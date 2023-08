El Principado defiende el sistema de transporte a los Lagos: "Es seguro"

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, no quiso ayer avanzar detalles respecto a las causas del siniestro. «Nos encontramos en unas horas muy preliminares. Ahora se van a hacer todos los análisis exhaustivos y los informes técnicos, y a partir de ahí es cuando se podrá ver cuáles son esas causas, analizarlas y tomar las decisiones que se consideren oportunas», señaló respecto a posibles medidas en el modelo de transporte que cubre la ruta entre Covadonga y los Lagos.

Llamedo defendió que «el sistema de transporte a los Lagos lleva 19 años, ha sido seguro y creo que en estas primeras horas lo que queda es esperar, escuchar a los técnicos en esos informes en los que analizarán las causas que pudieron desencadenar los hechos, y a partir de ahí será cuando se vea si hay que tomar decisiones y en qué dirección ir».

El presidente asturiano, Adrián Barbón, se mostró combativo en defensa del sistema actualmente vigente. «A los que por el accidente critican que suban autobuses a los Lagos, según un modelo que se inició en 2005 y que establece que en determinadas épocas del año solo pueden subir buses, ¿qué planteáis? ¿Que vuelvan a subir cientos de coches? ¿En serio esa es la solución?», interrogó en tono retórico en una red social. Por esa misma vía, indicó acerca de la magnitud de lo sucedido: «Hay personas que creen en los milagros y otras no. Mi respeto. Pero en mi opinión La Santina obró uno inmenso. Podía haber sido una auténtica tragedia y no fue así».

Ayuda de Cangas de Onís

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, se ofreció para «ayudar en lo que esté en nuestra mano y trabajar coordinadamente». El regidor tildó de «día gris» para el concejo y todos los vecinos la jornada del pasado lunes, cuando se produjo el accidente. González quiso destacar la labor de todos los profesionales que intervinieron tras el accidente.

«Quiero destacar la gran labor, ante una situación dura y difícil, de los médicos, enfermeros, técnicos de ambulancias, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, trabajadores de Alsa, taxistas de Cangas de Onís, personal de Tragsa y del Parque Nacional, Gobierno del Principado, ganaderos, bares de la zona, personal sanitario de los distintos hospitales asturianos y visitantes que estaban en la zona y no dudaron en colaborar», enumeró. Y añadió que la labor de todos ellos hizo que «nos sintiésemos orgullosos de ellos». González envió un «cariñoso abrazo» a los heridos y a sus familias y puso al Ayuntamiento a su servicio.

Antonio Fernández, pastor de los Picos: "No entiendo cómo no se ensancha la carretera"

Los ojos de Antonio Fernández se llenan de lágrimas y su voz se entrecorta cuando recuerda el accidente del pasado lunes en la zona conocida como «La cuesta las Llagunas», a poca distancia de la majada de Gumartini donde este pastor pasa el verano echando una mano a su hermana Covadonga, una de las cuatro queseras de gamonéu del puerto que quedan en los Picos de Europa. «Daba pavor ver aquel autobús allí en tierra como estaba. Fue un dolor muy grande. Estuve muy triste. Aprecio mucho a los conductores de Alsa, siempre se portan muy bien conmigo», explicó el pastor.

El susto se multiplicó porque su hermana Covadonga iba a subir en ese autobús ese día, pero la casualidad quiso que no fuera así y cogiera uno anterior. Durante un rato, su preocupación se acrecentó hasta saber que estaba sana y salva, porque cogió otro autobús y no ese.

Antonio no entiende «cómo no se mejora la carretera» para dar un poco de anchura en los puntos más críticos. «Medio metro más no afecta para nada y es Parque igual y es de todos nosotros. Da gloria ver aquí la gente, que vengan, pero que se arregle de una vez. Se tropiezan los coches y los autobuses en algunas curvas y no pueden pasar por no quitar cuatro piedras. ¿Va a menguar el Parque por medio metro?». Conocedor desde niño del terreno que pisa, porque él recorre a pie el territorio que le rodea, asegura que se necesita un poco más de amplitud en varias curvas peligrosas. «Llegan los chóferes sudando, los coches vienen por el medio de la carretera».

Desde Gumartini observa la carretera y teme muchas veces por los autobuses. «Los ves dar marcha atrás cuando se tropiezan dos en la zona de la Cabañona y pienso: ‘cualquier día cae uno hasta Gumartini’, y esto es un dolor», explica.