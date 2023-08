En una calurosa tarde como la de ayer, los visitantes de la Feria hallaron respiro y diversión en el stand de LA NUEVA ESPAÑA. El recinto se llenó de humor y mucha música, camino ya de recta final. "Gabino show", Alfredo Fradejas y Abelardo Valbona, y Mina Longo, ofrecieron diversión a raudales con mucho humor y buena música.

El espectáculo dio inicio a las 17:00 con la presentación de "Gabino show". "Fue muy divertido", aseguró el humorista. La actuación mezcló humor con números musicales e imitaciones de otros artistas. Para terminar, una pieza especial dedicada a la comida, con súper cocineros gigantes y la canción de los huevos fritos. "Gracias a Lorena e Isabel por colaborar conmigo como cocineras gigantes", añadió el artista.

Aprovechando el lanzamiento de su nuevo disco "Llamada", "canté algunas canciones para comenzar a darlas a conocer", dijo el artista. El público se mostró muy receptivo y entusiasta, frente a un espectáculo lleno de risas y emoción. "Salió fenomenal", sentenció.

A las 18:15 horas, el escenario recibió a otros dos artistas: Alfredo Fradeja y Abelardo Valbona, dúo "A+". Juntos ofrecieron una experiencia musical donde "el público se entregó muchísimo", aseguró Alfredo Fradeja. El concierto, con una selección diversa de canciones, tuvo como eje central los éxitos pop que dominaron la escena durante los años 70 y 80. La magia de los clásicos cobró vida en cada acorde, pero en especial con su versión del "Gijón del Alma", como colofón. Cada tema presentado fue recibido con entusiasmo por parte de los asistentes, que se sumergieron por completo en el espectáculo musical.

La tarde culminó con la actuación de Mina Longo, quien pisó el escenario del stand el periódico por segunda vez. "Me pongo nerviosa en cada ocasión", comentó pese a sus 42 años de carrera. "Cuando se me quite, creo que me retiraré. Eso significa que ya no le doy la misma importancia", aseguró. Con la sabiduría acumulada a lo largo de su trayectoria, Longo compartió canciones del último álbum titulado "Imagina". Este trabajo musical fusiona estilos de Asturias y México, creando una propuesta que resonó entre el público de todas las edades. "Improviso las canciones que me puedan pedir en el momento", señaló. "No soy una cantante al uso", subrayó la artista. Mina expresó su aprecio por el público y el impacto en su actuación. "Ellos te pueden dar todo o quitar todo", expresó, subrayando la conexión única entre el artista y su audiencia.

La jornada de hoy comenzará con la presentación de la revista "Formientu 19" y concluirá con la actuación de Toño Tilde y Martín.