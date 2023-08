La parálisis de la política nacional retrasa el Presupuesto del Principado, al no saberse aún cuánto dinero recibirá Asturias en 2024

El escenario político actual, con el Gobierno central en funciones, interfiere en la planificación del próximo presupuesto autonómico. El Ministerio de Hacienda aún no ha comunicado al Principado la partida que recibirá de la bolsa común de la financiación autonómica para 2024. Otros años, a estas alturas del ejercicio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya había comunicado a las autonomías del sistema común, todas menos País Vasco y Navarra, la cuantía de esa cifra para la siguiente anualidad, así como otros datos clave para la elaboración de las cuentas regionales como, por ejemplo, la referencia sobre el límite de déficit.

Asturias conoció en julio del año pasado que tendría para 2023 una cifra récord, de financiación autonómica, 3.429 millones de euros. Una asignación que unida a otras vías de ingresos, como los fondos europeos, el nuevo endeudamiento y los impuestos propios del Principado, posibilitaron el presupuesto más alto de la serie autonómica, rozando los seis mil millones de euros, concretamente 5.968 millones. Para llegar a esa cifra, la Consejería de Hacienda había comunicado antes, en junio, las directrices al resto de departamentos del Principado para que pudieran elaborar y presentar sus respectivos proyectos presupuestarios, con vistas a la fijación del techo de gasto regional. Una vez completada esa hoja de ruta, el Gobierno de Barbón encaró la negociación con los grupos políticos, para conseguir los apoyos parlamentarios para la aprobación del Presupuesto, un examen que superó el anterior ejecutivo socialista en las cuatro anualidades de la legislatura pasada.

La doble cita electoral de este año, primero las autonómicas y luego las generales, ha alterado el cronograma habitual. De momento, la Consejería de Hacienda, con cambio de titular de por medio, pues Guillermo Peláez se estrena en la cartera que dejó vacante Ana Cárcaba, no ha publicado en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) las directrices para el próximo presupuesto regional. El Estado no ha comunicado a las comunidades el importe de las entregas a cuenta del sistema de financiación, según confirmaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes autonómicas. Esta información solía darse cada año en el Consejo de Política Fiscal y Financiera junto a otras cifras clave para la planificación presupuestaria de cada autonomía como, por ejemplo, el relativo a la referencia de déficit autonómico, que en 2023 ha sido del 0,3% del PIB. Pero esta cita, donde están presentes los consejeros de Hacienda de cada autonomía y el Ministerio de Hacienda, no se celebró debido a la coincidencia con las elecciones generales. Pese a la falta de esos datos, algunos gobiernos autonómicos ya han movido ficha sobre sus próximas cuentas, como es el caso de Aragón, donde ha habido cambio de signo político al frente del Gobierno, que es del PP-Vox tras las elecciones del 28M. El nuevo consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, firmó este viernes la orden de elaboración del Presupuesto de 2024, con "un techo de gasto mayor" que el del presente ejercicio y el compromiso de incluir "algún tipo de rebaja fiscal".