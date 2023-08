Más de 38 grados es la temperatura que se ha alcanzado en buena parte de Asturias. Una sensación térmica de asfixiante calor que no ha pasado desapercibida y que todos coinciden en tildar de "insoportable". Así han vivido los asturianos la intensa jornada de calor recogida en 12 frases:

“Es caminar un poco y estar muerto de calor”, dice Jorge Méndez.

“Si no voy a un sitio que tenga agua, ya sea la piscina, la playa o un río, el calor no se aguanta”, Jorge Méndez.

“Al dormir el calor es terrible, ya me cuesta de por sí, imagínate con este calor”, Jorge Méndez.

“A mi antes no me había pasado de no poder dormir en verano por el calor y este verano si”, dice Sofía Pinto.

“Yo con el calor que hace, prefiero quedarme en casa con el aire acondicionado”, cuenta Daniel Méndez.

“Cuando voy a tomar algo con mis amigos, tengo que ponerme dentro, no aguanto en la terraza”, confiesa Daniel Méndez.

“A mi me apetece salir más y aprovechar el buen tiempo que no se suele ver mucho por aquí”, relata José Manuel Méndez.

“Yo que estoy en Luanco, con el aire que hace tengo hasta frío”, indica Isabel Llorca.

“Al trabajar noto el calor, es insoportable, ya entiendo a los andaluces, con este calor no se puede trabajar”, dice Sergio Delgado.

“En Asturias no es normal, por el día prefiero estar en casa y salir a tomar algo a partir de las siete”, cuenta Pelayo González de Lena.

"Hace un calor horrible; después de trabajar no esperé ni a entrar por la puerta, según estaba subiendo en el ascensor ya me quité la camiseta del calor que tenía, venía agobiado", comenta Jorge Pisonero.

"No estamos acostumbrados a llegar a 31 grados; lo mejor es no salir de casa o salir muy muy tarde", dice Anselmo Suárez Pérez.