Uno que casi acaba en Alcatraz

Si se llama usted Miguel López y tiene un viaje pendiente a los Estados Unidos ándese con ojo aunque sea muy serrano. Las autoridades de inmigración norteamericanas pueden confundirle al entrar al país con un delincuente. Eso le ocurrió al periodista asturiano Miguel López Serrano, alias Miguelín, por altura Miguelón, asesor de comunicación de Diego Pablo Simeone, alias El Cholo, entrenador del Atlético de Madrid. Miguel López, el nuestro, no el malhechor, acaba de regresar a España después de dar una vuelta al mundo con el equipo rojiblanco en la pretemporada. Al llegar a San Francisco casi termina en Alcatraz, La Roca, la antigua prisión, tras una gira infernal en un avión de tercera de una compañía de Malta. Era el último de la fila de inmigración, junto al médico asturiano Óscar Celada. Un policía rubio y fornido le rondó: "¿Ajá, usted se llama Miguel López? Es el nombre empleado por muchos delincuentes para tratar de colarse en Estados Unidos", musitó comprobando con detalle el pasaporte del atónito viajero. Ahí no hay rondo de Griezman que valga.

Tampoco ayudó que el joven reportero viniera de México, penúltima parada del viaje. A resultas de ese primer filtro otro corpulento agente, este de origen chino, le acabó conduciendo a un "cuartón" junto a dos afganos, tres musulmanas con velo, una sirvienta sin papeles que venía de Fiji para atender a un matrimonio de ricachones de California y otros dos españoles del grupo deportivo.

Recordando sus tiempos de tribulete activo, no se le ocurrió otra cosa al bueno de López, alias Miguelín, no al maleante, que inmortalizar el momento con una foto. Resultó el acabose. Un iracundo funcionario salió de detrás de una mampara y con grandes aspavientos le requisó el móvil voz en grito: "Esto son los Estados Unidos, no el patio de un colegio". Nunca el afable Miguel, nada bandido, pasó tanto miedo. Ni cuando arriesgaba todo por conseguir una exclusiva. La intrépida gracieta –él la habría escrito con más gracia que este humilde plumilla– le costó un interrogatorio de 45 minutos sobre lo divino y lo humano y tres horas de retención. Pudo reincorporarse en un Uber al resto de la expedición, que ya había partido del aeropuerto en autobús porque tenía entrenamiento, para convertirse entonces en el centro de las bromas. Alguien lamentó que no acabara detenido y con los yankees reabriendo la famosa cárcel de la isla de la bahía para acomodarlo lejos de cualquier sitio donde pudiera chismorrear. Habría escrito allí el reportaje de su vida.