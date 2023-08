Moriyón confía en que Barbón se convierta en un "aliado" para desarrollar Naval Gijón

Con un tono conciliador, a la par que reivindicativo, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, aprovechó su intervención en la inauguración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias para pedir al presidente del Principado, Adrián Barbón, "colaboración institucional" ante el proyecto que promueve el gobierno local gijonés para desarrollar los terrenos de Naval Gijón. Mientras, al Gobierno central le reclamó "hacer frente a compromisos largamente pospuestos y sobre los que Gijón ya no tolera más retrasos, por otra parte inexplicables" como la construcción del vial de Jove y de la estación intermodal.

Moriyón incidió en que "las relaciones más fructíferas" son las que "se basan en la colaboración, la lealtad y el consenso para alcanzar objetivos comunes". Y destacó que el gobierno local ya ha entablado conversaciones con los dos propietarios de los terrenos de Naval Gijón; Pymar y la Autoridad Portuaria de Gijón para fraguar alianzas para "avanzar en el desarrollo de un área que supone la absoluta transformación que le debemos a la zona Oeste de Gijón, estaremos hablando de un salto cualitativo sin precedentes en nuestra construcción de ciudad", algo para lo que también buscará el consenso con los grupos políticos municipales, el movimiento vecinal y otras administraciones. A este respecto, es donde la Alcaldesa de Gijón se mostró "absolutamente convencida" que va a encontrar en Adrián Barbón "un aliado".

En cuanto a los mensajes lanzados hacia el gobierno central, enfatizó los lustros de espera en Gijón por el vial de Jove que permitirá eliminar el tráfico pesado del Puerto que atraviesa ahora el barrio de La Calzada. Un proyecto, el del vial de Jove, que calificó por ese motivo de "infraestructura crítica para la salud" de los vecinos de la zona oeste de Gijón, además de apuntar su importancia para la competitividad del Puerto y la generación de actividad económica en el mismo. También aludió al compromiso de construir la estación intermodal, cuando ya se han cumplido 12 años de la entrada en funcionamiento de la estación de tren de Sanz Crespo, anunciada en su día como "provisional". Moriyón señaló que "nuestra ciudad no puede aspirar al puesto que le corresponde en el corredor cantábrico, en el Noroeste peninsular, con unas infraestructuras tan absolutamente insuficientes como las que tenemos. Y para ello los poderes públicos tenemos que abandonar ciertas dinámicas perversas y empezar a trabajar de la misma forma que hacen nuestros empresarios: gestionando bien los recursos, maximizando su rendimiento y garantizando que cumplimos los objetivos que nos marca la ciudadanía" y resaltó además que es necesario aprovechar la oportunidad que brinda la obtención de fondos europeos.

La regidora gijonesa también apuntó que el futuro pasa por la sostenibilidad, la digitalización y el apoyo a los sectores productivos, señalando que las políticas públicas no pueden propiciar la deslocalización de empresas y dificultar la creación de empleo. Hizo mención concreta a "una política fiscal responsable, que no nos convierta en islas fiscales y que no empuje a la deslocalización". Y señaló que Gijón tiene aún margen para ajustes fiscales. Por otro lado, destacó la "seguridad jurídica" que ha propiciado la aprobación del PGO que, recordó, se gestó bajo su anterior etapa como Regidora.