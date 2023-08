Lleno a reventar en el stand de LA NUEVA ESPAÑA para dos actuaciones especiales

En medio de una tarde gris que amenazaba con deslucir el ánimo de los gijoneses, los grupos "Música para Todos" y "Agrupación Artística Gijonesa", relacionados entre sí, trajeron rayos de sol a la Feria con dos actuaciones llenas de energía en el stand de LA NUEVA ESPAÑA. Con un repertorio de música asturiana, el grupo logró cautivar a un público entusiasta y crear una atmósfera inolvidable. La primera actuación tuvo lugar a las 17:30 con la participación del grupo "Música para Todos" quienes atrajeron a numerosos espectadores ansiosos por escuchar canciones de un repertorio tradicional. A medida que la actuación musical avanzaba, el público experimentaba una montaña rusa de emociones, desde la alegría hasta la melancolía, según las distintas piezas interpretadas. La conexión entre los músicos y los asistentes era notorio y palpable.

En el stand de LA NUEVA ESPAÑA compareció Mari Celi Fernández, una de las integrante del grupo musical, que se expresó así:. "A mí me parece que fue estupendamente bien, el ambiente precioso, había mucho público y muchos aplausos que eso al final alegran mucho. Mejor imposible, aunque al principio peleamos un poco con el equipo de música porque no acababa de funcionar, me puse un poco nerviosa, pero todo muy bien", expresó con entusiasmo.

La segunda presentación, de la mano de la "Agrupación Artística Gijonesa" llegó a las 19:00 manteniendo el entusiasmo en lo más alto, con la audiencia entregada y aplaudiendo con fervor. Lleno a reventar en el stand para su espectáculo. Las sillas se llenaron rápidamente, y aquellos que no pudieron encontrar un asiento se agruparon alrededor, con el fin de formar parte de esta experiencia musical única. Los integrantes de esta iniciativa supieron conquistar los corazones de los presentes, ofreciendo un cálido respiro.

Ambos colectivos musicales pertenecen a la misma agrupación según explicó la vicepresidenta de la entidad, Paula Guerra, satisfecha por la exitosa jornada: "El ambiente fue magnífico, estoy muy contenta de estar aquí. Todos formamos parte de la agrupación, tanto el grupo de las cinco como el de las siete. Yo me siento muy orgullosa de todos ellos y espero mucho éxito. Del stand de LA NUEVA ESPAÑA sólo puedo decir que todo magnífico".

En medio de la diversidad de géneros musicales que se interpretaron en la "casa" del periódico en la Feria durante las dos actuaciones anunciadas ayer, en ambos recitales se ofreció un amplia muestra de la rica tradición musical de la región.

Para quienes se perdieron ayer esta experiencia, hay buenas noticias: esta tarde, el stand de LA NUEVA ESPAÑA continuará deleitando a la audiencia con más actuaciones musicales. A las 17:00, Carlos Delan subirá al escenario para compartir su talento, seguido por Nueva Onda a las 19:00. Una oportunidad para disfrutar de la música local y seguir iluminando los últimos días de la Feria en Gijón.