Los paisanos están olvidando cómo se escancia: una seña de identidad, en peligro

El culín de sidra, un trago refrescante y delicioso, debe escanciarse con maña para no perder sus propiedades. Italianos, franceses, alemanes, españoles y, por supuesto, asturianos acuden a las sidrerías de la región para degustar la bebida más asturiana. Sin embargo, parece que la tradición se está perdiendo, ya que el ciudadano de a pie prefiere no escanciar y que sean los profesionales del sector quienes le sirvan la sidra. "La gente normalmente no sabe echar sidra. Por ejemplo, en Gascona y así, la tiran los propios camareros", comenta al respecto Lolo Fernández, trabajador hostelero durante varias décadas.

La tradición parece agonizar, aunque pervive a través de los profesionales que trabajan en el sector sidrero. "Aprendí a escanciar de pequeño, en casa. Íbamos todos los años a la hierba y al descansar, cuando ya teníamos la edad para empezar a beber, tomábamos un culín de sidra. Al principio la echaban mi padre o mi tío, pero después nos enseñaron a escanciarla a nosotros", añade Fernández. "La sidra escanciada no debe costar igual que la que no lo está", advierte el gremio Otro factor de importancia al preguntar por qué los asturianos de a pie no escancian sidra es la profesionalización del sector. "Antiguamente no tenías quién te echase la sidra, tenías que hacerlo tú mismo a mano, así que mucha gente sabía escanciar", enuncia el mismo profesional. "Ahora ya no, la gente ya no vive en caseríos, ahora se va a las sidrerías a tomar sidra, pero de otra forma, se suele preferir que la escancien los camareros", argumenta. Bien es cierto que el escanciado de sidra demanda un espacio y forma específicos. En primer lugar, la persona debe ponerse de pie, extender un brazo por encima de su cabeza, colocar el otro por debajo de la cintura e inclinar el vaso en un ángulo de 45 grados. "Al verter el contenido de la botella al vaso, este debe romper o espalmar para que la sidra adquiera su estado óptimo y se obtengan todas sus propiedades", explica Lolo Fernández. En el proceso, este líquido ambarino puede salpicar un poco y caer al suelo, lo que dificulta el escanciado en el interior de los locales o en calles muy concurridas. Pero a problemas, soluciones, y para remedio efectivo el de los asturianos para conservar esta parte tan importante de sus tradiciones y cultura. Los escanciadores automáticos o "Sidrín" y los "nomechisques" dan buena cuenta de ello. No obstante, la automatización del escanciado no parece convencer a los expertos bebedores de sidra. "Un mal escanciado puede arruinar el culín de sidra, hay que saber echarla bien para degustar todo su sabor", declara Josín González buen conocedor de esta bebida. "Se está matando la sidra. Al pagar una botella a precio de bar, espero que me la escancien para que sepa bien, no darle a un botón que, además, la espuma demasiado", expone Pedro Fernández, un ovetense muy concienciado sobre la cultura sidrera. A este respecto, en algunos locales prefieren implementar el uso de "nomechisques" y "seguir escanciando de la manera tradicional", aclara Juan Carlos Martínez, portavoz de la cadena hostelera Tierra Astur, en la que afirman tener muy presente el escanciado en su día a día. Padres de la "Escuela de Escanciadores", cuentan además con dos maestros del escanciado entre sus filas, Salvador Ondó y Sabino Pérez. Se trata de dos grandes de este arte que contribuyen a la supervivencia de esta tradición transmitiendo su conocimiento a los más jóvenes, "la cantera". El objetivo último de esta cadena es diferenciarse de la tendencia del sector. "Nosotros sí dejamos que las personas escancien cuando tienen curiosidad. Es más, los animamos y les ayudamos a echar un culete, porque a todo el mundo le presta aprender y entender por qué se sirve así", indica Martínez. Expertos o aficionados, jóvenes o mayores, todos coinciden en que escanciar sidra es mucho más que el proceso en el que se vierte al vaso. Hay que entender su temperatura, saber si debe espalmar más o menos o conocer el punto exacto del vaso donde debe romper. Tradición centenaria de la que antes era partícipe el asturiano de a pie, pero que poco a poco se ha ido quedando relegada a los profesionales.