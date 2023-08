Indignación con la adjudicación de plazas en Secundaria: "El sorteo es injusto"

Injusticia e impotencia. Así resumen Victoria Fidalgo y Ana Elena García lo que ha deparado en ellas y muchos otros afectados el último concurso-oposición del plan de estabilización de los cuerpos docentes de Secundaria, celebrado en Asturias en junio. "Tengo a 57 personas con menos calificación que yo que sí han obtenido plaza. ¿Cómo es posible que haya gente que con un 5,25 de nota la logre y yo con un 7,15 no?", se pregunta Fidalgo, profesora interina de Lengua Castellana y Literatura del IES Emilio Alarcos de Gijón. "Me quedé sin plaza por una centésima. He aprobado dos procesos, llevo más de ocho años trabajando y hay muchas personas que han sacado la plaza sin experiencia", añade la avilesina Victoria Fidalgo, profesora interina de Lengua Castellana y Literatura en el IES Número 5 de Avilés.

"Hay mucha gente muy quemada", comenta García de 60 años, refiriéndose a un proceso que consideran "mal planteado desde el principio por varios motivos". Uno de los "más sangrantes", dice su compañera Victoria Fidalgo es que "se sortean las plazas por tribunal. El sorteo significa que nos dividen por tribunales y, según los aspirantes que se presenten a la primera prueba. otorgan las plazas", explica.

De esta manera, el número de plazas a las que se puede optar varía en función del tribunal asignado. "Fueron 83 plazas y dieron 8 o 9 para cada tribunal. Sin embargo, en el mío solo hubo 7, y yo quedé la octava por ocho centésimas. ¿Qué reparto es éste? Es un sistema completamente injusto porque hace que personas con muchísima menos nota que la tuya saquen la plaza mientras tú te quedas fuera", denuncia la profesora del IES Emilio Alarcos. "Lo más justo es que las plazas sean para las mejores notas, para un saco común, como se hace en otras comunidades", añade Fidalgo, que recuerda que este tipo de procedimiento por sorteo solo se lleva a cabo en Asturias y en Andalucía.

Otra de las razones que les han causado "muchas lágrimas y disgustos" es la sensación de que no cuentan con ellos. "Claramente este concurso-oposición estaba encaminado a que entrara gente joven a cambio de dejarnos a nosotros, los interinos, en la estacada", alega la profesora del centro gijonés. "Ésta no era una oposición normal, sino de estabilización” argumentan Fidalgo y García que, sin restarle méritos a aquellos que han conseguido plaza, no entienden que los baremos utilizados no hayan reflejado la naturaleza de esta prueba. "No se puntuaba haber aprobado otros procesos. Además, se tendrían que haber valorado más los méritos y la experiencia", apunta Fidalgo porque, como completa García, lo que más ha pesado ha sido tener una formación de postgrado.

"Llevo quince años dando clase, once de ellos de Llingua Asturiana y los últimos cuatro de Lengua Castellana. Sin embargo, a los que impartimos asturiano solo nos contaron la mitad del tiempo trabajado. También hubo un tope máximo de tiempo trabajado de 10 años, mientras que hacer másteres contaba muchísimo. Por más que lo intentemos para nosotros es imposible cursar un máster porque implica ir a clase todos los días y examinarse. Los másteres están hechos para las personas que no están trabajando o que acaban de terminar la carrera", explica Ana Elena García.

"Yo ya oposité, ya demostré que tengo capacidad y mérito y, sin embargo, me quedo sin plaza", protesta Victoria Fidalgo que, al igual que al resto de afectados, se muestra cansada y resignada ante el silencio administrativo. "Todos los plazos de alegaciones ya han pasado y no nos contestan. Yo me quedé a 0,01 puntos de conseguir la plaza. Solicité que me revisaran la calificación porque al terminar la segunda prueba el tribunal me felicitó y me dijo que había hecho un muy bien discurso. Por eso me sorprendió que mi nota fuera de un 8,39 cuando hubo otras de 10 y de 9. Solo pido que me revisen la calificación porque a lo mejor hay alguna cuenta mal hecha, pero nadie me dice nada", explica Victoria Fidalgo que, incluso se puso en contacto con el Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. "Le escribí una carta a Barbón que remitió directamente a Consejería. Yo alegaba que se me revisara la calificación, y ellos simplemente me contestaron que el sorteo de los tribunales estaba en las bases. Yo no pedí eso".

A la vía judicial

Ante esta situación la última opción que les queda a estos profesores es acudir a la vía judicial. "Solo nos queda denunciar. Si me dicen que no al recurso de alzada que presenté iremos a los tribunales", advierte García. Sin embargo, dudan de que sus esfuerzos y quejas vayan a funcionar. "Los sindicatos, que acordaron este sistema con Educación, me dijeron que ya habían denunciado dicho procedimiento y que no tenía nada que hacer porque había jurisprudencia al respecto y habían llegado al Supremo. Pero me quiero enterar de si es cierto que hay jurisprudencia porque me da la impresión de que me lo decían para que me callara. Está claro que no le interesa a nadie que hablemos", sentencia Ana Elena García.