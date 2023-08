Vox reclama en la Feria de Muestras rebajas fiscales y eliminar burocracia en Asturias

Reducir impuestos y eliminar burocracia. Es la propuesta para Asturias en la que hoy insistió la portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López Fernández, durante la visita institucional de su formación política a la 66 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA).

«Desde Vox reivindicamos una vez más la necesidad urgente de reducir impuestos, de eliminar la burocracia, para poder mantener y aumentar el tejido productivo en Asturias, para que Asturias tenga futuro y pueda desarrollarse de verdad», señaló la diputada autonómica.

En su opinión, se puede reducir impuestos sin recortar los servicios públicos ya que «de donde hay que recortar es el gasto improductivo, el gasto superfluo que no repercute en mejorar la vida de los asturianos, en el gasto político que cada legislatura se incrementa y no ha servido para mejorar la situación de Asturias».

La dirigente de la formación liderada por Santiago Abascal insistió en la idea de que reducir impuestos «genera riqueza sin lugar a dudas» y arremetió contra el gobierno autonómico de Adrián Barbón, tanto el actual como el anterior, opinando que «el problema es que las políticas llevadas a cabo tanto por el PSOE, como ahora unidas a las políticas de Izquierda Unida, lo que hacen es generar pobreza», al considerar que las mismas «arruinan el tejido empresarial y, por lo tanto perjudican el desarrollo económico de Asturias», en lugar de incentivar las fortalezas que tiene Asturias.

Carolina López sostiene que las políticas del gobierno autonómico de izquierdas han provocado en los últimos años el cierre de empresas y la destrucción de empleo autónomo, debido a «la elevada presión fiscal a la que estamos sometidos en Asturias, una de las más elevadas de España y además, la excesiva burocracia», algo que también desincentiva la implantación de nuevas empresas en Asturias y «lastra la ilusión de muchos emprendedores que quieren iniciar aquí su actividad empresarial».

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado reclamó un mayor apoyo a los empresarios, dado que «sin autónomos, sin empresas, sin industria y sin las Pymes no hay empleo, sin empleo no hay población y sin población no hay contribuyentes» para pagar impuestos.

Por su parte, Sara Álvarez Rouco, diputada autonómica y portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón y una de las integrantes de la comitiva del partido que está recorriendo el recinto ferial, señala que «lo que necesita Gijón, lo que necesita Asturias es tener un crecimiento económico», que según Rouco «no lo hay». En ese sentido opinó que «lo que tenemos que hacer es desmarcarnos de ese triunfalismo que tienen las izquierdas para centrarnos realmente en atraer empresas y empresarios con iniciativa de negocio, con ese negocio que realmente sirva para dar lustre a Gijón y a Asturias».

Tanto Carolina López como Sara Álvarez Rouco, destacaron el papel de la Feria Internacional de Muestras como «motor económico» para el desarrollo de Gijón y de Asturias.