No es la primera ola de calor que sufre el país este verano. Asturias no suele llegar a temperaturas tan elevadas como en otras provincias, pero estos días sus termómetros no se libran. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la región llegará en algunos puntos a rozar los 40 grados, en el Suroccidente. Aun así, la mayor parte del territorio rondará los 30 grados.

"No se podía ni respirar", aseguran en Ibias, donde se preparan para alcanzar los 40º Hasta las cinco de la tarde, las máximas registradas en Asturias por la Aemet ya superaban a los 38 grados: 38 en Pola de Somiedo, 37,6 en Cabrales, 36,9 en Felechosa (Aller), 36,6 en Tineo y 36,2 en Amieva. En Oviedo se alcanzaron los 31,4 grados, mientras que en Gijón 27,1. Si bien, es cierto que la presencia de nubosidad en la costa ha amortiguado ligeramente la sensación de calor por la mañana. Lo cierto es que muchos turistas vienen a Asturias para refugiarse del calor de provincias con temperaturas extremas, como es el caso de David Panadero, de Jaén. Y el Campo San Francisco, en Oviedo, es idóneo para hacerlo. "Esperaba algo menos de calor, pero se lleva bien. Allí estamos a 45 grados", comenta. Su plan es visitar Oviedo, "ver la catedral, el parque... Pero con el agua en la mochila". "Ayer fuimos a Covadonga y notamos bastante calor también. Pero bueno, dicen que el viernes llueve así que no pasa nada", añade entre risas. ¿Ola de calor o simplemente “un día de calor”? Así se diferencian Miriam Rueda es barcelonesa, pero lleva muchos años viviendo en la capital asturiana. En Barcelona también hace mucha humedad, "pero aquí hay más vegetación, más verde; y aunque se nota el calor, se lleva mejor porque la sombra se agradece". "Yo hoy no voy a ir a la playa, solo quiero fresquito, sombra y una terracita", afirma. "Aquí estamos por el Campo dando un paseito, que aquí se está fresco", comenta Pedro Prado, ovetense, que también eligió la principal zona verde del centro de Oviedo, en su caso para pasear al bebé de la familia. "Yo hoy sí noto más calor, tampoco exagerado, pero dicen que viene más por la tarde", dice, a lo que añade que es por "la humedad, que hace que se note más. Se lleva peor". "Ahora, a las 12 y pico, el termómetro creo que marcaba 28 grados o una cosa así, pero son más, igual son 33 o 34. Está sudando uno todo el rato", afirma. El calor es tanto que se plantea ir por la tarde a la playa a pegarse un baño: "Hay que disfrutar el verano porque pasa muy rápido y mejor que haga bueno, aunque no tanto". Irene Rodríguez y Fabiola Cortés, ambas de Oviedo, mencionan que "hoy sobre todo hace mucho calor, aunque se lleva notando todo el verano". Irene, que estuvo hace poco unos días en Madrid, afirma que, aunque allí hacía más grados, "se pasa mucho peor aquí porque hay mucha más humedad". "Miramos el tiempo hoy por la mañana para saber qué ropa ponernos y daban más de 30 grados", añaden. Todos coinciden, la humedad hace que el calor en Asturias sea más insoportable. Así lo viven los turistas en Avilés En pleno agosto y con una nutrida agenda lúdica a disposición de los lugareños y visitantes, Avilés recibe a diario a cientos de turistas que hoy se han topado con termómetros que alcanzarán los 30 grados en una localidad poco acostumbrada al calor sofocante. Las gorras y sombreros se han convertido en los complementos más socorridos para combatir la dureza del sol. Y las terrazas con pérgolas y las sombras que proporcionan los árboles de los parques, los emplazamientos elegidos para sobrellevar el calor. Este última es, por ejemplo, la solución por la que han optado Beatriz Solórzano y Ariana Vegas. Ambas, sentadas en los bancos de la plaza Pedro Menéndez, aprovechan la protección de los árboles cercanos a la zona de juegos infantiles. “Buscamos la sombra, es importante proteger a los pequeños cuando hace más calor y sobre todo darles agua de forma constante”, explica Solórzano, que junto a Vegas iba acompañada de sus hijos, Fernando Solórzano y Julia González, de 9 y 10 meses respectivamente. “No pueden estar todo el día en casa, pero hay que salir prevenidos por el calor que hace”, recalca Vegas. Las botellas de agua son otro recurso básico para evitar la deshidratación, no sólo de las personas sino también de las mascotas. Marta Fernández aprovecha los soportales de una plaza avilesina para refrescar a su perra “Nandy”, una airedale terrier de ocho meses. “Estamos dando un paseo, pero evitando las zonas de sol”, comenta Fernández, que combate los casi 30º que golpean Avilés a mediodía con “mucha agua y sombra”. Además de los transeúntes, quienes sufren especialmente el calor y el sol son las personas que trabajan en la calle. Camareros, barrenderos y obreros son quienes más cuidado han de tener para protegerse en jornadas calurosas. “Cuando sale el sol, agua, gorra y más agua… mucha agua”, recalcan Andrés Radu y José Manuel López, que participan en las obras de la plaza de La Merced. Según López, la mañana no es el horario más complicado para soportar el calor, sino la tarde, momento en el que el sol “pega con más fuerza y hay que protegerse mucho más”. "Espantada" en la playa de San Lorenzo: la galerna llega a la costa asturiana con avisos de la AEMET Además, AEMET también ha emitido para mañana miércoles otro aviso por fenómeno meteorológico adverso por galerna en el litoral oriental donde se espera, a partir de las 19.00 horas, un cambión brusco del viento de este a oeste que podría alcanzar los 60 kilómetros por hora y fuerza 7. El horario coincide con la finalización del servicio de salvamento en playas por lo que desde el SEPA se recuerda a la población que es altamente peligroso entrar o permanecer en el agua. Se recomienda alejarse de rocas, espigones o muelles y zonas donde puede verse arrastrado por el mar.