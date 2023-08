El primer debate del nuevo ciclo: el Gobierno regional es "desmesurado" y "mastodóntico", denuncia la oposición

El Gobierno asturiano rechaza que su nueva estructura para la legislatura 2023-2027 suponga un aumento "desproporcionado" y sostiene que los subdirectores generales "no son altos cargos". Se trata de puestos directivos o de alta dirección, que se podrán cubrir con funcionarios o mediante libre designación, según la ley de Empleo Público aprobada al final de la anterior legislatura, en marzo pasada. En principio, la estructura aprobada este viernes prevé la incorporación de diez subdirectores generales, vinculados a objetivos prioritarios como la prevención de incendios, el cambio climático, la captación de inversiones o la reforma de la Administración, pero podría añadirse alguna más, según planteó ayer mismo el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico. La oposición, en cambio, se mostró crítica con la nueva estructura del Principado: el PP prevé que elevará la factura en 6 millones de euros para toda la legislatura, Vox la califica de "mastodóntica" y Podemos ve "más necesario" aumentar las plantillas de las distintas consejerías.

"Los subdirectores generales no son altos cargos, son personal directivo", sostuvo el presidente, Adrián Barbón, quien afirmó que la labor de este nuevo personal en el organigrama del Principado "será desatacar el funcionamiento" de la administración autonómica. "Lo que quieren los asturianos es una estructura de gobierno que funciones, que resuelva el problema de la burocracia y que nos permita ejecutar mejor los presupuestos", añadió el presidente. Barbón calificó de "muy ajustada" la administración asturiana y puso como ejemplo de austeridad que "no es lo mismo ser director general en Asturias que en cualquier otra comunidad autónoma porque aquí los sueldos son mucho más bajos".

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, defendió que la estructura con la que arranca la duodécima legislatura es "bastante similar" a la que término la anterior, con siete altos cargos más de los que acabaron la anterior. Aunque inicialmente el primer Gobierno de Adrián Barbón comenzó con 42 direcciones generales y tres viceconsejerías, que rápidamente fueron cuatro tras la creación de la dedicada a Infraestructuras, hubo una serie de cambios a lo largo de la legislatura que elevó esa cifra inicial a 45 direcciones generales.

El Gobierno rechaza que haya 20 cargos más pues mantiene que los subdirectores generales, que incrementarán la estructura administrativa del Principado, no han de ser considerados altos cargos o puestos de naturaleza política y se remite a la ley de Empleo Público, aprobada en el tramo final de anterior legislatura tras ser defendida por el entonces vicepresidente, Juan Cofiño. Esa ley recoge que los puestos de subdirección pueden crearse bien en direcciones generales que tengan al menos cuatro servicios, en cuyo caso los titulares deberán ser funcionarios, o por decisión de consejeros o viceconsejeros, que deberán justificar la excepcionalidad y singularidad de la creación de dichos puestos. La vicepresidenta, Gimena Llamedo, explica, a modo de ejemplo, que al frente de la subdirección para la reforma de la Administración, "un objetivo compartido en los sectores económicos de Asturias", habrá un funcionario, es decir no recurrirá a personal externo mediante libre designación: "No excepcioné ese puesto", aseguró a LA NUEVA ESPAÑA la vicepresidenta, quien añadió que las contrataciones externas para esos puestos directivos, "van a ser excepcionales".

La aprobación de la ley de Empleo Pública abrió la puerta a la incorporación a la estructura del Principado de la figura de los subdirectores generales que, recalca el Gobierno asturiano, "ya existe en otras administraciones autonómicas y también en la estatal". Y aseguran que esta figura, por un lado va a permitir una mayor agilidad en la gestión administrativa, y contar con perfiles que no existen en el Principado para impulsar objetivos concretos. Gimena Llamedo también incidió ayer en que la ley, que reguló este nuevo puesto directivo en la administración asturiana, fue debatida y aprobada por una "amplia mayoría parlamentaria", con los apoyos del PSOE, Ciudadanos e IU y la abstención de los populares.

El nuevo consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU), también defendió la figura de las subdirecciones generales aunque meses atrás, cuando no era socio del Ejecutivo de Barbón, había declarado en la Junta General que su voto la ley de Empleo Público era "un sí, sin mucho entusiasmo".

"La posibilidad de las subdirecciones generales es algo perfectamente engranado en el sistema parlamentario asturiano, tiene por tanto legitimidad democrática y es una herramienta que puede ser útil en muchas ocasiones", valoró Zapico, quien de momento no ha incorporado al organigrama de su macroconsejería ningún subdirector general, pero tampoco lo descarta más adelante. "De forma inicial no tenemos ninguna de esas subdirecciones, pero si en algún momento de la legislatura vemos que para alguna cuestión determinada pueda ser necesario, acudiremos a esta figura si es preciso, si vamos a agilizar con ello algún servicio. No cierro esa puerta", declaró el titular de la nueva cartera de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que arranca esta legislatura con un equipo formado por una viceconsejera y ocho directores generales. "Es perfectamente compatible lograr una administración más ágil, lo que pasa porque su estructura sea operativa", afirmó Zapico.

El primer partido de la oposición, el PP, empezó a tirar de calculadora nada mas ver el nuevo organigrama del que será el primer gobierno de coalición en el Principado desde 2011 y cifra su coste en seis millones más. "La estructura directiva del nuevo Gobierno confirma las peores expectativas, hay un incremento desmesurado de cargos", afirmó la diputada Beatriz Polledo. "Al igual que en la coalición del Gobierno de Sánchez, Barbón construye su bipartito sobre la base de un aumento de puestos y así asegurarse los votos de IU. El peaje lo pactó Barbón, pero la factura nos la pasará a todos los asturianos, ya que la factura de más cargos directivos nos costará, aproximadamente, 6 millones de euros a lo largo de la legislatura", apuntó la parlamentaria del PP.

Beatriz Polledo se mostró muy crítica con el aumento de la estructura a través de las subdirecciones generales. "Es una forma de retomar la libre designación y, por tato, una manera descarada de colocar a los suyos". La diputada popular reprochó que "más cantidad no garantiza una mejor gestión" y que se "sigue fomentando el clientelismo, al que resultan tan aficionados el PSOE como IU".

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, calificó de "mastodóntica" la estructura aprobada por el gobierno bipartito. "Lo único que sabe hacer bien la izquierda es incrementar el gasto político. Tenemos menos población que la legislatura pasada, pero deciden incrementar los cargos políticos, es decir incrementan los problemas de Asturias". Para la diputada del partido de Santiago Abascal, "a más cargos políticos, más burocracia, más cargas económicas y menos dinero para las inversiones tan necesarias y urgentes para Asturias". Carolina López considera que "la solución a los problemas no está en crear una estructura mastodóntica de gobierno, sino en llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos".

Covadonga Tomé, la portavoz de Podemos en la Junta, consideró "llamativo el aumento del número de puestos directivos" porque "no se entiende en qué se supone que se van a reducir las trabas burocráticas con más puestos de confianza. Suena más a colocación de adepto". Tomé juzga "más necesario aumentar la plantilla en las distintas consejerías".

Adrián Pumares, portavoz parlamentario de Foro Asturias, cree que "hay más viceconsejerías para cubrir ausencias importantes en las consejerías, como Cultura o Industria, que deberían tener un peso mayor en el nuevo gobierno autonómico".