Subir a los Lagos de Covadonga, hacer una ruta de montaña o visitar las playas asturianas ya no es lo que era hace unos años. Es la idea que defiende Santi Villa, un docente ovetense que ha hecho una acalorada crítica al "turismo de masas" en su cuenta de Twitter. Su reflexión ha tenido una gran repercusión en la comunidad y abre un acalorado debate sobre si el turismo es beneficioso o perjudicial para la región.

El ovetense defiende que, en los últimos años, el Principado se está masificando y "somos una región con una riqueza natural que hay que cuidar . No veo que se esté haciendo. Esto va a más", reflexiona. Acompaña sus palabras con imágenes que muestran el Sella lleno de piragüas de turistas o rutas y playas abarrotadas. "La experiencia de visitar los Lagos hace 5 años y hacerlo ahora es totalmente diferente. Lo mismo pasa con el descenso del Sella o la ruta del Cares. Es algo malo también para los turistas. Gente y más gente, trafico, precios…", continúa explicando en un hilo de Twitter.

Las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, hay quien cree que exagera. "Si vivieras en el Mediterráneo... eso sí es turismo de masas", le recuerdan. "En Canarias estamos así todo el año", añade otra persona. Otros le instan a proponer soluciones: "¿Y qué hacemos, les decimos que se queden en su casa?", preguntan. "Yo antes de criticar el turismo, que por supuesto es mejorable, miraría de qué vive nuestra autonomía y que otras posibilidades tenemos de crear riqueza que no sea el turismo", apuntan.

El alegato de Santi a cuidar del patrimonio natural del Principado ha tenido más apoyos que detractores. Muchas personas aprovecharon a contar sus propias experiencias. "Siempre rechacé las vacaciones en agosto porque no se me ocurría un sitio mejor que Gijón para estar. Mañana cuando acabe mi turno de tardes me piro. Gijón está insoportable", comentó un gijonés. "Tiktok e Instagram están matando nuestra región y hay que empezar a controlarlo ya. No sólo por el medio ambiente sino también por la seguridad de la gente. He visto a personas hacer rutas de montaña en Vans", apunta un chica. Los turistas asiduos al Principado también defienden la idea de que cada hay más gente en los veranos norteños: "Llevo yendo a Asturias hace mas de 20 años... Y lo de este año es horrible. Hay que tener cuidado de no convertirse en el Benidorm del norte y cuidar el paraíso".

El debate no tiene fin. Tanto que el tuit de Santi Villa no deja de acumular reacciones en las últimas horas.