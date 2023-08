"No pudo ser fallo suyo", dicen los compañeros del conductor del autobús siniestrado en Covadonga

–Algo ocurrió. O le dio algo o sucedió lo que sea, pero estoy seguro de que fallo suyo no fue. Tengo plena confianza en este hombre. Bueno, como de todos los compañeros. Pongo la mano en el fuego po él.

En declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, Jorge Toraño, conductor de Alsa residente en Cangas Onís, defendió ayer con rotundidad al colega que conducía el autobús siniestrado. Fue de los primeros en llegar al lugar del accidente:

–Estuve atendiéndole. No hacía más que preguntar cómo estaban los heridos. Me decía: ‘A mí dejadme, ayudad a los viajeros. Me dio una pena de él... Es un profesional de los pies a la cabeza, una pieza clave en esta empresa, uno de los que hace los viajes discrecionales, viaja por toda Europa.

Jorge Toraño explicó que la recta de Ubardón, escenario del accidente, "es una zona en la que nos cruzamos con frecuencia sin mayor problema". Por lo tanto, no considera que pueda ser catalogada como un tramo de riesgo ni que, en adelante, haya motivos para el miedo. "En absoluto", remachó. "Lo importante es que toda la gente se ponga bien", indicó Jorge Toraño.

La compañía de autobuses Alsa emitió un comunicado en el que señaló que "el conductor, con 21 años de experiencia, es un habitual de la ruta". Y añadió: "El vehículo tiene 9,4 años y cuenta con toda la documentación y revisiones en regla, con la última revisión interna superada este 3 de julio y la ITV el 8 de marzo". La compañía lleva operando el servicio de Lagos-Covadonga, desde hace 18 años, y le asigna "a sus conductores mas experimentados, que reciben formación especializada para estas situaciones". En esta línea, ha trasladado "más de 2,5 millones de viajeros" y enfatiza que "es la primera vez que sufre un accidente de estas características".