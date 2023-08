Sistemas defensivos, castillos y fortificaciones diseñan parte del paisaje medieval asturiano, desdibujado por el paso del tiempo y por los acontecimientos históricos. La historiografía medieval europea habla de castillos de primera y segunda generación. Los primeros comprenden el periodo entre los siglos V y VII –ese tiempo de transición entre la tardorromanidad y la Alta Edad Media–, y los segundos a partir del siglo VIII, que es cuando se funda el Castillo de Gauzón, en el Peñón de Raíces (Castrillón), una infraestructura vital en la Historia de la monarquía asturiana.

En realidad, muchos castillos de primera generación se transforman y adecúan a las nuevas realidades sociopolíticas. Tomemos el ejemplo del Castillo de Peraferruz (Gijón), también conocido como de Curiel. Está muy cerca del enclave de la villa romana de Veranes, y esa cercanía tiene una enorme carga simbólica porque explica el curso de la historia. Peñaferruz –estudiado por el catedrático de la Universidad de Oviedo, Avelino Gutiérrez– es de fundación altomedieval en tiempos del Reino de Asturias, y documentado ya en el siglo XII como sede de un tenente regio, indica Juan Antonio Quirós en su libro Arqueología Medieval y Postmedieval. Hacia el emblemático año 1000 el castillo fue remodelado

Peñaferruz ha dado muchísima información, aunque hoy el yacimiento arqueológico sea irreconocible. Está claro que fue un centro de poder, una pieza –y no desdeñable– de la nueva ordenación territorial. Los castillos sustituyen a las villae romanas, que no eran construcciones defensivas sino de residencia de élites y de producción agraria, ganadera y artesanal. Gauzón, por su parte, tenía una clara vertiente defensiva, pero también simbólica. La puerta de entrada a Asturias por mar, se podría decir un tanto poeticamente. Gauzón acaba siendo nada menos que una de las sedes regias, un baluarte costero que era todo un aviso a navegantes. Desde la ría de Avilés (en la Edad Media el curso de esa ría era algo distinto al actual) una fuerza invasora podía presentarse en Oviedo, la capital que guardaba las reliquias, en apenas una jornada.

¿En qué se parecen las antiguas villae romanas y los castillos medievales? En que son centros de control, en que sirven para vertebrar el territorio y para centralizar el sistema de tributos.

Sabemos que a lo largo del siglo VIII Asturias y, en general, todo el norte cantábrico se puebla de redes de aldeas, un paisaje social y económico muy diseminado que necesitaba argamasa. Parte de ese "pegamento" va a llegar de la mano de la Iglesia. En el siglo IX las iglesias llegan a las aldeas y les dan identidad y sentido de pertenencia. Una aldea con intereses comunes donde asoman los gobiernos de unas "élites aldeanas" locales, con sentido de trascendencia que llega de la mano de la religión y, en definitiva, con santo a quien venerar y celebrar.

Antes que los castillos, los habitantes del norte asturiano se defendieron de la invasión islámica como lo atestiguan las excavaciones en los pasos fronterizos de La Mesa y La Carisa.

La documentación de potentes estructuras pensadas para cortar el paso o, al menos, dificultar el paso musulmán en los primeros años del siglo VIII, antes de Covadonga, explica varias cosas. La primera, que había una capacidad de organización que solo puede sustentarse en la jerarquía; en segundo lugar, que había medios materiales y humanos para llevar a cabo obras de envergadura en una zona inhóspita y en altura. Y por último, que desde la óptica de la resistencia goda, la invasión árabe del 711 no era un hecho definitivo. Se trataba de ganar tiempo, de esperar a que llegaran las nieves, no de parar al mejor ejército del mundo.

Las murallas y los fosos de La Mesa y La Carisa, vías de entrada a Asturias desde la meseta, son una prueba más de la existencia de poderes locales altomedievales en la región capaces de poner en marcha una respuesta militar tal y como sucedió poco después en Covadonga. Muy probablemente Covadonga no fue cuestión de un día, sino el resultado de semanas de tensiones y encontronazos entre los nuevos dueños de la fiscalidad y esos poderes locales que jugaban en casa. Los Pelayo del siglo VIII estaban acostumbrados a recaudar, no a pagar impuestos. Un cambio de rol que les exigía el emirato y que no estaban dispuestos a aceptar.

Resistencias de alta montaña primero y red de castillos después, junto a fortificaciones de control. Los castillos servían para la guerra y para la paz. Las excavaciones en Gauzón llevadas a cabo por los arqueólogos Iván Muñiz y Alejandro García, han sacado a la luz restos de hórreos, silos, una fragua y un aljibe con capacidad para almacenar unos 1.600 litros de agua... los hoyos de poste documentados indican la existencia de cabañas de madera que albergaban una población campesina. Entre la parte superior fortificada y la parte inferior habitada los investigadores calculan un espacio de unos 14.000 metros cuadrados, que incluía un pequeño cementerio, según se explica en "Reinas, abadesas y un principado nuevo", sexto libro de la colección de LA NUEVA ESPAÑA "La Edad Media en Asturias".

No se pueden entender los castillos sin las redes de aldeas porque el campesinado, principal mano de obra, mantenía la maquinaria productiva. Los silos hallados en los castillos tendrían que ver no solo con la garantía de superviviencia militar sino también con el almacenaje de tributos en especie.

En cierto modo a los castillos los sustituyen los monasterios. En ambos casos hay detrás un señorío y una población tributaria y, por tanto, dependiente, pero sin olvidar que las aldeas ya disponen de formas de poder activas, ya no son un conglomerado amorfo de familias campesinas unicamente preocupadas de llevar alimento al plato. Unas comunidades de economías mixtas, que trabajaban distintos cultivos e impulsaban la ganadería, lo que era una forma de minimizar riesgos.

