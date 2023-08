La diplomacia invita a trabajar la autoestima

Remarcar la huella de España en el mundo es la gran asignatura pendiente en política exterior. El compromiso internacional de España crece, también su presencia e influencia, como una potencia media que ha sabido articular una realidad compleja, pero a veces pierde la oportunidad de hacer valer la historia y el presente del país al que otros ven como ejemplo y que no termina de creerse su potencial.

Los embajadores de origen asturiano, reunidos por LA NUEVA ESPAÑA en el encuentro anual que cumple catorce ediciones, lo tienen claro. Trabajan por este objetivo destinados en lugares tan dispares como Canadá, Alfredo Martínez Serrano (Oviedo, 1971); Ginebra (Suiza), Aurora Díaz-Rato (Madrid, 1957), Representante Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales; Arabia Saudí, Jorge Hevia (Colunga, 1959); Guatemala, José Laviña (Oviedo, 1964), y Costa Rica, Eva Felicia Martínez (Torrelavega, 1965), así como los embajadores de España vitalicios Luis Arias (Madrid, 1949), Alberto Aza (Tetuán, 1937) y Javier Vallaure de Acha (Hamburgo, 1949). Todos destacan esa riqueza en materia exterior de la que España puede sacar pecho y que en muchas ocasiones pasa desapercibida. "España es un país nodal, capaz de aglutinar y articular distintas regiones en un mundo multilateral que cada vez tiene más fracturas, y en todas ellas siempre aparece España no digo con protagonismo ni liderando, pero sí como un potencial articulador. Tenemos una buena presencia y la óptica que se tiene de España es positiva", señala Aurora Díaz-Rato, que también fue embajadora en Uruguay, y presidenta de la Asociación de Mujeres Diplomáticas. Desde Riad, observa Jorge Hevia, "España se ve muy lejos y muy cerca: han tenido impacto las últimas elecciones. Esperemos que haya capacidad de entendimiento y podamos contar con un gobierno fuerte y seguir jugando un papel importante en nuestro bloque de Europa y occidente, que se está volviendo complicado", señala el embajador en Arabia Saudí, inquieto por la emergencia de otros bloques "muy críticos con Occidente y con los países que comparten nuestros principios" democráticos. La civilización occidental, y en general "las sociedades abiertas y tolerantes", se la juegan contra "cantidad de sociedades autoritarias", contra países "muy envalentonados", dice citando a China y Rusia, que han adquirido "una enorme fuerza y no comparten ni mucho menos nuestros valores, pero están teniendo una influencia enorme en Asia, África" y en mucho puntos del planeta. "Es un momento difícil para el mundo occidental", remata. "Por eso hay que estar unidos y presentar batalla con inteligencia".

"Guatemala es una isla de conservadurismo, la capital pro vida de América Latina. Lo primero que te preguntan es si eres del Madrid o del Barcelona o si eres embajador político o de carrera". Se sigue muy de cerca lo que ocurre en España y se hace evidente que ellos tampoco "se habían enfrentado nunca a un gobierno de coalición", explica José Laviña, asentado desde hace tres años en la misma legación que en 1984 fue escenario del trágico asalto a la embajada española en Guatemala, que se saldó con la muerte de 37 personas calcinadas, una tragedia que siempre resuena en el Servicio Exterior español, y especialmente en los funcionarios destinados en América Latina. "La sociedad indígena es ultra conservadora y todo está dirigido por grupos de poder. A España la miran con mucho interés", atestigua Laviña, que va a asentir cuando Alberto Aza diga que la verdadera realidad de España se ve mejor desde fuera. "Desde dentro a veces no nos damos cuenta, pero desde fuera se ve muy bien que tenemos un país de primera, una democracia que con toda la polarización está plenamente asentada. Estamos entre los quince o dieciocho primeros del mundo, y nadie nos saca de ahí".

Eva Martínez, esposa de Laviña, constata en Costa Rica que aquello que le enseñaban cuando estudiaba de que "España es la puerta de América Latina en Europa" no era el "topicazo" que ella creía. "Pobre América si no tuviera a España en la UE", resalta, y busca como prueba el "gran poder de convocatoria" y el "exitazo" de la reciente cumbre UE-CELAC de jefes de Estado y Gobierno de las dos orillas del Atlántico, celebrada en Bruselas los días 17 y 18 de julio bajo auspicio español y que resultó mejor de lo esperado en un principio. "Se pensaba que no se llegaría a una declaración conjunta y al final se logró. España se ve como un país influyente", recalca la embajadora.

Confluye Alfredo Martínez Serrano en que "somos una potencia media con posiciones multilaterales muy afines a Canadá", un socio al que se ve "importante" y "fiable", "un interlocutor fundamental" al que le ayuda el viento a favor de tres "vectores": "La enorme fuerza de lo iberoamericano, con 1,2 millones de hispanohablantes en el país; la potencia del desembarco de nuestras empresas de construcción, ingeniería y energía" y los lazos que se han anudado en el Atlántico como consecuencia de la crisis de Ucrania, importante en Canadá por ser segundo destino de la diáspora mundial de ucranianos. Todo eso hace un guiso muy potente, señala Martínez Serrano, que antes de asumir la legación diplomática en Ottawa fue jefe de Protocolo de la Casa del Rey, entre 2014 y 2021, y junto con Alberto Aza, jefe de la Casa entre 2002 y 2011, y Sabino Fernández Campo, que ocupó el cargo entre 1990 y 1993, uno de los tres asturianos más cercanos a Zarzuela. "Canadá representa esos valores que se han gestado en el Atlántico", señala. "Es un país de futuro, de institucionalidad sólida y sociedad civil muy desarrollada, con alta riqueza en minerales raros, recursos naturales y reservas de agua dulce, sin olvidar la relación privilegiada que mantiene con Estados Unidos y Europa.... Y España allí es considerada como un socio fiable y cercano y como interlocutor fundamental", señala el embajador, que en febrero de 2022 coordinó la repatriación y asistencia a los familiares de los marineros del pesquero "Villa de Pitanxo", hundido en las aguas de Terranova, y ha estado destinado en lugares tan diversos como El Cairo, Bulgaria, El Salvador o Arabia Saudí.

"Hacemos un trabajo precioso". A la síntesis de Alberto Aza, hecha desde toda una vida de dedicación al servicio diplomático, no le falta nostalgia de "una profesión muy bonita". Lo que escucha de sus compañeros en activo le anima "muchísimo", bromea, "a volver a presentarme a las oposiciones". Porque "cuando estás fuera, ves a tu país como realmente es. Dentro hay humo, la lucha política de partidos es muy dura y tergiversa", asegura Aza, que fue embajador en México y Reino Unido, y actualmente es miembro permanente del Consejo de Estado y presidente del Patronato de UWC (Colegios del Mundo), donde ha cursado el bachillerato la Princesa de Asturias, y a partir de este curso lo hará su hermana la Infanta Sofía.

Luis Arias, cuyo último destino en activo fue el de cónsul de España en París, y ha estado al frente de las embajadas en Filipinas y Corea del Sur, pinta un panorama sombrío. "Las cosas no están para ser muy optimistas. En las últimas elecciones generales, la política exterior ha brillado por su ausencia. De la cultura se habla menos todavía si no es con un enfoque identitario dentro del territorio español. Parece que las prioridades son otras", señala. Arias recuerda como, recién llegado a uno de sus primeros puestos, en Washington, el embajador le pidió trabajar sobre los hispanos. "Me puse en marcha, contactando con asociaciones y grupos que aceptaron muy bien el ofrecimiento; luego toda esa tarea tuvo poca continuidad", remarcó.

"El hispanismo en los tiempos más recientes, pese a quien le pese, lo resucitó Aznar", indica Javier Vallaure, que además de embajador en Países Bajos y Angola fue cónsul en Miami y Los Ángeles, donde reconoció haber acabado "muy harto de ver como se deterioraba la imagen de España en Estados Unidos". El entonces cónsul general, con jurisdicción sobre estados como Arizona, llegó a pensar que no lo estaba haciendo bien. "En California era luchar como Don Quijote contra los molinos, y Miami acabó contagiándose", lamentó, sin dejar de recordar las imágenes de estatuas de Colón rodando por los suelos, que dieron la vuelta al mundo.

Una de las espinas que Vallaure lleva clavadas es la de la "Placa de latón de Drake", que estuvo en la Bahía de San Francisco. Se trata de una falsificación, presentada en su momento como la placa que Francis Drake (Sir para los británicos, pirata para los españoles), colocó en algún lugar del Norte de California, donde desembarcó en 1579. El bulo tuvo éxito 40 años, a pesar de las primeras dudas que suscitó su aparición. "Me gustaría volver a empezar: España debería hacer un poco más. Yo predicaba en el desierto, no había interés. Si sentimos nosotros vergüenza de nuestra historia es difícil que no la sientan en Florida o en California", argumenta el embajador, que aún trabaja para difundir el legado de España en el mundo, apoyando proyectos como el libro "El galeón de Manila", escrito por la profesora ovetense residente en Los Ángeles, Silvia Ribelles.

En una especie de "operación hormiga", Eva Martínez se ha acostumbrado a acompañar a representantes de universidades españolas a visitar colegios de Secundaria en Costa Rica. Poco a poco, han conseguido que España sea el segundo destino mundial para los universitarios costarricenses, destaca. He ahí un indicio pequeño pero significativo de la influencia "social y educativa" que España puede añadir a la dimensión política de su presencia en el mundo. Alrededor de la embajadora de España en Costa Rica asienten los otros diplomáticos asturianos convocados al decimocuarto encuentro de especialistas en política exterior de LA NUEVA ESPAÑA. Este país es por su entramado formativo, y por el vigor y el interés que muestran sus universidades, una potencia universitaria en ciernes, una nación muy capaz y bien situada para captar alumnos y crecer mucho en ese ámbito. "El dinero mejor gastado del mundo es el invertido en becas", apostilla la embajadora. "Esa es una persona a la que has conquistado para siempre". Por eso hay que "mimar" el atractivo que el sistema educativo español ejerce hacia el extranjero, y que incluso, y para según qué mercados, puede utilizar como señuelo la "seguridad ciudadana, algo que en algunos países se aprecia muchísimo", o el poder captador que en otros tiene la lengua... Hasta la televisión. "De repente, en Costa Rica alguien te dice ‘cómo estuvo ayer Saber y Ganar’. TVE forma parte de ese poder blando que hay que estimular", subraya.

En su etapa de embajador en México, subraya Alberto Aza, esta tan importante de fomentar la afluencia de estudiantes a España "parecía una batalla perdida". Los empresarios y la "gente bien" enviaban entonces invariablemente a sus hijos a estudiar a Estados Unidos y el diplomático "soñaba", recuerda, "con crear una institución de enseñanza media que formase en cultura hispanomexicana en español, pero ofreciese a la vez un buen nivel de inglés..." No lo consiguió, pero se felicita ahora por el incremento de ese flujo de estudiantes extranjeros, pide que se mantenga y se pregunta "si obedece a la presencia de un buen núcleo de universidades privadas en España". Paradójicamente juega a favor de este movimiento, vuelve Martínez, el descenso de la natalidad en el interior de un país que "ha alertado a las universidades, también a las públicas, de que tienen que captar alumnos fuera". El caso es que "están haciendo un gran esfuerzo y con mucha profesionalidad", destaca enseñando éste como un evidente camino a seguir. Importa pues, resume Alberto Aza, "que se estimule esa corriente y que entre los alicientes estén las becas. Yo fui diplomático porque me dieron una beca".

España, Canadá y la solidaridad de ida y vuelta Canadá recibió a Alfredo Martínez Serrano con la tragedia del "Villa de Pitanxo", el arrastrero gallego que se hundió frente a la costa de Terranova en febrero de 2022. El drama de los 21 fallecidos sobrevino en realidad en aguas internacionales, a 450 kilómetros de la costa, y nada tiene que ver con Canadá "salvo el ejercicio de solidaridad canadiense" que le siguió y el esfuerzo de la diplomacia española por llevar a término "una repatriación sin precedentes". El relato del embajador ovetense vuelve en este punto a 1995, a lo que se dio en llamar la "guerra del fletán" entre España y Canadá por los derechos de pesca precisamente frente a Terranova y da por confirmada la vuelta que se ha dado esta tortilla, transfigurando ese viejo "espacio de confrontación" en una nueva zona de cooperación mutua. El conflicto ha sido superado, concluye, "por algo muy interesante, por una cultura de la solidaridad" que viene de apuntalarse con una prueba nueva en sentido inverso coincidiendo en los pavorosos incendios que la pasada primavera afectaron al país norteamericano "de una manera radical". El humo de aquella terrible ola de fuegos, que llegó a percibirse en Estados Unidos, también es indicio de que sigue activa una hoguera de cooperación internacional de ida y vuelta que esta vez llevó al despliegue de cien bomberos españoles en el norte de la provincia de Quebec, algunos de ellos asturianos. La crisis desatada por el fuego no es en absoluto leve y tiene el doble interés de ir ligada a dos vectores esenciales, constata Martínez Serrano sobre el terreno, por un lado a los efectos del cambio climático; por otro a la inquietud por que "se están viendo afectados parques naturales y reservas de la biosfera" en un país en el que la naturaleza "es el patrimonio identitario". "España estuvo muy rápida" y desplazó un contingente importante de bomberos que trabajó en Quebec "de manera muy intensa" hasta que sus servicios fueron requeridos por el inicio de la temporada en España. Esa presencia ha sido en todo momento "sumamente apreciada", confirma el embajador, que incluye aquí obviamente y con particular emoción, la aportación de los efectivos adscritos a la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Tineo, la Brif. "Tengo una foto con un bombero de Laviana que es un auténtico fuera de serie. Había que convencerle para que no fuera contra las llamas".

A España le toca presidir la UE en tiempos políticos inciertos: "Con prudencia"

Por los vericuetos intrincados de su política interna, España ha llegado a la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en tiempos inciertos, con el Gobierno en funciones y sin demasiadas certezas sobre el futuro inmediato. "No es la primera vez" que sucede en la UE, pero en estas circunstancias puede que el éxito sea hermano de la "prudencia de los actores". Alberto Aza, embajador de España vitalicio y exjefe de la Casa del Rey, dirige la reflexión sobre el semestre de turno de la presidencia española hacia una demanda de mesura que se explica empezando por la conciencia de que el país que preside el Consejo "no crea" el "temario" de sus seis meses de autoridad. España estará más bien obligada a "lidiar" con un libreto legislativo que en gran parte le viene impuesto y en esa tesitura, "para que no te pille el toro" conviene "ser prudente..."

En el encuentro estival de diplomáticos asturianos, que cada verano desde hace catorce promueve LA NUEVA ESPAÑA, hay quien aviva la tesis de que las presidencias de la UE tienen una importancia atenuada que a menudo se sobrevalora, pero también cala esta advertencia sobre las virtudes de la cautela y el cuidado como guías deseables de la acción del Ejecutivo español en funciones en este semestre de presidencia europea que se le ha solapado a España con la búsqueda de la estabilidad política interior.

El trabajo técnico de la presidencia europea "se prepara desde año y medio antes", tranquiliza el ovetense José Laviña, embajador de España en Guatemala. El sistema que organiza las presidencias en "tríos" de naciones, y que encaja a España entre Suecia y Bélgica, determina que el Gobierno en funciones haya llegado hasta aquí con "todo el trabajo de prioridades lanzado. A lo mejor hay menos brillo, pero la efectividad es exactamente la misma", señala. "Lo que sí hay es mucha esperanza", enlaza, porque "el turno de presidencias está muy bien hecho. A un estado del norte le sigue uno del sur, a uno del este otro del oeste, a uno grande otro pequeño… Y nosotros vamos después de Suecia y antes de Bélgica, así que somos el grande de este trío y estamos en un momento clave ante lo que puede venir".

La inseguridad de la política interior, precisa Aza, "puede hacer que se pierda la oportunidad de tener alguna iniciativa española que necesite un cierto consenso político interno que tal vez no sea posible encontrar, pero no es la primera vez", resalta. Sobre una agenda legislativa efectivamente prefijada y lanzada, "puedes colocar tu impronta como país y tus iniciativas, pero siempre bajo el consenso", aporta Aurora Díaz-Rato, representante permanente de España ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra (Suiza). Ella está persuadida de que hay "una cierta sobrevaloración" de las capacidades de la presidencia, pero también "una enorme expectativa" por el momento, "porque lo que no se haga ahora va a ser difícil hacerlo" después, con las presidencias belga y húngara y porque "los grandes temas de la agenda europea que no pueden ser retrasados un año y medio hay que abordarlos ya". Por eso hará falta prudencia, asiente, pero también "impulso político".

Si no se puede calificar de rutinario, el funcionamiento de las presidencias sucesivas sí se ha vuelto un continuo de índole "burocrático-política". Alberto Aza se refiere así al "transcurso de temas" que atraviesa los semestres y a la capacidad de intervención limitada del país que asume el turno del liderazgo. Jorge Hevia, colungués, embajador en Arabia Saudí, asiente a que la importancia de la presidencia europea se sobrevalora y añade que el margen de maniobra se ha restringido desde el Tratado de Lisboa. "No es como en los viejos tiempos", enlaza. El estado que asume el mando "ya no tiene tanto protagonismo" y ahora es siempre y sobre todo Bruselas "quien corta el bacalao". Eso no obsta para interpretar que el momento no es del todo óptimo y que "la situación política interna afectará y obligará, en efecto, a ser prudentes", pero el semestre "se ha preparado y las reuniones van a salir…" "Una presidencia europea es un esfuerzo descomunal", le acompaña Eva Martínez, embajadora de España en Costa Rica, y "se prepara con mucho tiempo. Requiere funcionarios muy comprometidos, que conozcan muy bien su ámbito y que llevan mucho tiempo trabajando en esto". Y como España los tiene, "el grueso de la presidencia va adelante".

Diaz-Rato tiene una atalaya próxima y privilegiada para mirar la UE desde fuera, pero desde muy cerca. En Ginebra, la embajadora observa que las atribuciones de la presidencia europea, aun siendo limitadas, gobiernan algo más que "un juego protocolario". "En Naciones Unidas, quien negocia en nombre de la UE es la presidencia", precisa. "Y ahora que el consenso ha desaparecido como método habitual de toma de decisiones y hay votaciones, la UE es fundamental y dentro de ella también lo es lo que haga la presidencia". De los 350 grupos de trabajo con los que cuenta la Unión, apostilla Laviña, el Estado que dirige el Consejo por turno "preside más de 250".

"A fuego lento"

España, les sigue a todos el ovetense Alfredo Martínez Serrano, embajador en Canadá, "es un lugar en el que la política europea y exterior se han cocido a fuego lento. Porque tenemos políticas de país, políticas de Estado y cuerpos de funcionarios que independientemente de la coyuntura aguantan el servicio. Para nosotros, el proyecto europeo es esencial y nuestro posicionamiento está bien escrito", remarca, buscando como prueba la incardinación de los cuatro objetivos de la presidencia española con los grandes retos de este tiempo, y cita la "autonomía estratégica abierta, la transición ecológica y digital, las políticas sociales y las reformas".

Mirando al interior, a Luis Arias, embajador vitalicio y extitular de las embajadas en Corea del Sur y Filipinas y excónsul en París, le inquieta la ausencia de la política exterior en la reciente campaña electoral y a nadie se le escapa, por lo demás, la oportunidad que también abre este semestre de presidencia europea para reforzar el papel de España como puerta de América en Europa. O para afianzar las alianzas entre Latinoamérica y la UE con España como puente y colaborar en la tarea "incompleta" o "pendiente" que señala Javier Vallaure, embajador vitalicio, extitular de las legaciones en Países Bajos y Angola, excónsul en Los Ángeles y Miami, cuando remarca que España "debería hacer algo más" por reivindicar su huella en toda América y en el mundo. España siempre quiere poner Latinoamérica sobre la mesa europea, y a eso vino la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada el mes pasado en Bruselas.