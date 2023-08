Los euros de la indemnización por cese que Rafael Palacios ha solicitado al salir de la Junta son gasolina para el fuego amigo en Podemos Asturias. Los compañeros del flanco afín a la única diputada de la formación en la Junta, Covadonga Tomé, le han reprochado que pida una paga que denostó, le han acusado de traición a los principios y han pedido su dimisión como coordinador interino de la formación.

–¿Cuánto va a cobrar?

–15.224,48 euros. De ellos, 10.000 serán para mí y los otros 5.224,48, el 34,32 por ciento, los donaré, como hice toda la legislatura.

–¿A quién?

–Siguiendo la regla normal de donación del partido.

–¿Por qué pide la paga? En 2019 dijo que era "una vergüenza" y un "reparto del botín".

–Tengo más de 35 años cotizados, y cuando salí elegido en la Junta, en 2019, llevaba cinco y medio trabajando como funcionario en el Ministerio de Trabajo de Argentina. En aquel momento, al ser diputado en otro país, no se me dio la posibilidad de pedir una excedencia y tuve que renunciar a mi trabajo. En 2019, en la Junta se empieza a hablar de una indemnización que en aquel momento, por eso la califiqué de reparto del botín, y lo vuelvo a hacer ahora, se planteaba como una paga para todos los diputados cesantes. Dijimos que no podía ser, que en la cámara había gente con situaciones económicas muy diversas y que eso sí era un privilegio. Además, en Podemos teníamos una posición muy clara al respecto.

–En 2023, cuando se debate la reforma del Reglamento de la Junta y se vuelve a plantear la cesantía, usted vota a favor de una enmienda que pedía su supresión porque "debido a las condiciones salariales de las que disfrutan los diputados, no resulta oportuna".

–La enmienda se presentó porque no estamos de acuerdo. Quiero dejar claro que en ese pleno yo defendí el desempleo, que los diputados puedan cobrar el paro igual que los miembros del Gobierno, los alcaldes y concejales o los diputados de otros parlamentos. La Junta es una excepción no sólo en el Estado, también dentro de Asturias, y yo siempre defendí que a los puestos institucionales pueda acceder cualquier persona, independientemente de su situación laboral y económica, no sólo los funcionarios y los ricos. También hay que saber que alguien que antes de ser diputado tenga acumulado paro, tampoco puede solicitarlo cuando cesa, porque se le ha pasado el tiempo para hacerlo.

–¿Qué ha cambiado?

–La indemnización que finalmente se aprobó tiene grandes diferencias con la que se planteaba en 2019, porque es muy restrictiva. Sólo la pueden solicitar diputados con al menos dos años de dedicación exclusiva, lo que excluye a todos los que hayan mantenido durante la legislatura sus negocios o sus fuentes de ingresos, y no se aplica a los que tengan cualquier ingreso. Además, se cobra mes a mes, de forma que si me incorporo a un puesto de trabajo, tengo que comunicarlo inmediatamente y dejo de percibirla. Los solicitantes estamos obligados además a presentar la declaración de la renta de 2023 para demostrar que no hemos tenido ingresos… Al ver las condiciones, compruebo que no va en contra de nuestro código ético y la solicito por la situación de desempleo en la que me encuentro.

–¿Hizo expresamente la consulta?

–Por supuesto. Además, si existiese la posibilidad de solicitar el desempleo, por cuatro años trabajando como diputado tendría derecho a dieciséis meses de paro y cobraría más. El problema es que esto se está utilizando de dos formas, por los antipolítica para denigrar a cualquier persona que desempeñe un cargo público y de forma interesada en las posiciones internas del partido, para seguir tratando de destruir personal y políticamente a las personas con las que no se coincide.

–Se le acusa de traicionar sus principios.

–Ninguno. Nosotros venimos defendiendo siempre lo mismo, que a la política que debe poder entrar cualquier persona de cualquier condición, que el servicio público debe estar remunerado conforme a la responsabilidad que se tenga y que cuando se termine se debe poder acceder a los derechos que tiene cualquier trabajador. Renunciar a los principios habría sido participar en el reparto del botín de 2019. Faltar a los principios es mentir a conciencia y con el objetivo de hacer un daño personal y político.

–¿En qué mienten exactamente?

–En las cantidades que se van a cobrar, en los derechos que corresponden a la clase trabajadora, cuando dicen que se traicionan los principios o manipulan las declaraciones. Yo vengo de donar mas de 50.000 euros durante mis años en la Junta y lo que hago es ejercer el derecho de un trabajador que no puede cobrar el paro y se acoge a una figura con la que no está de acuerdo y que incluso recorta mis derechos. Es como si a un trabajador que pelea por conseguir una subida salarial del 15 por ciento y saca el 5 se le dijera que traiciona sus principios por aceptar.

–Su excompañero de grupo Daniel Ripa ha presentado un escrito renunciando a su paga y pide que las cantidades se destinen a fines sociales. ¿Qué le parece?

–Forma parte de las performances que venimos años aguantando. Nosotros trabajamos de forma colectiva, intentando desarrollar una organización política, no para acabar cada uno convertido en el cid campeador o el guerrero del antifaz. Si quería donarlo y lo puede solicitar, que lo solicite y lo done. Yo puedo solicitarlo, puedo donar y lo voy a hacer. Esta polémica ha generado muchas tensiones en la sociedad y muchos discursos antípolítica que se parecen más a los de la extrema derecha que a los de una fuerza transformadora.