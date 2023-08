El sindicato agroganadero URA entiende que el desarrollo de la asamblea de ASEAVA, donde se abordó la situación de las empresas Xata Roxa y Xata Rosa Restauración, revela que "hay pocas dudas de que se trata de una voladura controlada, con el propósito de repartirse las migajas entre unos pocos, dejando las deudas para los ganaderos".

URA critica que la junta directiva "no asuma responsabilidad alguna ni dimita" y asegura que "numerosos ganaderos no llegaron siquiera a recibir la convocatoria de celebración de la asamblea". El sindicato hace hincapié en el interés por "desvincular las empresas deficitarias como Xata Roxa y Xata Rosa Restauración de otras que no lo son, como Asturgen, de modo que parece existir una clara intención de quedarse con la hebra (...) dejando el hueso de la deuda para los ganaderos y trabajadores".

Además, este colectivo denuncia que "la IGP Ternera Asturiana también atraviesa una situación de confrontación y judicialización, con el mismo modus operandi seguido en ASEAVA", por lo que apunta que "hay una trama para dar al traste con el sector cárnico asturiano" en un momento crítico por la sequía y su impacto en el precio de los forrajes.