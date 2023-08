La tarde de ayer en la Feria de Muestras de Gijón se transformó en un escenario vibrante y lleno de emociones en el stand de LA NUEVA ESPAÑA. Entre las 17:00 y las 19:00, los artistas Ceferino Otero, Chema Fosagra y Mercedes Ben, en ese orden, ofrecieron sus actuaciones conectando a la perfección con el público que abarrotó el recinto.

El primero en subir al escenario fue Ceferino Otero, quién animó el ambiente con temas como "Si yo bebo es problema mío". Con más de una hora de actuación y un público que coreaba al unísono las canciones que Ceferino Otero interpretaba, llego la sorpresa de la tarde. Los aplausos resonaron en el pabellón mientras se subía al escenario Mercedes Ben Salah, artista que más tarde actuó también en el recinto de LA NUEVA ESPAÑA. Ambos intérpretes entonaban juntos la canción "Amor que vienes cantando". La energía del público era palpable. Otero lo vio así: "Estuvo petao, las sillas estaban todas llenas y la gente se paraba en frente del stand para ver la actuación". Con la alianza musical entre Ceferino Otero y Mercedes Ben, dejaron ver su complicidad musical y una química que fue reconocida por le público.

El ingenio y la gracia se apoderaron del escenario cuando Chema Fosagra subió a escena a las 17:00 horas (y nuevamente a las 18:30). El veterano monologista se hizo con el micrófono para llevar a todos en un viaje humorístico por temas que van desde la Escalerona, que celebra 90 años, hasta reflexiones agudas sobre cuestiones políticas y rurales que merecen atención. Y compartió su satisfacción tras sus intervenciones: "El ambiente fue inmejorable. Tenía un poco de miedo de que la gente no me siguiese porque no todos son de Asturias, pero prestaron mucha atención. Fue precioso y yo quede muy satisfecho".

Mercedes Ben Salah cerró las actuaciones de ayer. Después de su participación conjunta con Ceferino Otero, cautivó a los presentes con un repertorio variado. "Canto un poco de todo, pero me gusta mucho la música española", expuso. Su actuación abarcó desde piezas inéditas como "El aire de mi tierra", canción compuesta por Rodrigo Bras, un gaitero asturiano, hasta clásicos inmortales de la copla nacional. Sin embargo, el valor de su actuación trasciende las canciones: Ben compartió con su amor arraigado por Gijón. "Esta actuación es una de las más importantes del año, sobre todo porque estoy en casa, yo soy de Gijón y me encanta cantar rodeada de mi familia, mis amigos, y en el stand de LA NUEVA ESPAÑA lo consigo", subrayó. Además, quiso hablar sobre la interpretación con su gran amigo Ceferino Otero: "Interpretamos ‘Amor que vienes cantando’ porque lo hacemos juntos en ocasiones, y ha sido muy especial para mí. No suele suceder porque no solemos coincidir. Nos queremos mucho, tenemos una amistad enorme".

La música no para en el stand de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria de Gijón. La programación de hoy promete mantener la llama encendida. Hoy, estarán sobre el escenario Noelia Campos (17:30 horas) y Víctor de Cimadevilla (19:00).