñó, 1.628 personas habían accedido a través del plan de transporte, y fue necesario evacuar a algo más de 1.500 hasta Cangas de Onís, explicó, recalcando que "no se habría hecho la evacuación por esos medios si la carretera no estuviera en condiciones de seguridad".

La intención del Principado era concluir ayer las labores de retirada del autobús siniestrado con la idea de que el plan de transporte a los Lagos pudiera reanudarse con total normalidad esta mañana. "Respiramos con cierto alivio", señaló también en la zona del accidente la nueva vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. Originaria de Parres, la nueva consejera tenía bastantes elementos para ponerse en lo peor cuando escuchó las primeras informaciones sobre el vuelco del autobús. "Los que conocemos la carretera y la zona sabemos lo que pudo haber sido este suceso y no podíamos más que ponernos en un escenario aun peor", señaló.