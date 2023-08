Después de un inicio de semana en el que la ola de calor llegó hasta el Principado, para el fin de semana se prevé un descenso paulatino de las temperaturas, según Aemet. Si el míercoles los termómetros llegaron a registrar 36 grados en algunas zonas del suroccidente asturiano, parece que para la jornada del domingo no se superarán los 25 grados.

Para el viernes 11 se siguen esperando temperaturas por encima de los 25 grados en todo el territorio, que irán en ascenso según avance la mañana, siendo destacables los casos de Cangas del Narcea y Langreo, donde se superarán los 30 grados, 33 y 31 respectivamente. Las ciudades de Oviedo y Gijón rozarán los 30 grados en un día marcado por la poca nubosidad que irá aumentando a medida que avance la tarde, pudiendo llegar a cubrir los cielos en algunas zonas al final de la misma. Por su parte, las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y se mantendrán por debajo de los 20 grados, siempre según las previsiones de Aemet. Asimismo, se prevén lluvias débiles y dispersas en el occidente.

El sábado 12 estará marcado por cielos nubosos en todo el territorio y que no desaparecerán en todo el día. En las primeras horas de la mañana se podrían dar lluvias débiles en puntos como Oviedo, Gijón o Cangas del Narcea, pero que irán remitiendo a medida que avance el día. El cambio notable estará en las temperaturas máximas, ya que no se superarán los 25 grados en toda Asturias, y donde los termómetros notarán ese descenso en ciudades como Oviedo, donde no se superarán los 22 grados, o Gijón, cuya máxima será de 24 grados.

Para el domingo 13 los cielos seguirán con nubosidad baja, aunque se irán abriendo claros por la tarde en zonas de la Cordillera. Según las previsiones de Aemet, no se descartan lluvias débiles en puntos como Oviedo o Gijón. En cuanto a las temperaturas, irán en descenso ligero siendo los 24 grados la temperatura media para toda la comunidad, a excepción de Cangas del Narcea que podría llegar a los 26 grados.