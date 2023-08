Las jugueterías asturianas notan el fenómeno «Barbie»

El éxito de «Barbie» en la gran pantalla no solo se ha notado en los cines de Asturias. La estela «rosa» llega también a la venta de muñecas de Mattel, que ha aumentado después del estreno de la película. Un film que, dicen los vendedores, ha ayudado a renovar el interés del público sobre el mundo rosa de Barbie. Y un dato: quizá no se aprecia tanto ese tirón en los niños pequeños, al ser una película para mayores de 13 años, pero sí «notamos que la marca de «Barbie» se ha vuelto más popular en general, y más entre adultos», explica Rocío Rodríguez, responsable de la tienda de juguetes «Toys R Us» de Lugones.

Según Rodríguez el fenómeno Barbie en las jugueterías ha ido suave y no ese ha disparado tanto como sí ocurrió en los cines, en parte porque «todavía estamos en época de vacaciones y no hay tanta demanda de juguetes en agosto como en otros meses del año». De hecho, esperan que el fenómeno siga y alcance a los mejores momentos de venta para el sector, que no es otro que el final del año. La responsable de «Toys R Us» asturiana indica que «de momento no hemos hecho ningún estudio de mercado, aunque como la película está teniendo un desarrollo tan grande es posible que en el futuro acabemos haciéndolo».

Otras tiendas de juguetes también confirman que el interés en la marca «Barbie» ha crecido después del estreno de la película dirigida por Greta Gerwig, que hace más de una semana que ya había recaudado más de un millón de euros en la taquilla española.

En la tienda de Juguettos, en Oviedo también certifican que se «ha notado que más gente viene a preguntar por ‘Barbie’» y la misma tendencia la rubrican en la tienda ovetense «Toy Planet» donde las ventas de la muñeca estrella de Mattel han crecido «un poco, aunque en general la edad de las niñas sigue siendo por debajo de los diez años».

Sostiene Rocío Rodríguez que el triunfo de la película se debe a que no es un film hecho solo para vender merchandising. «No es la película que uno se espera, todo el mundo que la ve dice lo mismo, por lo que he leído no es una película al uso». Más allá de su carácter comercial, el mensaje que transmite la obra se basa en el empoderamiento femenino. «Creo que esta película puede ayudar a orientar o educar a las niñas que empiezan ahora a hacerse mayores sobre los retos que les esperan ahí fuera», comenta Rodríguez.

Otro de los temas que explora la cinta de Greta Gerwig es la inclusión laboral de la mujer en las profesiones, una iniciativa que también desde Mattel llevan años promoviendo. Rodríguez aún no ha tenido ocasión de ir a ver la película porque según ella misma cuenta, «estoy reservándome para ir a verla con mi hija de 15 años».