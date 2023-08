Asturias, de pasarela

La Feria de Muestras de Gijón se transformó ayer en una pasarela con protagonismo especial para la moda. Con la maestría de la Asociación de Diseño y Moda de Asturias entre balbalinas, el evento congregó a marcas de renombre y talentosos diseñadores locales. La velada comenzó con el destello de "Cyrana", cuyos diseños, originales y vibrantes, sorprendieron a los espectadores. Bajo el compás de la música urbana, las modelos lucieron con audacia prendas y accesorios que relucían, con estampados llenos de vida y lentejuelas deslumbrantes. Ángela Antuña conquistó los corazones con su presentación circense, donde tocados insólitos y combinaciones de colores atrevidas se convirtieron en el centro de atención. Las mezclas de rayas, rombos e incluso pendientes de cartas de póker añadieron un toque juguetón a su desfile. La marca "Uli&Mele" tomó el relevo con una colección otoño-invierno que rindió tributo a las mujeres de la Segunda Guerra Mundial. Las blusas con lazos tipo corbata, americanas y vestidos en tonos más apagados sirvieron de homenaje a la fortaleza femenina. El mensaje empoderador quedó impreso en cada prenda. Sin embargo, el momento más encantador llegó con Eva Maseda, que iluminó la pasarela con la presencia de niños que desfilaron con gracia y naturalidad. Desde trajes de comunión hasta prendas más cotidianas, los pequeños presentaron una colección llena de inocencia y encanto, mientras que la música de "Piratas del Caribe" y "Aleluya" añadieron un toque mágico a la atmósfera. La marca "Looms by Marta Iglesias" dejó una huella duradera con sus tocados originales y vestidos de tonos claros, hechos a mano con destreza. Los estampados y la meticulosa artesanía destacaron en su pasarela, mostrando una fusión única de estilo y elegancia. El cierre fue asunto de "YES50", que presentó una colección vintage con "I Was Born To Love You" de Queen como pentagrama acompañante de sus prendas. Sin duda, lo más destacable, el uso de pelo tanto en la ropa como en los bolsos, haciendo de esto un sello distintivo de la marca.