Funcionarios cuestionan que haya subdirectores sin reglamento previo

El colectivo de funcionarios Conceyu por Otra Función Pública en Asturias cuestiona que el Gobierno autonómico vaya a nombrar subdirectores generales antes de contar con un reglamento sobre esa nueva figura de personal directivo, incluida en la ley de empleo público del Principado aprobada al final de la anterior legislatura de la mano del entonces vicepresidente Juan Cofiño. El Ejecutivo asturiano aprobó este viernes la nueva estructura administrativa para la legislatura 2023-2027, que incorpora por primera vez diez subdirecciones generales al organigrama del Principado.

El colectivo de funcionarios, en el que hay juristas expertos en derecho administrativo y función pública, sostiene que "no es posible el nombramiento" de subdirectores generales "sin que previamente se regule el estatuto del personal directivo". Sostiene Conceyu que ese reglamento debe recoger "los criterios que conforman el programa anual de objetivos, el principio de rendición de cuentas, la formación específica obligatoria para el desempeño de los puestos directivos, así como todos aquellos aspectos que sean necesarios para dar cumplimiento" al contenido de la ley autonómica. "Efectuar nombramientos de subdirectores generales sin la regulación reglamentaria previa de su estatuto jurídico sería una grave irresponsabilidad", concluye el colectivo de funcionarios. Conceyu se pronuncia acerca de si los titulares de las subdirecciones generales deben tener la consideración de altos cargos, después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, asegurase este sábado que "los subdirectores generales no son altos cargos, son personal directivo". Considera el colectivo de funcionarios que "se trata de una cuestión más nominalista que con trascendencia práctica real", pero recuerda que la ley autonómica de Transparencia "establece claramente que son altos cargos los titulares de puestos que mantengan una relación especial sujeta al régimen aplicable de alta dirección, que es el caso de los subdirectores que no sean personal funcionario".