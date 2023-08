Dos expertos del Grupo de Montaña de la Guardia Civil en Cangas de Onís ayudan a rescatar a un espeleólogo en Huesca

"Buenas tardes, perdonad que os haya hecho venir hasta aquí a conocerme". Con esta presencia de ánimo saludó este jueves a los equipos de rescate un espeleólogo madrileño de 52 años que había estado atrapado durante tres días en el interior de la sima A-60 de la Hoya del Portillo de Larra, en Ansó (Huesca), después de sufrir una caída de nueve metros que le causó diversas fracturas. El rescate precisó de la presencia de 50 agentes de la Guardia Civil, entre ellos dos expertos en microvoladuras del GREIM de Cangas de Onís, el cabo primero Alberto Sánchez y el guardia Jesús Olivera, que despejaron los últimos metros del madrileño antes de salir a la superficie. Esta es la cuarta intervención de este verano por parte de Sánchez y Olivera, que achacan algunos de los accidentes a la objetiva de conocimiento y forma física, aunque no en el caso del madrileño.

"La caída se produjo a 400 metros de profundidad. Sufrió contusiones y no se sabía si se había fracturado las costillas. En el interior de la cueva no hay móvil, por lo que sus compañeros tuvieron que salir de la sima y buscar un lugar con cobertura para comunicar el accidente, algo en lo que había que invertir cinco o seis horas", explicó el cabo primero Alberto Sánchez. "La información era confusa hasta que montamos un sistema de comunicación. El sistema de la sima era muy complejo, con una estructura que obligaba a arrastrase y casi no se podía levantar la cabeza. Finalmente, gracias a la medicación que le proporcionó un médico, pudo moverse y no fue necesario practicar microvoladuras hasta la salida al exterior", añadió el cabo.

En concreto, se hicieron dos microvoladuras –se utiliza entre un gramo y gramo y medio de explosivo facilitado por los TEDAX, que facilitan la formación para manejar con seguridad este material– y "se trabajó con el cincel y el taladro", para limar partes de la roca que impedían la salida del herido, que al final estuvo tres días atrapado dentro de la cueva.

Otros accidentes

Este verano están teniendo que intervenir muy a menudo. "Tuvimos que acudir dos veces a la cueva de Valporquero, en León, que tiene una parte de curso de aguas. En una de las ocasiones se rescató a un accidentado con lesiones en la espalda y la cadera. El 24 de junio también rescataron el cadáver de un espeleólogo de 53 años, accidentado junto a otro compañero mientras realizaban el recorrido de "Sima de las Perlas", que en su parte inferior da acceso al curso de aguas. El 27 de julio acudieron al sistema de La Gándara, en Cantabria, donde un espeleólogo falleció en una caída mientras exploraba una nueva línea a 80 metros de profundidad. "Para extraerlo hubo que hacer doce voladuras", explicó el agente Jesús Olivera, con 23 años de experiencia en la Guardia Civil de Montaña, y que entre otros rescates participó en la evacuación de dos escaladores vascos enriscados en la Torre del Carnizoso, a 2.000 metros de altura.

El cabo primero Sánchez cree que parte de los accidentes se deben a la falta de conocimiento técnico y forma física. También al volumen de asistentes a la actividad, que multiplica el riesgo, según Olivera. En el caso del espeleólogo de la sima de Ansó, "tenía conocimientos, pero estaba pasando por lugares inexplorados, lo que supone un peligro objetivo", resaltó Sánchez.

Por otro lado, no es raro que se produzcan los accidentes en verano, puesto que es la época en la que se asegura el buen tiempo. Las tormentas son peligrosas, ya que pueden inundar las simas con gran rapidez. Todos los agentes del GREIM tienen formación en espeleología para la que se requieren algunas cualidades: "Resistencia, tener la cabeza tranquila, controlar el cansancio y dominar la técnica".