"La empresa es más que la industria, no veo disfunción en separar ambas competencias"

–¿A qué obedece la estructura de este gobierno?

–Cada cuatro años toca adaptar la estructura; las cosas cambian y se van dando pasos en unas direcciones. Por ejemplo, hace cuatro años probamos la experiencia de tener una consejería de Ciencia, y funcionó bien, pero debía estar conectada con dos elementos: Formación y Empleo. La Consejería de Industria sigue existiendo, asumiendo competencias de Medio Ambiente porque el futuro de Asturias pasa por una industria sostenible, verde y digital. Esos son las claves sobre los que pivota la estructura.

–Bueno, hay más cambios…

–Sí. La separación de Infraestructuras y Medio Rural estaba prevista. Fue un error tenerlas juntas. El consejero (Alejandro Calvo) puso la mejor de las intenciones, pero era una consejería inmensa. El mundo rural exige una consejería propia. Al tiempo, aprendimos de los incendios que es mejor que todas las competencias, las de prevención, y las de actuación y extinción, estén en una misma área.

–¿Por qué en Infraestructuras y no en Medio Rural?

–Vi cómo afrontó Alejandro Calvo, con serenidad, la situación en la última ola de incendios. Lo vi en acción y me gustó.

–Cultura es viceconsejería bajo su mando en Presidencia. ¿No habría sido mejor saltarse esa limitación que usted se puso de diez consejerías?

–Es cierto: podría haber hecho una consejería más. Pero estamos en una ola de involución en la que se cuestiona, por ejemplo, que haya gente que cante en asturiano, y en algunos ayuntamientos hay partidos que quieren boicotear la expresión artística, nuestra cultura y tradición. Me parecía un buen gesto que dependiera directamente de mí.

–Eso tiene su riesgo… si hay algún problema ahí la mirada irá directamente hacia usted.

–Nunca he tenido problema en que se ponga el foco en mí. Creo que en estos cuatro años se ha visto que doy la cara siempre, no solo en los buenos momentos. La gestión diaria la tendrá la viceconsejera Vanessa Gutiérrez, con autonomía total, pero así reforzamos aún más el compromiso con la cultura, la lengua y la libertad de expresión.

–Y luego está la vicepresidencia…

–Gimena Llamedo tiene un papel clave. Debe coordinar la acción de gobierno y ser la persona de máxima confianza del presidente. Y siendo este un gobierno de unidad progresista, apoyado por dos proyectos distintos como son la FSA y Convocatoria por Asturias, su papel reforzará más la interlocución.

–Vamos, que tendrá que meter en cintura a IU.

–En modo alguno. Estoy viendo en este Gobierno muy buena comunicación y el arranque está siendo muy, muy bueno. Ambos partidos tenemos el compromiso de demostrar que esto funciona.

–¿Debe seguir Llamedo con la reforma de la Administración, aunque eso no aparece en el nombre de la Consejería?

–Función Pública depende de Presidencia. Tampoco lleva el nombre de Estrategia Digital y dependerá de ella. A veces es imposible que quepa todo en el nombre. Sí quisimos incidir en tres políticas fundamentales. El turismo, sobre el que tiene conocimiento e interlocución y los propios empresarios querían que estuviera integrado con rango de viceconsejería en la vicepresidencia. En segundo lugar, el reto demográfico. Recuerde que ella fue ponente y presidenta de la Comisión en la Junta, de cuyo dictamen nace el proyecto de ley, y su elección de Marcos Niño como director general me parece excelente. Y, en tercer lugar, las políticas de Igualdad: toda su vida ha estado ligada al feminismo y a la defensa de los derechos de las mujeres.

–Por partes. ¿Hay tregua en esa guerra contra la burocracia?

–En modo alguno.

–¿Y cuál ha de ser el siguiente paso?

–Aplicar la legislación que ya se aprobó y dar pasos hacia algo que también reivindicaba con razón Convocatoria por Asturias: extender la guerra contra la burocracia al ámbito de lo social. Por eso hemos hecho que el reconocimiento y valoración de la discapacidad no dependa de Derechos Sociales, donde hay un atasco grande y es cierto que resultaba difícil ponerlo al día, y esté en manos de Salud.

–Siguiente. Reto Demográfico. ¿Esta sí va a ser la legislatura de tomar medidas en serio?

–Seamos justos. La pasada legislatura, en más de 40 años de autonomía, fue en la que más medidas al respecto se tomaron. Pero el reto demográfico no se solventa en cuatro años. Se requieren medidas intensivas durante 10 o 15 años para que den fruto. La pasada legislatura quizás fue una fase más reflexiva, de ahí el papel del Comisionado. Ahora tendremos una dirección general con una perspectiva más ejecutiva.

–Se han aprobado bonificaciones fiscales, pero al final pocos recurren a ellas.

–Nos llama la atención. No sabemos si es por falta de información. Tengo mucho interés en conocer cuántas personas han recurrido a las bonificaciones para este año. Yo creo que algunas, como la deducción de 300 euros por hijo a cargo, tendrán un mayor impacto. O las ayudas directas. Tenemos que ir fomentando la natalidad, no podemos perderlo de vista. Y favorecer la redistribución de la población.

–Igualdad. Hay una denuncia presentada por un sindicato contra la actual directora del Instituto de la Mujer. No sé si continuará en el cargo…

–Estamos trabajando aún en la configuración de la dirección general. Pero las políticas que ha puesto en marcha Nuria Varela fueron muy valientes, transgresoras y transversales. Estoy convencido de que se seguirán implementando en los próximos años.

–¿Con ella al frente?

–Los equipos los hacen los consejeros y lo respeto. Eso sí, luego responden por ellos.

–Turismo. Este será el año de la llegada del AVE. En noviembre. ¿Tiene fecha?

–Aún no. A lo largo del mes de noviembre. Después de tantos años de obras, a veces ni yo me creo que podamos hablar de esto como futuro inmediato.

–Está a la vuelta de la esquina. El gobierno tendrá medidas ya claras para aplicar a corto plazo…

–Llevamos meses preparándonos, con aplicaciones concretas para diversificar la oferta y potenciar que nos llegue un turismo equilibrado a lo largo del año. No queremos turismo de masas solo en verano, ni mucho menos. Se ha lanzado una campaña muy potente de promoción y Renfe hará otra muy importante.

–¿Y se va a cambiar la estrategia turística de algún modo?

–Se debe, claro. El AVE no es cualquier cosa. Impacta en el turismo como si abriéramos al tiempo 30 rutas aéreas internacionales. Y en todos los ámbitos económicos. Si alguien tiene una reunión en Madrid podrá ir y volver en el día. Es un paradigma nuevo. Por esto tenemos que cambiar nuestra política intensificando el reequilibrio, pero también dinamizando el sector y favoreciendo la promoción turística conjunta.

–¿Falta un marco global de promoción? A veces los concejos actúan cada uno por su lado.

–Se avanzó. Berta Piñán hizo mucho para coordinar políticas y los planes de sostenibilidad fueron buen ejemplo. Pero sí, creo que debería haber mayor coordinación a la hora de promocionarnos. La marca Asturias nos acoge a todos.

–A la nueva consejera de Salud, Conchita Saavedra, le ha encomendado darle una vuelta al sistema sanitario, pero ella ya participaba de su gestión en el Sespa…

–Tuvo un papel clave en la pandemia, y permítame que reconozca la labor de Pablo Fernández, a quien tengo muchísimo cariño personal y llevó a cabo un magnífico trabajo. Conchita viene con esa idea de que hay que hacer una puesta a punto, porque el estrés de la pandemia fue enorme y resintió las costuras del sistema. Ella tiene una larga experiencia y allí donde ha pasado ha dejado un estupendo recuerdo. Por eso es importante toda esa experiencia para ver cómo reformulamos el sistema sanitario.

–El gasto en sanidad crece y siempre a medida que pasa el año hay que embridarlo.

–Crece porque somos la comunidad más envejecida y por suerte nuestra gente vive más. Vemos en las esquelas muchísimas personas que fallecen con 90 años o más. Eso es un triunfo, no es un demérito. Y si cumplimos años, el gasto sanitario se incrementa. Por eso reclamamos un sistema de financiación que tenga en cuenta el envejecimiento.

–¿Cuánto influyó en el organigrama final del Gobierno la necesidad de tapar el hueco que dejó la salida de Cofiño?

–Fíjese que sus funciones se han redistribuido. Meses antes de las elecciones él me comunicó que por motivos personales no quería continuar en el Gobierno y fue cuando le planteé la opción de presidir el legislativo. Tras las elecciones, cuando me puse a trabajar en la composición del Gobierno, hablando con Cofiño le dije que tenía a la persona que me parecía mejor para la vicepresidencia. Y los dos dijimos al mismo tiempo el nombre de Gimena Llamedo. Han compartido negociaciones y a Llamedo todo el mundo le reconoce su capacidad de diálogo, y la persecución incansable del acuerdo. Es más, para convencerla no solo yo hablé con ella; también le pedía a Juan que interviniese.

–El medio rural se ha visto como un flanco debilitado del partido. También en las elecciones municipales, en las Cuencas el PSOE perdió fuelle, pese a ser uno de sus feudos...

–En las autonómicas ganamos en las tres circunscripciones, en las Cuencas y en el voto emigrante. Pero es cierto que hay lugares en los que tenemos retroceso. Es necesario recuperar la interlocución con el medio rural y creo que Marcelino Marcos, que conoce bien el sector y procede de Tineo. Con la experiencia de haber sido alcalde y con su amplia trayectoria, tiene una visión panorámica. Puede hacer ese papel de reconectar con el mundo rural, que es clave.

–¿Y desde el partido?

–Se fortalecerá, lo tenemos claro. Vamos a dar pasos en esa dirección. He pedido hacer un análisis crítico de los lugares en los que no hemos tenido los resultados esperados para promover cambios y actualizar el proyecto. No soy de quedarme quieto.

–Algunos sectores temen que haya disfunciones entre la Consejería de Empresa y la de Industria.

–La industria es fundamental en Asturias y por eso tiene un sector y una consejería específica. Pero la empresa es más que eso. La empresa va ligada a la innovación. En los últimos tres años, el 50% del empleo neto creado en Asturias es del sector tecnológico. Y no todo es industrial ni mucho menos. No veo disfunción ninguna. Es algo que nos pedían, por cierto, los propios empresarios.

–Ignacio Iglesias será el director general de Empresa. ¿Ese «señor Pyme» se lo copió a Diego Canga?

–He de decir que aquella no me pareció una mala aportación de Diego Canga. A él se lo he dicho: cuando hace propuestas constructivas siempre las voy a valorar. Habrá cosas en las que discrepe, lógicamente. Pero eso coincidía con algo que ya me habían expresado sectores empresariales. Necesitaban una persona a la que acudir: de ahí esa dirección general que va a llevar ese nombre de Empresas, Pymes y Emprendimiento.

–¿Habrá más viceconsejerías de las anunciadas?

–Lo estamos valorando. Habrá más, seguramente. La pasada legislatura tuvimos cuatro y serán más. No me importa tanto el número, sin excederse. Lo importante es que la estructura que se cree sea útil a Asturias. ¿Fue útil que Turismo tuviera una viceconsejería? Sí, nadie lo duda ahora. ¿Y en Justicia? El propio sector lo demandaba hace días. Industria ya existía como consejería, pero también la de Medio Ambiente y la consejera proviene del ámbito de la transición ecológica…

–Entiendo que la concertación con la patronal y sindicatos la llevará Borja Sánchez.

–La llevarán varios consejeros. Nieves Roqueñí también participará, porque hay una parte importante que dependerá de ella. Habrá buena conexión entre ambos, veo buen ambiente. Una de las mayores satisfacciones que me quedan de la legislatura anterior, que fue tan dura con todo lo que pasó, es que a la hora de afrontar relevos no ha habido ni un reproche ni una mala cara. ¿Usted sabe la sensación tan buena que es sentir que hay un equipo? En estos últimos cuatro años ha habido muchos debates, pero nunca rupturas. Ha habido clima de lealtad de personas que entendían que esto no iba de su «parcelita» La sensación que tengo, tras la primera reunión que el nuevo Consejo de Gobierno tuvo en Cangas de Onís, es que este Ejecutivo va por la misma senda.

–Ya se ve que el mantra de este mandato será lo de «gobierno progresista y reformista», un poco por contentar a IU.

–No, no, es que yo estoy también convencido. Los dos. Primero, un gobierno de unidad porque nuestro Ejecutivo pretende ser uno frente a proyectos fracasados en los que los gobiernos terminaban siendo fuente de disputas, inestabilidad y crispación. Reformista porque, aunque hay que conservar lo bueno, también hay mucho que cambiar en Asturias. La gente quiere cambios, y se los vamos a dar nosotros. El cambio a Asturias se lo va a dar este gobierno que por eso se llama reformista; y se lo voy a dar yo como presidente,.

–¿Tuvo que arrancar muchas hojas del cuaderno antes de dar con el esquema final?

–Bueno, empiezo trabajando con los nombres de las personas que me gustaría que estuviesen en el Gobierno, evalúo los cambios que hay que hacer y luego voy pensando la estructura. Combino ambos factores. Y entonces, sí que hay modificaciones. De hecho, alguna de última hora.

–Fue una expresión muy propia y muy asturiana. Cualquiera que viese las fotos y escuchara lo que me estaban contando la vicepresidenta y la consejera de Salud… en ese momento es lo primero que piensas. Es una expresión coloquial. No tiene que ver con mis creencias, aunque todo el mundo sabe que soy creyente. Lamento si molesta, pero prefiero hablar con claridad de mis sentimientos. Si estoy indignado, se me nota; y si estoy triste o de buen humor, también. En ese momento estaba aliviado. Recuerde que las primeras informaciones hablaban de un autobús lleno de niños, y no se sabía si habría fallecidos. ¿Cómo no me va a salir algo así?

«Si se propone una quita de deuda equitativa que beneficie a todos, seré el primero que la exija; si es injusta para Asturias, alzaré la voz»

–¿Pedro Sánchez será presidente?

–Es lo lógico y lo creen millones de españoles. El PP ha crecido por comerse a Ciudadanos y a una parte del electorado de Vox. Pero Pedro Sánchez ha crecido de forma más sorprendente. Más le diré: los trackings que teníamos del mismo día de las elecciones decían que el PP tenía como mínimo 160 diputados y el PSOE como mucho 110.

–¿Sondeos del 23J?

–Del mismo, por la mañana. Pero el resultado fue sorprendente. Fue una remontada brutal. Mire, aquí: en abril hicimos una encuesta que nos decía que ganaríamos las autonómicas más o menos como quedamos finalmente, y que en Asturias perdíamos las generales, que el PP ganaba con un 34% de votos y nosotros sacábamos un 25,5%. Le hablo de la misma encuesta. En mayo proclamamos a Adriana Lastra candidata y ya la siguiente encuesta, en junio, nos dice que con Lastra subimos al 28%, aunque el PP sube al 35.7%. Pero se nota movilización progresista. ¿Y cuál fue el resultado? De una diferencia inicial de 8 puntos, al final el PP ganó por un punto. La remontada fue brutal. Creo que por la intensa campaña que hizo el partido, por el mitin de Zapatero, por el papel de Adriana Lastra. Si ella no fuese la candidata el resultado hubiera sido muy distinto. Nos dan otra semana más con ella al frente y hubiésemos ganado.

–El escenario es endiablado con el nacionalismo. Supongo que espera que Sánchez no pase ciertas líneas rojas. Y el PSOE catalán plantea una quita de deuda a la Generalitat…

–Primero quiero conocer las propuestas, pero si van contra los intereses de Asturias diré que no estoy de acuerdo. Y plantaré cara. Ahora, si se propone una quita equitativa que beneficie a todos, seré el primero que lo pida. Porque a lo mejor puede no ser a través del Fondo de Liquidez Autonómica. También puede haber una aportación extraordinaria.

–Sí, pero ¿de qué sirve gestionar bien y no tener deuda si al que tiene mucha se le compensa?

–Por eso digo que habrá que matizar ese reparto. No puede ser que uno tenga 70.000 millones de deuda y se la quiten, y al de 800 también. La fórmula ha de ser equitativa, que beneficie a todos. Imagine una aportación extraordinaria como fue el fondo covid. Pero si es injusta para Asturias seré el primero que alce la voz, que nadie tenga duda.

­–Puigdemont pide un referéndum...

–Sobre todo lo que no tenga espacio en la Constitución no hay planteamiento posible. ¿Y si lo tiene? Es lo que digo siempre. ¿Usted es independentista? Tiene todo el derecho del mundo a serlo, pero admitiendo el marco constitucional. Y si no tiene mayorías para lograr esa independencia, pues lo sentimos mucho. No tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez está en eso. Recuerdo que cuando llegó al gobierno, en 2018, se dijo que rompería España, lo dividiría todo, que iríamos a la crisis económica, que la subida del salario social se llevaría por delante las empresas, que la subida de las pensiones se acabaría con la sostenibilidad del sistema… y lo cierto es que estamos con los mejores datos de empleo nacional de la historia, España no se ha roto, la subida del salario mínimo no ha perjudicado en nada… No tengo dudas de que los pactos irán en ese sentido. Y en estos cuatro años he demostrado que si estoy en desacuerdo con alguna medida del Gobierno de España, lo digo.

–Somos una comunidad con una identidad propia fuerte, pero integradora; al final parece que son más influyentes los que tienen una posición más dura.

–Eso es pensar que ganan aquellos territorios con partidos nacionalistas, con independencia de su identidad regional. Usted lo ha dicho; nuestra identidad es tan fuerte como la de los demás. Ahí niego la mayor: tener un partido nacionalista no es sinónimo de éxito. Los asturianos no comprarían esa receta. La que compran es la de la FSA: somos el partido mayoritario y seguimos siendo el de referencia en Asturias. Lo que sí creo es que tenemos que ser reivindicativos cuando se trata de defender lo nuestro. Si estoy en desacuerdo lo digo; y lo bueno, lo digo y lo reconozco también. ¿Cómo no voy a destacar los avances sociales, o las ayudas que han sido importantes para nuestra industria?