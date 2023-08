Las pruebas del AVE, casi listas: estos son los avances (más rápidos de lo previsto)

"En paralelo, el operador ferroviario (Renfe) está realizando pruebas de compatibilidad del tren con la ruta", indican las mismas fuentes, que explican que una vez finalizados todos estos recorridos de pruebas, así como la parte documental que se requiere para el cierre de la fase de ensayos, comenzarán los recorridos de fiabilidad, que se realizan una vez probados todos los subsistemas (infraestructura, energía y señalización) con el objetivo de "verificar su correcto funcionamiento en las condiciones nominales en las que se va a explotar la línea".

La duración de los recorridos de fiabilidad es variable, pero lo normal es que no se prolonguen más allá de una semana, salvo que surjan problemas. En el tramo Vandellós-Tarragona del Corredor Mediterráneo, por ejemplo, estos recorridos se prolongaron durante cinco días. Los recorridos se realizaron en octubre de 2019 y el tramo se inauguró tres meses después, en enero de 2020. Tres meses también son los que restan para noviembre, mes en el que el Ministerio de Transportes ha prometido que la Variante abrirá al tráfico comercial.

¿En qué consisten los recorridos de fiabilidad? En someter a la infraestructura y al resto de las instalaciones del trazado a escenarios de máximas exigencias para verificar que su comportamiento cumple con los parámetros de homogeneidad, fiabilidad y estabilidad. Estas actuaciones se acometen una vez que se considera que la infraestructura está en condiciones similares a las de explotación.

Los recorridos se encajan en el esquema de futuros horarios de trenes comerciales, que Renfe aún debe determinar. Se trata de recorridos previos a la explotación comercial de la línea, que permiten calibrar el grado de maduración de las instalaciones y comprobar su fiabilidad. A su vez, sirven para ajustar y comprobar los tiempos de recorrido, en materia de puntualidad.

Una vez concluidas de forma satisfactoria estas pruebas, Adif Alta Velocidad notificará a las empresas ferroviarias (en España tienen acceso a la red ferroviaria de interés general 44 compañías) que la Variante se encuentra en condiciones similares a las nominales de explotación, de tal manera que aquellas que lo deseen puedan desarrollar sus recorridos para la formación de maquinistas. Todo indica que la formación de los conductores de Renfe comenzará en un mes.

Las pruebas de circulación en la Variante, que comenzaron hace casi dos años, se desarrollaron paralelamente a la culminación de las obras. El pasado mes de febrero, la Variante quedaba bajo la calificación de línea en explotación, una vez superada definitivamente la etapa de obras. Hasta ese momento, los trenes de prueba únicamente podían circular por el interior de la Variante, y no tenían posibilidad de aproximarse, por razones de seguridad, a los enlaces con los tramos de línea ya en explotación. Con la línea en fase de explotación, en estos seis últimos meses, ya se permitieron itinerarios desde las vías en servicio, con los trenes circulando al amparo de los sistemas de control, mando y señalización de la propia Variante.

El nuevo acceso ferroviario de Asturias a la Meseta, ideado en los años ochenta del siglo pasado, comenzó a ejecutarse en febrero de 2004, con el objetivo de abrirlo a la circulación comercial en 2010. La enorme complejidad técnica de la obra, unida a la brutal caída de la inversión que se justificó con crisis económica de 2008 y a varios cambios de criterio sobre los anchos de vía por parte de los sucesivos gobiernos estatales, provocaron un retraso que se sitúa ya en 13 años sobre las previsiones iniciales. La inversión se acerca a los 4.000 millones de euros.

Superadas con éxito las primeras verificaciones de evacuación entre La Robla y Pola de Lena





El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ya ha comenzado a realizar en la variante de Pajares (La Robla-Pola de Lena), con éxito, las preceptivas mediciones y verificaciones para la evacuación de viajeros ante posibles incidencias futuras. Estos ensayos, que se repetirán con diferentes trenes y con distinto número de participantes, se prolongarán durante los próximos días, y tendrán continuidad, ya en septiembre, con varios simulacros de evacuación y rescate, en los que participará personal de los servicios de Emergencias, Protección Civil, Bomberos, sanitarios y Guardia Civil tanto de Castilla y León como de Asturias. Una vez finalizadas las pruebas y a la par de los simulacros Renfe desarrollará la formación práctica de los futuros conductores con los distintos modelos de trenes que circularán por la Variante, una vez abierta a la circulación comercial, el próximo mes de noviembre, según los cálculos del Ministerio de Transportes. Pero la apertura de la Variante no completará la línea de alta velocidad Madrid-Gijón, puesto que el tramo León-La Robla acumula aún más retraso, y no podrá estar listo como tramo de alta velocidad, al menos, hasta mayo de 2024. Esa fue la fecha que los responsables ministeriales aportaron durante un encuentro con los dirigentes del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, en León, donde aún deben ejecutarse obras de envergadura para adaptar la actual línea entre la capital leonesa y La Robla a la alta velocidad. De hecho, León-La Robla fue desagregado hace un año de la Variante para no condicionar la apertura de esta. Así las cosas León-La Robla seguirá funcionando como tramo convencional hasta que finalicen las obras y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria le otorgue la calificación de "línea de alta velocidad". También convencional seguirá siendo el trayecto entre Pola de Lena (donde finaliza la Variante) y Gijón. Hubo planes para su conversión en línea de alta velocidad, pero se desecharon. El Gobierno central descarta construir otro trazado, oficialmente, por su elevado costo y el escaso ahorro en tiempos de viaje que supondría sobre la línea actual.