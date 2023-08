Montserrat Fernández Álvarez, del PP, es alcaldesa del concejo de Tineo. Su objetivo es entregarse en cuerpo y alma para servir al concejo de la mejor forma, trabajando, gestionando y priorizando las necesidades de los tinetenses, tal como afirmó tras recoger el bastón de mando.

–Cuales son sus objetivos prioritarios en esta legislatura?

--Gestionar eficientemente el ayuntamiento, organizar el trabajo, poner al día los muchos contratos que hay caducados, rebajar el periodo medio de pago que es muy alto actualmente.....esto en cuanto a nivel administrativo e interno del ayuntamiento. En cuanto a necesidades que cubrir, aumentar la frecuencia de los desbroces, la limpieza de fajas auxiliares (se ha perdido una subvención por no solicitarla), hacer más cortafuegos para prevenir los incendios, crear nuevas infraestructuras para luchar contra el fuego; ir reparando las carreteras del concejo que son muchas y están abandonadas desde hace muchos años; facilitar a las empresas que se instalen en el concejo y ayudar a las existentes para que no se vayan. También conseguir que haya una buena conexión a Internet en el municipio. Hemos reclamado los daños que la instalación de fibra óptica está ocasionando en muchas zonas del concejo. Nuestro objetivo es que haya una fibra que funcione y que se reparen las múltiples deficiencias que se están causando a particulares y a infraestructuras municipales.

–El sector primario sigue siendo vital...

–Queremos primar la ganadería en el concejo y solicitar las batidas de lobo necesarias para que estos animales salvajes dejen de causar daños en las cabañas ganaderas. Apoyar a las empresas para que puedan instalarse en Tineo y ayudar a las que ya están instaladas para que puedan seguir ejerciendo su actividad en el municipio. Trabajar para que el medio rural sea respetado y valorado. Prácticamente la totalidad del concejo es zona rural en la que viven familias que dan vida a la Villa, nuestra finalidad es conseguir que las familias quieran quedarse a vivir en las zonas rurales, luchar contra la despoblación ayudando a familias y a mujeres a que emprendan y vivan en el medio rural.

-¿Cómo andan de atención sanitaria?

–En sanidad nos preocupa enormemente el tema de la falta de pediatra, actualmente pasa consulta un pediatra tres tardes a la semana, reclamaremos un pediatra de continuo y en horario matinal. En el ámbito social, nuestro objetivo es colaborar con las asociaciones mano a mano, como llevo haciendo muchos años acudiendo a actividades con asociaciones de mujeres, de vecinos, deportivas, culturales, con cualquier iniciativa que cualquier vecino quiera emprender y sea beneficiosa para Tineo.

–¿Qué papel juega la mujer?

–La mujer tiene un papel primordial en la sociedad, también en la tinetense. Desde hace varios años lucho activamente a través de dos asociaciones de mujeres que presido con el objeto de lograr que las mujeres rurales tengan los mismos derechos que las de cualquier otra parte. Desde la alcaldía, seguiré haciéndolo, para empezar instalando un Punto Violeta el Día de las Peñas en Tineo. En definitiva, objetivos prioritarios hay muchos ya que arrastramos años de abandono y dejadez en el concejo.

–¿Cómo ha encontrado el Ayuntamiento?

–Muy desorganizado, sin contratos actualizados, con multitud de facturas sin pagar, con la amenaza de trabajadores externos que se iban a la huelga si no cobraban, con las fiestas sin organizar, con las orquestas sin contratar, con empresas que se niegan a prestar servicios al ayuntamiento ante el temor de no cobrar ya que se les deben varias facturas. Por poner un ejemplo, en el primer mes de mandato, hemos abonado más de 600.000€ de facturas pendientes, hemos pagado la subvención del año 2021 que se debía a los emprendedores desde esa fecha, hemos evitado que las trabajadoras de ayuda a domicilio se pongan en huelga, ya que la empresa responsable acumulaba más de 6 meses de retraso en el cobro de facturas dependientes del Ayuntamiento de Tineo.

–¿Cuales son los grandes potenciales de Tineo en el ámbito turístico?

–Tineo es paso obligado del Camino de Santiago, un tesoro que hay que cuidar y mejorar; tenemos un Museo del Oro en el que se puede aprender y practicar el arte del bateo de Oro, atesoramos rutas y sendas por doquier que nos adentran en la naturaleza más tranquila y bucólica del municipio. Las áreas recreativas son el lugar idóneo para pasar un buen día en la naturaleza y conocer el concejo. Un buen ejemplo es la Casa el Puerto, el alto de Santa Marta.....En Tineo hay una zona de pesca de libre acceso que mucha gente desconoce, el Arenero es un proyecto precioso que ha sido acondicionado por la Asociación de Pescadores el Banzao y que permite que a pocos pasos del Crucero dispongamos de una zona de pesca con o sin muerte en la que no es necesario saber pescar ni tener materiales para aprender ya que se pueden alquilar in situ. Es un oasis de paz en la zona trasera del Polígono de la Curiscada en la que se puede gozar de un buen día con la familia o con amigos ya que además tiene un área recreativa anexada. Merece la pena conocer este lugar paradisíaco.

–¿Y en el empresarial?

–El potencial empresarial se encuentra principalmente en el Polígono de la Curiscada, diría que el mejor polígono industrial de Asturias. Situado a muy poca distancia de la Villa, es la puerta de entrada al municipio. Un lugar perfecto para trabajar y estar en contacto con la naturaleza al mismo tiempo. Con opción a poder ser aumentado en el futuro, es un enclave privilegiado para cualquier emprendedor que quiera instalarse en Tineo. Por otro lado, el Polígono de Forcayao tiene la ubicación idónea para servir de epicentro de empresas madereras, agroalimentarias, nuevas tecnologías, etcétera. Se da la circunstancia en Tineo de disponer de dos zonas empresariales con la opción de poder crecer según las necesidades que empresarios y emprendedores tengan. Pocos municipios pueden decir lo mismo.

–¿Qué le gustaría conseguir para Tineo de aquí a cuatro años?

–Para empezar me gustaría mejorar la imagen que tiene Tineo. Empezando por los propios habitantes, hemos de cultivar el patriotismo de ser tinetenses, mirar por lo nuestro, por nuestro municipio que es la casa de todos. Fomentar la cultura de cuidar el concejo, de consumir en el concejo, de acudir a las celebraciones que existen en Tineo, avivar en los vecinos el orgullo de ser tinetense. A nivel más tangible y pensando en actuaciones que mejoren la vida de los ciudadanos, acondicionar las infraestructuras, las carreteras dependientes del Principado necesitan actuaciones inmediatas, las dependientes del municipio también, trabajaremos para solucionar las múltiples deficiencias existentes en ellas. Conseguir que la A-63 llegue a Tineo sería un revulsivo tremendo para las empresas y la economía local. Corregir la vergonzosa situación que la AS-219 viene arrastrando desde hace años es de justicia para los vecinos de la zona. Sería una satisfacción tremenda que se acometiera la rehabilitación del Monasterio de Obona, desde la oposición lo he solicitado en multitud de ocasiones, seguiré haciéndolo desde la Alcaldía. Queremos mejorar el estado que el Camino de Santiago tiene en algunas zonas y potenciar la señalización.

–Es la primera alcaldesa que tiene el municipio…imagino que se siente feliz por ello…¿verdad?

Muy feliz. Es un privilegio ser la primera mujer alcaldesa de Tineo. Créame cuando le digo que me satisface profundamente y que además sirve de acicate para desempeñar mi labor. A pesar de estar en el siglo XXI, las mujeres siguen siendo las grandes olvidadas en los puestos de responsabilidad. En Tineo he conseguido algo que parecía imposible, gobernar un municipio históricamente socialista, siendo mujer, de derechas y ganadera, tres características de las que me enorgullezco. Me debo a mis vecinos, hablando en femenino, me debo a las muchas mujeres tinetenses que cada día trabajan muy duro para sacar adelante sus familias y sus trabajos. Nuestras abuelas lucharon por tener un lugar reconocido en la sociedad, quiero pensar que la mía estaría disfrutando comprobando que el trabajo y sacrificio finalmente, obtienen recompensa.