El Consejero accede a sentarse "con voz pero sin voto" en la mesa del medio rural

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, acaba de estrenar cartera y no para, más que nada porque el sector primario no está para vacaciones a tenor de los acontecimientos de los últimos meses, con dos grandes movilizaciones en Asturias a través de las que se canalizaron todos los males que sufren: encarecimiento de costes de producción, caída del precio de leche, ataques del lobo al ganado, malestar por la relación de los incendios con los profesionales... El nuevo titular del ramo en el Principado recibió este miércoles a Ura y Usaga, las dos organizaciones que no están en el Consejo Agrario, después de reunirse hace una semana con las tres que sí lo están (Coag, Uca y Asaja).

Por lo pronto, Ura y Usaga, las más críticas con la gestión regional, salieron contentas del encuentro con Marcos Líndez después de que éste haya accedido a estar presente, "con voz pero sin voto", en la mesa de reunión de las organizaciones y partidos que han suscrito el denominado "contrato rural" en el que el sector ha recogido sus demandas más básicas y acuciantes. El PSOE fue uno de los que rechazaron sumarse a tal documento el pasado mayo. "Me lo han pedido y yo nunca voy a renunciar a sentarme en cualquier mesa que implique dialogar y sea productiva para el sector al poder intercambiar las cuestiones que nos preocupan", explicó el Consejero. "Yo siempre estará sentado en cualquier sitio que permita avanzar". El gesto ha gustado a Borja Fernández y Pablo Álvarez (Ura) y Fernando Marrón (Usaga). "Esta gran mesa del campo asturiano está llamada a ser el principal altavoz de las reivindicaciones del sector, y tanto ayuntamientos como organizaciones agrarias y partidos políticos tienen que arrimar el hombro a la hora de buscar soluciones para el medio rural asturiano", explicaron ambos colectivos en un comunicado conjunto. En el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Consejería en Oviedo, Marcelino Marcos trasladó a Ura y Usaga su "visión general" del sector y su predisposición a buscar soluciones a los problemas, "en su mayoría muchos derivados de los precios al alza y la sequía, que tiene influencia en los costes de producción". El Consejero dejó claro que la reunión con las organizaciones agrarias ha sido, desde que tomó posesión, su prioridad. "Primero, con aquellas que están en el Consejo Agrario y luego con las que no". De hecho, una de las primeras acciones del dirigente ha sido anunciar su decisión de convocar elecciones al consejo, algo que ha sido aplaudido por todas las organizaciones. "Estamos conformes, ya que la representación del campo de 2002 ha perdido toda legitimidad", sostienen en Ura. "La ley las establece cada cuatro años. ¿Qué pasaría si ocurriera ese parón a nivel político, con un gobierno de hace más de 20 años? Ura ha sido el catalizador para que por primera vez en la historia todas las organizaciones agrarias fuesen de la mano en las movilizaciones de los últimos meses". La organización –fundada este mismo año– reclaman ser convocada a las reuniones "por igual" que el resto para debatir temas importantes. Entre ellos, el baremo por los daños de la fauna silvestre. Además, tanto este colectivo como Usaga trasladaron al Consejero la "delicadísima situación" que está atravesando el sector lácteo. "La bajada desde abril y el anuncio para septiembre suman ya más de 7 céntimos de descenso del litro. Esto y la gravedad de la sequía necesitan urgentemente una respuesta por parte de la Consejería. ya que hay explotaciones que cierran. No vale esperar a que sea demasiado tarde" , advierten. Preocupación por la crisis de Aseava y Xata Roxa, para la que se pide transparencia Ura quiere del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, "transparencia e información" acerca de qué va a pasar con Aseava (Asociación de criadores de asturiana de los valles) y su marca de carne Xata Roxa, en peligro de desaparición por problemas de gestión y falta de liquidez, lo que ha hecho acumular deudas. La organización fue la que dio la voz de alarma el pasado mes de julio. "Era un secreto a voces", sostiene Ura. Ahora piden a Marcos Líndez que tome medidas para ver qué pasará con los pagos pendientes a ganaderos, trabajadores, carniceros... El Consejero insiste en ofrecer diálogo, trabajo "y lealtad" para encontrar soluciones, al tiempo que defiende que tanto la administración como los asociados deben "ir de la mano". No oculta su preocupación el Consejero respecto a la crisis de un colectivo que aglutina a unos 3.000 ganaderos en todo el Principado y que se encarga de gestionar el libro genealógico de la raza asturiana de los valles. "Ofrezco mi colaboración para trasladar serenidad de manera que haya profesionalidad", insiste el dirigente. Aseava es un colectivo sin ánimo de lucro que tiene por objeto desde que se fundó en 1981 la promoción de la raza asturiana de los valles y la defensa de los intereses de los ganaderos asociados. Su marca Xata Roxa se nutría de los primeros. Hace unos meses comenzaron los problemas al acumularse impagos a los ganaderos de terneros (los precios oscilan entre los 1.800 y 2.500 euros). En Aseava en ningún momento se han pronunciado y son muchos los que temen que el colectivo desaparezca sin una directiva que tome las riendas.