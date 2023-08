Dos conciertos para cerrar por todo lo alto

Un público atento se congregó ayer para los dos conciertos que cerraron los actos en el stand de LA NUEVAESPAÑA en el último día de la Feria de Muestras. Con la música pop rock de Urrechu Meana, que lleva años en la industria musical, y las covers del dúo "Two Souls", que se estrenaban como grupo en este acto, el stand del periódico se volvió a llenar, como de costumbre, por una última vez en la edición de este año.

El primer acto vino de la mano de Urrechu Meana. El músico langreano se subió al escenario con su guitarra y armónica para interpretar sus repertorio de pop rock. El público disfruto de sus canciones, algunos quedándose desde la primera hasta la última. Varios de los temas que tocó fueron de su último disco, editado a finales de 2022 y que lleva por título "La vida meana". Temas como "Virgen Morena" y "Último verano" fueron de las favoritas del público.

Un veterano en la escena musical, Meana formó parte de grupos como "Pop 2" y "Métodos de Danza" antes de sus proyectos como solista. Sus canciones de sus dos álbumes anteriores también sonaron durante su concierto. Siempre contento de poder tocar en vivo, el músico disfrutó de interpretar temas como "Tres veces tres" y "Flores y mariposas". "Yo grabo canciones para luego tocarlas en vivo", confesó después del concierto. Su público quedó contento con el espectáculo, muchos acercándose a felicitarlo al terminar.

El segundo acto vino de la mano del dúo "Two Souls", conformado por Natalia Maqueira y Rodrigo Ramírez. El grupo se estrenó ante el público del stand haciendo "homenaje a los grandes". Empezaron el acto conmoviendo a los asistentes con "Así fue", de Isabel Pantoja. Desde un inicio captaron la atención de los espectadores, y tras interpretar más canciones "clásicas", pasaron a sonidos más bailables.

Con temas como "Vivir mi vida", de Marc Anthony, los dos músicos consiguieron que más de uno se moviera a su ritmo. Otra canción que fue un éxito fue la de la película "Grease", "You’re The One That I Want". "Hubo muchísima participación de la gente, quedamos muy contentos", comentó Rodrigo Ramírez tras el concierto. Procedente de Paraguay, Ramírez aprovechó la oportunidad para cantar "Latinoamerica", de "Calle 13", llenando el stand de sonidos latinos. "Ha sido una buena toma de contacto", comentó el artista, asegurando fueron muchos los que se acercaron tras el acto para preguntarles cuando será su siguiente fecha. Aunque originalmente interesados en el blues y el soul, el espectáculo de "Two Souls" trajo un abanico de géneros para entretener a todos.