El transporte a los Lagos de Covadonga, a examen: estos son los baches en el camino

El acceso a los Lagos de Covadonga ha saltado a las primeras páginas de la actualidad esta semana por el tremendo accidente ocurrido el pasado lunes, cuando un autobús del plan de transporte que realizaba el trayecto de ascenso volcó ladera abajo pasado el Mirador de la Reina, en una zona cercana a Uberdón, tras salirse una de sus ruedas del asfalto al cruzarse con otro vehículo. Milagrosamente, solo hubo heridos de diversa índole.

Los hechos propiciaron que el Gobierno autonómico reuniera de urgencia este jueves a la comisión de seguimiento del plan de transporte, que decidió, entre otras medidas, cerrar la carretera a los vehículos privados no autorizados las 24 horas del día. Hasta ahora los coches podía acceder libremente entre las 21.00 a las 7.30 horas, siempre que no se hubiesen completado los aparcamientos en el destino. Buena parte de las personas que suben a los Lagos temprano, regresan entre las once y la una y media, registrándose un elevado tráfico en esta carretera y cruces de coches particulares, caravanas, autobuses, taxis, bicicletas y los animales que están pastando en su medio y también caminan y a veces se paran en el asfalto. Todo ello con el peligro añadido de que es una vía estrecha empinada, sinuosa y con algunos tramos en mal estado.

En cuanto aparezca en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE), los vehículos privados no podrán subir a los Lagos, ni de día ni de noche. Y entre las 7:30 y las 21.00 horas solo podrán acceder los autobuses, los taxis de Cangas de Onís y los vehículos autorizados.

Conviene conocer algunas claves y recomendaciones para ir bien preparado al lugar más visitado de Asturias, en el parque nacional de los Picos de Europa, durante la temporada alta (desde el 1 de junio al 15 de octubre). El plan de transporte, que registró casi 254.000 usuarios en 2022, está activo también en otros periodos del año, como Semana Santa, puentes, fines de semana de la primavera. También hay periodos en los que el acceso es libre.

El recorrido va desde Cangas de Onís hasta los Lagos, e incluye diversas paradas intermedias donde es posible aparcar y coger el transporte público. En el recorrido se pasa de una altitud de entre 87 y 258 metros sobre el nivel del mar, los existentes en puntos como Cangas de Onís o Covadonga respectivamente, a 1.134 metros en los Lagos.

Y todo en un trayecto corto, desde 22 kilómetros si se sale de la primera parada, en Cangas, a 12 si se coge el autobús en la última parada, (para quienes suben hacia los Lagos), en Covadonga.

Los visitantes deben ir preparados para los más que probables –y en ocasiones notables– cambios de temperatura, para la lluvia o para un sol de justicia... Son circunstancias que, en algunas ocasiones, cogen desprevenidos a muchos visitantes.

Una vez arriba no hay muchos lugares donde guarecerse, por lo que no debe faltar en las mochilas y bolsos la protección solar, una gorra o algo para cubrir la cabeza, unas gafas de sol, alguna prenda de abrigo y agua. También es necesaria ropa cómoda y calzado adecuado, puesto que se trata de un espacio natural de alta montaña.

Para subir a los Lagos el visitante puede elegir entre el autobús y los taxis. Ambas opciones se pueden tomar en distintos puntos del recorrido. Los conductores son personas experimentadas. Se comunican para esperar en los apartaderos existentes y permitir que los cruces entre los vehículos sean más seguros. Si se opta por el autobús, se puede coger en los aparcamientos vinculados al plan: El Lleráu (P1), El Bosque (P2), Muñigu (P3) y El Repelao (P4) y también en la parada de Covadonga, que se encuentra justo antes de la rotonda de acceso a los Lagos.

El parking 1 está ubicado en las inmediaciones de la estación de autobuses de Cangas de Onís, donde se puede comprar el billete y tomar el autobús. Se conoce como parking de El Lleráu (P1) y se puede acceder a él desde el centro de la ciudad o directamente desde la rotonda central de la variante. El parking pertenece al Ayuntamiento de Cangas de Onís, como los otros tres. Estacionar en cualquiera de ellos tiene un coste de dos euros todo el día.

Los billetes. Se pueden adquirir en la taquilla de la estación de autobuses de Cangas de Onís, o en las de madera instaladas en los parking P2, P3, P4 y en la existente en Covadonga, inmediatamente antes de la rotonda de acceso a los Lagos, donde también está la parada, tanto para subir como para bajar. También se pueden adquirir con antelación por internet, algo que se recomienda desde el propio Plan.

El precio del billete en autobús, ida y vuelta, es de 9 euros para los adultos y 3,5 para los menores de doce años. Sirven para todo un día y se pueden tomar los autobuses que se deseen. Tarifa plana. Muchos suelen parar en Covadonga a la vuelta para disfrutar del santuario y tomar posteriormente otro bus para regresar al parking de salida.

El primer viaje parte de Cangas de Onís a las 8.00 de la mañana y el último baja de los Lagos a las 20.30 horas. La frecuencia oscila desde los 15 a los 25 minutos en temporada alta. Algunos se llenan antes de llegar a Covadonga, pero la llegada del siguiente suele ser rápida.

Buferrera. Los autobuses llegan hasta el aparcamiento de Buferrera, donde hay personal de Alsa y del Parque Nacional que ofrece información a los viajeros. También hay aseos públicos y algunas zonas techadas para protegerse del sol o la lluvia mientras se espera al autobús, aunque en horas punta son insuficientes.

La bajada se puede hacer a cualquier hora antes de las 20.30 horas y en determinados momentos la espera es un poco larga. Desde Buferrera no se ve ninguno de los Lagos, pero se puede ir caminando por una senda peatonal que llega hasta el lago Enol, y siguiendo la acera de este lago, se llega al mirador de Entrelagos y al lago La Ercina. También se puede partir caminando desde allí para visitar las antiguas minas de Buferrera, el Arboreto o el centro de recepción Pedro Pidal, desde donde también se llega a pie a La Ercina. Para quien no quiera caminar, existe la posibilidad de coger uno de los taxis locales que ofrecen el servicio entre Buferrera y este lago.

Los visitantes solo pueden ponerse a la sombra o estar a cubierto cuando llueve en los lugares de espera del aparcamiento de Buferrera y en el centro del Pedro Pidal, además de en los negocios de hostelería existentes. Los aseos públicos de Buferrera están abiertos de 9.00 de la mañana a 19.00 horas. También hay aseos en el centro Pedro Pidal y en el Arboreto, abiertos en horario de 9.00 a 17.00 horas, así como en los bares existentes, para sus clientes, durante la apertura de los locales. En todo caso, los aseos disponibles en los Lagos se quedan cortos para las miles de personas que acceden en días punta a este paraje y no abren las mismas horas que el plan de transporte está activo.

Bares y restaurantes. En los Lagos solo hay dos bares restaurantes donde poder tomar algo o comer. Uno está junto al lago Enol y se llama El Merendero de los Lagos y, el otro, el restaurante bar María Rosa, en el aparcamiento de La Tiese, desde donde se contempla el lago La Ercina.

La opción del taxi. Otra alternativa para desplazarse a los Lagos es en los taxis locales (furgonetas de ocho plazas o turismos). El coste oscila entre los 10 y los 12 euros por persona. Las plazas se van completando según van llegando los clientes interesados. Realizan 1,8 kilómetros más que el autobús puesto que es el único transporte público que llegan hasta el aparcamiento de La Tiese, junto a La Ercina. Una vez allí los viajeros pueden disfrutar del paraje el tiempo que deseen. Dependiendo de la empresa, la última salida se hace a las 20.00 o 20.30 horas. Los taxis se pueden coger en las paradas habilitadas en Cangas de Onís, en los aparcamientos P3 y P4, y en Covadonga, tanto en la explanada, delante del edificio del Museo, como en el aparcamiento que existe una vez pasada la rotonda de los Lagos hacia el santuario.

Acceso libre a Covadonga. El acceso a Covadonga es libre todo el año, pero hay que tener en cuenta que en el Real Sitio hay poco más de cien plazas de aparcamiento que se ocupan con los vehículos de las personas que van a visitar el lugar. Para subir a los Lagos es recomendable dejar el coche en cualquiera de los parkings habilitados antes de llegar al real sitio.

Aún se desconoce si la medida adoptada por el Principado afectará a la segunda jornada de acceso libre del Plan de Transportes en temporada alta, el 8 de septiembre, día de Covadonga. La primera fue el pasado 25 de julio festividad del Pastor en la Vega de Enol y fiesta local en Cangas de Onís. Hasta ahora, esos dos días se permitía la subida en vehículos particulares a los Lagos.