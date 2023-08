Educación defiende el sistema de adjudicación de plazas en Secundaria ante las quejas de los interinos: "Es el más justo"

El procedimiento selectivo para la adjudicación de plazas en Secundaria distribuye por tribunal los puestos otorgados "para evitar así la discrecionalidad que pueda suponer el hecho de que te evalúe un tribunal u otro", explicaron ayer fuentes de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, que al igual que los sindicatos defienden que este sistema es un procedimiento justo. "Ademas, respecto a los baremos, se acuerdan a nivel estatal y no tienen nada que ver con la comunidad autónoma. Eso lo acordaron el gobierno y las direcciones generales de las comunidades autónomas", destacan.

"No hay ningún sorteo de plazas. Estas se adjudican proporcionalmente a cada tribunal por el número de presentados. ¿Por qué? Para evitar, por ejemplo, que las mejores notas las dé un mismo tribunal. Esto se llevó a juicio y llegó a los tribunales superiores de justicia de otras comunidades autónomas. Los tribunales establecieron que el procedimiento seguido en este concurso-oposición es el es el más justo. Es el mejor sistema que puede haber", exponen desde el sindicato CC OO. Además, recuerdan que este sistema selectivo se podía haber recurrido el pasado mes de diciembre. "En diciembre se publicó la convocatoria en la que se establecía que las plazas se repartían por tribunal. Toda aquella persona que no estuviera conforme debería haber recurrido en aquel momento, pero nadie lo hizo", aseguran desde CC OO. "Creemos que los tribunales han valorado a la gente de la mejor manera que supieron y de la manera más transparente que pudieron", cuentan desde Comisiones Obreras .

"Los tribunales son soberanos y entendemos que hacen su trabajo lo mejor posible", alegan desde el sindicato UGT en relación a las quejas por no revisar las calificaciones de la prueba. Precisamente, a este respecto la Consejería de Educación responde diciendo que siempre que se solicite, las notas son revisadas. "Las calificaciones siempre se revisan cuando hay una reclamación. No obstante, a esas personas que la solicitan no se les da una respuesta personalizada", explican. "La manera de operar es revisar la calificación y modificar la nota si se considera que así debe ser en caso de que haya habido algún error en las sumas, por ejemplo", indican los representantes de la Consejería de Educación.

"Así, en el caso de que la calificación haya sido modificada, esa persona lo podrá ver reflejado en su nota, que habrá cambiado. Sin embargo, si la nota permanece igual, significa que tras haber llevado a cabo la revisión, la calificación era correcta. Por lo tanto, se atienden siempre todas las solicitudes de revisión", apuntan desde la Consejería.

Desde el sindicato UGT, destacan que este tipo de reclamaciones, las referentes a las calificaciones finales, no son nada fuera de lo común, sino que suceden en cada convocatoria. "Las quejas que hemos recibido son las habituales. Como todos los años, siempre hay la misma problemática, que es que la gente considera que se evalúa y se les califica injustamente", señalan los representantes de UGT.

Desde el sindicato también recuerdan que la "respuesta a la reclamación es el listado definitivo de aprobados". "Todos los años hay, incluso procesos de impugnación del proceso selectivo" completan.

Al igual que la Unión General de Trabajadores, el Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA), Comisiones Obreras, y ANPE Asturias coinciden en que las incidencias no se salen de la norma respecto a ediciones previas. "No hemos tenido muchas incidencias de asuntos que hayan sido raros o fuera de lo ordinario en los tribunales", apuntan desde SUATEA.

"Plazas que tenían que haber salido y no se ofertaron todavía, algunas otras que se hayan ofertado y estén mal ofertadas y desaparezcan sin que se le adjudique a nadie", son algunos de los ejemplos que señalan desde este sindicato. Esa situación, alegan los representantes de SUATEA, genera en los participantes "impotencia".