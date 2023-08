"Hice una película en la que mis hijos parecían la Familia Telerín: iban en fila a la cama cantando"

Gonzalo González (Toro, Zamora, 1929) llegó a Oviedo en 1977 y no sólo es conocido por ser el fundador de las zapaterías Casino, sino también por su pasión por los reportajes videográficos. Con su mítica Canon súper ocho, "Gonci" (como le llaman cariñosamente) González capturó algunos de los hechos más relevantes de la capital asturiana, como la obra de la Losa, una de las mayores en la ciudad. En esta segunda entrega, continua su historia.

Una afición compartida.

"Tres años después del inicio del Festival de Cine Amateur de Zamora, me tuve que ir a Oviedo. La primera persona con la que contacté al llegar fue mi vecino de al lado, Santiago Escobedo, que también tenía mucha afición al cine en súper ocho. Íbamos a su casa y veíamos las películas que él hacía y también venía a mi casa para ver las mías. Ambos pensamos en meternos en el club Ágora foto-cine, que era una asociación de aficionados al cine súper ocho".

Érase un hombre pegado a una cámara.

"Allá donde voy, llevo la cámara conmigo. Cuando viajé a Nueva York con mi mujer, uno de mis hijos y mi nieta, hice una película sobre la ciudad. Fue de los viajes que más me gustó. Para ver la Estatua de la Libertad hay una estación de ferry que te lleva por el río Hudson y te acerca a la estatua. Desde ahí grabé y mi nieta hizo de locutora. Me dolía el cuello de tanto mirar hacia arriba a los rascacielos. Fue una experiencia increíble. En otra ocasión casi pierdo un vuelo porque quería hacer un montaje de cómo despegaba el avión y me quedé en la pista grabando".

Nunca se dio por vencido. "

Una de mis mejores anécdotas fue en el Vaticano. El viaje lo organizó Don Álvaro, párroco de la Iglesia de San Juan de Oviedo. Este celebraba la misa principal con los canónigos del Vaticano. A la hora de la ceremonia, me puse en primera fila para grabarlo mejor. Cuando empecé a filmar me pican los de seguridad en el hombro y me piden que me retire, diciéndome que no se puede grabar. Entonces cogí la cámara, me la puse en la rodilla, abrí la pantalla y comencé a grabar. No te imaginas cómo me agradece siempre Don Álvaro ese recuerdo, para él inolvidable. Además, está mal que lo diga yo, pero quedó una película estupenda".

Un reportaje desde lo más alto.

"Otra buena anécdota fue en Santiago de Compostela. Fuimos dos trenes enteros de zamoranos hasta allí. Durante la misa del peregrino estaba la catedral a tope. Tras el botafumeiro, le dije al compañero que tenía al lado: ‘Tiene que haber una imagen maravillosa desde el púlpito de la catedral’. Éste me respondió: ‘No serás capaz’. Y allá que fui, ni corto, ni perezoso. Me subí al púlpito y grabé toda la misa. Al terminar, uno de los canónigos me llamó. Recuerdo que me acerqué a él todo serio, poniéndome ya en lo peor, cuando de repente me suelta: ‘¿Saldré yo en el vídeo, verdad?’. Esta es una de las anécdotas más increíbles que me han sucedido".

En el metro de Moscú.

"Tengo también una película del metro de Moscú. Me pareció un medio fascinante, completamente diferente a los metros que había visto antes. Además, las estaciones eran preciosas. De hecho, recuerdo que en el viaje en tren de Moscú a San Petersburgo les hice una entrevista a cada uno de mis amigos a ver cuál de las dos ciudades les había gustado más".

Sus hijos, también protagonistas.

"Hice una película en la que mis hijos parecían los de la Familia Telerín. Todos salían en fila de la cocina y se iban a la habitación cantando ‘Vamos a la cama’. De hecho, Juan Carlos, mi hijo pequeño, ni siquiera caminaba e iba a gatas siguiendo a sus hermanos. (Gonci González y su mujer se ríen al recordarlo).

Mallorca, uno de los destinos más especiales.

"Nuestra luna de miel fue en Palma de Mallorca. Por eso decidimos hacer nuestras bodas de oro allí y nos fuimos a Palma de Mallorca la familia al completo. Tengo grabadas todas las vacaciones familiares, las bodas de mis hijos y los bautizos y graduaciones de todos mis nietos".

La extraordinaria vez que el "Concorde" sobrevoló Oviedo.

"Soy el único asturiano que tiene en película el viaje del ‘Concorde’ a París que organizó el Banco Herrero en 1987. Fuimos en autobús de Asturias a Madrid y de allí cogimos el vuelo. Filmé el avión por dentro y a todos los asturianos que iban en él, la mayoría de Pola de Lena. Fue la primera vez que el ‘Concorde’ sobrevoló Asturias. El Banco Herrero me regaló un trofeo a modo de recuerdo" .

Una mirada distinta de la Semana Santa zamorana.

"Hice un reportaje nunca antes visto de la Semana Santa de Zamora, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. La película es de 1976, pero en 1980 hice un resumen con cámaras de vídeo digitales y el periódico ‘La Opinión de Zamora’ la vendió en Semana Santa durante cinco años".

El primero de muchos.

"El primer premio de cine que recibí en Oviedo fue con motivo de las fiestas de Covadonga en el Centro asturiano en 1979. La película trataba sobre esos festejos. Acababa de llegar de Zamora con un sol radiante y al levantarme en Oviedo vi una niebla espantosa. Me volví a meter en la cama y les dije a mis hijos que vinieran conmigo. Ninguno respondió, así que cogí la cámara Canon y me fui yo solo para el Centro Asturiano a grabar. Me dieron una placa y un pergamino. En la entrega participó Primitivo Luengo, de Radio Nacional de España, íntimo amigo mío y natural de Zamora como yo. Cuando oí la voz de Primitivo creí que estaba oyendo el NODO de entonces".

Su romería favorita.

"Este mes de agosto se celebra la fiesta de la Regalina en Cadavedo. Un año, me dieron el primer premio a nivel nacional por hacer una película de esta romería que es, para mí, la más bonita de Asturias. Estuve todo el día grabando y me quedó una película preciosa, hay mucha gente de Cadavedo a la que le gustaría verse en la obra".

Viaje al siglo XII.

"Con ‘Vida entre las piedras muertas’ fui premio nacional. En la obra mis amigos, vestidos de monjes, pasean por un monasterio cisterciense en ruinas del siglo XII".

La Losa, un reportaje en mayúsculas.

"Es la mejor película que se ha hecho documentalmente de Oviedo. Es único, no hay otro y en él se recoge la mayor obra que se ha hecho en la ciudad. Todo empezó cuando cogí el periódico LA NUEVA ESPAÑA y leí el titular de que iban a comenzar las obras para cubrir la estación. Ahí se me ocurrió la idea de grabar a ver cómo estaba la zona antes del cambio. Desde mi ventana lo tenía todo a mis pies. Por la noche bajaba con el trípode y la cámara a la estación. Grabé durante dos años, un total de 14 horas y también me dediqué al montaje para dejarla como está. En 1999 se inauguró la obra, mi película se presentó en el Club Prensa Asturiana de LNE y Gabino de Lorenzo le entregó a todos los asistentes una copia. Me sentí muy satisfecho al finalizar el reportaje y, a día de hoy, me pongo a veces la película y la sigo disfrutando. Oviedo y Zamora tienen imágenes mías que son historia".