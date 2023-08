Hay una gran incertidumbre sobre cuál será el desenlace tras las elecciones generales del pasado 23J. Ningún partido consiguió la mayoría absoluta necesaria para gobernar por su cuenta. Los dos posibles escenarios que hay son la repetición de las elecciones o los pactos con partidos minoritarios que les ayuden a llegar a la mayoría (ni siquiera la suma de los dos partidos mayoritarios de cada bloque es suficiente para acercar a alguien a la gobernabilidad). Hay una tercera opción, la más lógica según los números pero la que casi nadie contempla, que sería un acuerdo entre los dos principales partidos, que suman más del 60% de los votos y más del 70% de los diputados en el Congreso. Pero parece que el sentir general es que es "difícil" que Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo logren formar un gobierno a tenor del resultado obtenido.

LA NUEVA ESPAÑA ha salido a la calle a preguntar a los asturianos si ven cercana la repetición electoral y si volverían a votar en caso de que así sucediese. "No terminan de ponerse acuerdo, así que yo creo que las van a repetir... Si ya lo hicieron antes", comenta Ana Julia Antequera, quien afirma que sí volvería a ir a las urnas. "No me molesta volver a hacerlo porque al final es un derecho y solo estás ejerciéndolo si vas a votar", añade. Por el contrario, Susana Expósito afirma que si se repiten "no me haría gracia, pero si es necesario yo sí volvería a hacerlo". A esto añade que, a pesar de que lo ve "difícil" espera que "haya coalición" de izquierdas.

Enrique Llera, por su parte, está muy convencido: "Yo creo que va a volver a haber elecciones porque no se van a poner de acuerdo". Además, añade que le "parece que ya estaba sonando algo de que en diciembre se iban a repetir". Comenta que en el pasado 23J no fue a votar, pero que si se llegan a repetir "sí que voy, porque yo pensaba lo típico de que por un voto no pasa nada, pero igual el voto personal sí que es importante".

Para Gonzalo Álvarez, los dos partidos políticos más fuertes "no se van a poner de acuerdo, así que yo creo que va a volver a haber elecciones. Deberían de hacerlo (ponerse de acuerdo) si hay una segunda oportunidad". A esto añade que, en caso de repetirse, "el resultado será similar".

"Han salido muy igualados los escaños y necesitan apoyos de muchos partidos, así que yo creo que se van a repetir", menciona Nerea Portolés. "Me sienta mal (que se repitan) pero es lo que hay que hacer, me parece que todo el mundo tiene que ir a votar. Es muy importante", termina diciendo. Su amiga Carla Barbate, piensa lo contrario, "no se van a volver a repetir por el esfuerzo económico que supone, aunque no sé si es lo mejor porque hay mucho descontento". Aun así, afirma que si sucede sí volvería a votar y añade que, por otra parte, le parece que está bien "porque al ser verano mucha gente se ha quedado sin hacerlo".

El pensamiento más extendido es el de una alta probabilidad de repetición de las elecciones generales, aunque no a todos les apetezca que esto ocurra. De momento, queda esperar al próximo día 17 de agosto, que será determinante para el porvenir de quién gobernará el país, ya que se realizará la votación de la presidencia en el Congreso.