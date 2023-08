Así tomó posesión el Gobierno de Barbón: "Venís a cambiar cosas"

«Ya os digo por delante que disfrutéis del día de hoy. Será el único verdaderamente feliz de los próximos cuatro años». Bajo esta advertencia recibió el presidente del Principado a «los hombres y mujeres que han aceptado el reto» de ser consejeros en su segundo gobierno. En el acto solemne de la toma de posesión de los diez miembros del gabinete, con promesa de cargos sobre el Estatuto de Autonomía y prédica presidencial con rosario de consejos, aquello de la «enorme responsabilidad» que acompaña al «honor inmenso» del cargo vino acompañado en el discurso de Adrián Barbón por el aviso sin paños calientes de lo que unos saben y otros intuyen. Que «habrá ingratitudes», que «no todo el mundo va a estar conforme con vuestras decisiones». Que para quedarse satisfechos se les recomienda trabajar «con la vocación de devolver a Asturias lo que Asturias os ha dado. Pensad en lo más íntimo de vuestra vida, en lo que os identifica con esta tierra, y yo os pido que se lo devolváis de forma acrecentada», proclamó el Presidente.

Por segundo inicio de mandato consecutivo, los consejeros entraron en el Ejecutivo por la sede del legislativo, con un acto celebrado en la Junta General ante autoridades, consejeros salientes, familiares y acompañantes. Alguno escuchaba por segunda vez lo que Barbón les dijo ya hace cuatro años de que los quiere «humildes», «cercanos» y «audaces», no encerrados en despachos, sino escuchando críticas, consejos y opiniones «a ras de tierra». «No sois consejeros para vivir en una especie de burbuja burocrática como si no hubiera vida más allá de la estructura administrativa», les dijo. «Quiero consejeros que sepan lo que es pisar barro». De pie en el salón Europa de la Junta General, y a ambos lados de la tribuna desde la que Barbón les aconseja, están sus diez consejeros, más los cuatro que lo fueron y salen del gabinete, y los portavoces de todos los grupos salvo Vox –ausente en protesta por el «desprecio de Barbón a nuestro partido y nuestros votantes»– y además familiares y amigos de los que toman posesión de sus cargos. También los expresidentes del Principado Antonio Trevín y Juan Luis Rodríguez-Vigil y una representación aceptable del poder militar, académico o judicial de la región. Acto seguido, en la sede de cada Consejería, los consejeros entrantes y cesantes procedieron a efectuar el protocolario intercambio de carteras.

Después de agradecer la «huella imborrable» que deja el Gobierno que se ha enfrentado a «los cuatro años más duros de toda la historia autonómica», Barbón trazó como objetivos para sus sucesores la necesidad de erigirse por un lado en «protagonistas» de una década en la que «se abren grandes paradigmas de cambio» y por otro en «freno a la ola de involución que recorre Europa». A los ojos del presidente, repite Barbón, la palabra «cambio» «no pierde valor por el hecho de que se utilice en exceso» y por eso la sigue utilizando. «Asturias pide cambio», vuelve a repetir. «Y nosotros tenemos que ser los protagonistas». Y dice que el cambio viene en AVE por la Variante de Pajares, y que advierte de una «transformación económica y social de nuestra tierra» e invita a tomar en consideración «los datos que indican que cada vez somos un destino más apetecible para la actividad turística».

Contra la involución vuelve a decir que quiere un Gobierno «que ejemplifique la política progresista y demuestre qué significa creer en el progreso de Asturias» y pasa de ahí al desarrollo de la triple virtud que espera de sus consejeros. «Humildes» para «no situarse por encima de nadie» y «reconocer abiertamente los errores ante la ciudadanía» y «cercanos» para reproducir de otro modo el «salid a la calle» que pronunció aquí mismo hace ahora cuatro años. Al desarrollar el capítulo de la audacia les pide «no os conforméis con ‘esto siempre ha sido así’. Venís a cambiar las cosas, y es preferible equivocarse cambiando que no cometer errores quedándose quietos». El manual del consejero termina con «un profundo sentido de amor a Asturias» y una adhesión decidida a la identidad asturiana entendida como «la más sana de esta España plural y diversa, porque se identifica plenamente con el proyecto común».

Sobre el Estatuto de Autonomía, y siguiendo la fórmula canónica del compromiso de «cumplir fielmente las obligaciones» de cada cargo «con observancia plena» de las leyes», hubo diez promesas y ningún juramento, y sólo Lydia Espina, recién renovada como consejera de Educación, optó por prometer dos veces, en castellano antes que en asturiano. Desde la izquierda escuchaban las autoridades, los dos expresidentes del Principado y la delegada del Gobierno, Delia Losa; el síndico mayor, Roberto Fernández Llera, y la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez; la fiscal superior, Esther Fernández, y los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial, Jesús María Chamorro y José Antonio Soto-Jove, respectivamente; la de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo, o el de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde...

Era otra puesta de largo del enlace entre PSOE e IU, y por la coalición asistió también Laura González, que además de expresidenta de la Junta y exeurodiputada formó parte de las otras confluencias que formaron gobiernos compartidos en la primera década de este siglo. Estaba además Sira Rego, eurodiputada actual, y ellas dos también escucharon a Barbón volver a «refrendar» la alianza anunciando la constitución de «un gobierno unido», que no serán dos sino uno y que tendrá «una clara vocación reformadora y transformadora».

Intercambio mutuo entre Gimena Llamedo y Rita Camblor: "Serás una gran vicepresidenta"

Presentaciones, saludos. «Aquí es la sala que utilizamos para reuniones; esta es la zona del Gabinete, tu despacho está para este lado...». Rita Camblor, hasta ahora consejera de la Presidencia, guiaba a Gimena Llamedo, que asumirá parte de sus funciones para erigirse como la vicepresidenta del Ejecutivo, conocía las instalaciones de la consejería que ocupa desde hoy, en la tercera planta del Calatrava.

«Estoy segura de que serás una gran vicepresidenta», le dijo Camblor a Llamedo al tiempo que le entregaba una cartera simbolizando el traspaso de poderes. «También está el traspaso que no se ve», bromeó Llamedo. Se refería al hecho de que Camblor ocupará la vicesecretaría general de Organización de la FSA, el puesto que hasta ahora desempeñaba la nueva vicepresidenta del Ejecutivo de Barbón. Esta designación oficial vendrá tras ratificación del comité autonómico del partido. Había pues intercambio mutuo sobre la mesa.

La que ya es vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado, Gimena Llamedo, aseguró que la coalición que conformarán el PSOE e IU (Convocatoria por Asturias) será un equipo «unido, estable y sólido». Llamedo agradeció la confianza depositada por el Presidente «en un tiempo tan importante para Asturias» y con responsables de otros departamentos que le traspasan parte de sus competencias. En los próximos días clarificará el equipo que la acompañará, entre ellos una persona para ocupar la viceconsejería de Turismo, puesto para el que en las quinielas socialistas se perfila la exalcaldesa de Colunga Sandra Cuesta, a la sazón responsable de la secretaría de Turismo en la FSA.

Gimena Llamedo expresó su confianza en que Rita Camblor desarrollará una «labor fundamental en el partido» gracias a su «valía, entusiasmo y fuerza». No dejó pasar la oportunidad Llamedo de referirse a su etapa como número 2 de la FSA, «una responsabilidad importante para alguien con tanto tiempo de compromiso con el partido».

Zapico promete "lealtad desde el primer momento"

Ovidio Zapico entra en el gobierno de coalición, el primero en doce años, con una cartera negra y un lápiz de memoria con documentos que ayer le traspasó un consejero que va a seguir siendo consejero, Alejandro Calvo, pero que se desprende de las competencias de urbanismo y ordenación del territorio en favor del departamento que pasa a dirigir el coordinador general de IU en Asturias. De todos los sitios en los que pudo haberse oficializado el traspaso, habida cuenta de que la Consejería de IU se ha hecho con «cuatro partes de lo que fue el Gobierno saliente», se eligió el despacho de Calvo porque aquí, explica el consejero debutante, «es donde recaían más tareas de las que vamos a asumir».

Había quedado dicho, y Zapico lo repitió ayer, que acepta «un reto que me abruma, pero a la vez me llena de honor y responsabilidad». Con las competencias urbanísticas y además las de vivienda, derechos LGTBI, consumo, memoria democrática, juventud o «Agenda 20-30» «queda cumplido» el propósito que se marcó la coalición durante su negociación con el PSOE y da por hecho, concluye el coordinador de IU, que su formación política tendrá «incidencia en áreas de la estructura económica» del nuevo Ejecutivo. El nuevo consejero entra en el gabinete asintiendo a las garantías de unidad que también ha ofrecido su presidente, Adrián Barbón. «Este va a ser un gobierno en el que se va a actuar al unísono», confirma Zapico. «No habrá distintos niveles, el gobierno va a ser uno y vamos a trabajar con lealtad desde el primer momento».

El diputado de la oposición que pasa a ser consejero del Gobierno cambió el chip recibiendo los trastos de Alejandro Calvo, alguien con el que en su otra vida reciente mantuvo, afirma, «una buena relación, en ocasiones manteniendo posiciones diferentes, pero primando siempre el diálogo y la cordialidad entre los dos». El líder de la coalición quiso enfatizar los acuerdos «que logramos durante la pasada legislatura» y su convicción de que eso seguramente «facilitará» el tránsito, su aterrizaje en el cargo y la puesta en marcha de «todas las políticas que vamos a impulsar».

Calvo entrega dos carteras y se queda con una

Alejandro Calvo tenía tantas competencias en su Consejería que ayer entregó dos carteras y aún se quedó con una. El antiguo consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial y nuevo responsable de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, traspasó el Urbanismo y la Ordenación del Territorio a Ovidio Zapico –arriba– y todo lo agrario a Marcelino Marcos Líndez –a la izquierda–, que promete contribuir a que la población del campo «sea capaz de valorar lo que tiene» y encuentre en la administración «un referente que le apoya».

Conchita Saavedra prevé "pasar a estructural" el plan de choque para las esperas

La nueva consejera de Salud, Conchita Saavedra, anunció ayer que los quirófanos, consultas y pruebas diagnósticas de los hospitales públicos de la región continuarán a pleno rendimiento en esta nueva legislatura. «Como ya dijo el presidente Barbón, hay que trabajar en las listas de espera. Ya tenemos en marcha un plan de choque y entiendo que hay que pasar a un plan estructural para sacar la máxima productividad, mañana y tarde, de todo nuestro sistema sanitario público, como ya estamos haciendo», señaló la Consejera tras recibir la cartera de su antecesor, Pablo Fernández Muñiz.

El traspaso del timón en el área de Salud tuvo como protagonistas a un consejero que se marcha y a una gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) que asciende a la máxima responsabilidad. ¿Cómo y a dónde se va el ya exconsejero? Su respuesta ayer fue la siguiente: «Me voy satisfecho, agradecido y también ilusionado. Ahora me incorporo a mi puesto de trabajo base, en el Hospital Central de Asturias (HUCA). Mi vocación es mi profesión, cirujano, y por lo tanto voy a disfrutar de lo que más feliz me hace. Aquí he intentado hacer lo máximo posible, eso lo juzgarán los demás, pero sé que voy a un sitio que va a hacerme muy feliz porque se trata de mi vocación de siempre».

Pablo Fernández expresó su satisfacción por el nombramiento de Conchita Saavedra, que es la duodécima titular del departamento de Salud, pero la primera mujer: «En mi equipo, la gran mayoría eran mujeres, que es lo normal en el sector de salud porque la mayor parte de las profesionales son mujeres. Lo que era una anomalía es que, hasta el día de hoy, no hubiera habido una consejera mujer. Pienso que con esto se normaliza una cuestión muy importante».

Roqueñí apuesta por una mejora "en lo industrial y lo ambiental"

La nueva consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, apostó ayer, al recibir la cartera de su antecesor, Enrique Fernández, por trabajar «para una mejor Asturias en lo industrial, en lo económico y en lo ambiental». Roqueñí agradeció al presidente asturiano, Adrián Barbón, que haya contado con ella para liderar un proyecto «muy ilusionante» que tiene «unos retos muy importantes» por delante. En su opinión, aunar bajo una misma Consejería áreas como el medio ambiente, la energía, la minería, la industria o el comercio supone diseñar «un camino» en el desarrollo económico del Principado. La hasta ahora viceconsejera de Medio Ambiente remarcó que ese desarrollo económico debe ir «de la mano de la transición ecológica», justo en un momento en que la empresa industrial por antonomasia en Asturias, ArcelorMittal, afronta su proceso de descarbonización.

Gutiérrez agradece el apoyo de Barbón para desempeñar el cargo

Berta Piñán, ya exconsejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo en funciones, traspasó simbólicamente la cartera a la viceconsejera de Cultura, Política Lingüística y Deportes, Vanessa Gutiérrez. «Es un honor llegar y contar con el apoyo del presidente, Adrián Barbón, además de la consejera» anunció Gutiérrez. La sucesora de Piñán hizo especial referencia al tiempo que compartieron ambas, «estuvimos trabajando juntas, muy intensamente, durante cuatro años», y destacó las dificultades que tuvieron que superar «en situaciones que fueron realmente complejas como la pandemia». En su opinión fueron momentos de «auténtico aprendizaje» para todos los compañeros de la consejería de Cultura, «que son muchos y muy valiosos». Asimismo, indicaó que es una «gran responsabilidad» que afrontará con «ilusión, muchas ganas de hacer cosas y darle una dimensión especial y transversal» a la cultura, la política llingüística y el deporte.

Espina, promesa bilingüe para una legislatura centrada en "la equidad y la inclusión educativa"

Lydia Espina, consejera de Educación, fue la única componente del nuevo Gobierno que ayer eligió la fórmula bilingüe, en castellano y asturiano, para prometer fidelidad a las exigencias de su cargo. Se encamina a una legislatura centrada en «la equidad y la inclusión educativa» para la que Barbón ha comprometido, por ejemplo, la inclusión de las escuelas infantiles en la red autonómica o su gratuidad a partir de 2024.

Más competencias para que Sánchez busque más empleo, y más empresas y más grandes

A Borja Sánchez le ha crecido la consejería. De Ciencia, Innovación y Universidad pasa a «Ciencia, empresas, formación y empleo» con el encargo de prestar mucha atención a la interlocución entre el Gobierno y el tejido productivo a través una dirección general específica de «Empresas, pymes y emprendimiento». Se ha impuesto la tarea de conseguir «más empleo, más empresas y más grandes».

Melania Álvarez renueva cargo con el foco en el nuevo modelo de cuidados a mayores

La adaptación de Asturias al nuevo modelo de cuidados a mayores encabeza algunas de las prioridades de Melania Álvarez al renovar su cargo de consejera de Derechos Sociales y Bienestar. Su departamento se hace más abarcable al ceder a la Consejería de Salud todo lo relativo a la valoración de la discapacidad y las competencias de vivienda a la nueva consejería que gestionará el coordinador de IU, Ovidio Zapico.