Asturias, de cabeza por el sofocante calor: bochorno, playas llenas y la cuarta temperatura máxima de la historia en un miércoles "infernal"

Asturias, como Cuba o Colombia, vivió este miércoles una jornada de calor tropical, con temperaturas que superaron con creces los 30 grados y en algunos casos superaron los 40, como en Ronzón (Lena), que registró 40,3 grados, la cuarta temperatura más alta de la región desde que hay registros, a poca distancia de la máxima de 41,4 grados de Mieres el 17 de julio del año pasado, el día más cálido de la historia de Asturias. Esta temperatura podría haber sido más soportable si la humedad hubiese sido baja, como en Castilla y León. Pero no fue el caso. En Gijón, la humedad superó el 80%, en Oviedo rozó el 65%. Por tanto, la sensación térmica en esta primera jornada de la ola de calor fue de tres grados más que la temperatura real.

En definitiva, el calor, más que abrasador, fue sofocante, asfixiante, y trajo de cabeza a muchas personas que sintieron durante todo el día una angustiante falta de aire, especialmente las personas con problemas respiratorios. En Asturias se cuentan ya 511 defunciones atribuibles al calor desde principios de año, 24 de ellas en la primera quincena de agosto, según datos del sistema de monitorización MoMo del Instituto de Salud Carlos III. Para este jueves, se espera un calor más benevolente, con máximas de 35 grados en Cangas del Narcea, entre 24 y 28 en la costa, con más calor al Oriente, 29 en Oviedo y 31 en Langreo.

Lo sorprendente es que este aumento de las temperaturas se produjo tras una fuerte tormenta registrada de madrugada, y que afectó a buena parte de la región y que vino acompañada de precipitación, aunque buena parte de ella se evaporó antes de llegar al suelo. El día acabó con tormenta en Cangas del Narcea y lluvia en Llanes, donde cayeron 11 litros por metro cuadrado en unos minutos.

El calor se dejó sentir sobre todo en zonas altas. En Ronzón (Lena) se registraron los ya citados 40,3 grados; en Amieva, 39,4; Pola de Somiedo llegó hasta los 39,2; Soto, en Tineo, alcanzó la misma temperatura; en Cabrales, el termómetro subió a 38.5; y en San Antolín de Ibias se midieron 38,3. Se esperaban 39 grados en Cangas del Narcea, pero no se alcanzaron.

El anuncio de ola de calor hizo que la afluencia a las playas fuese muy alta desde primeras horas de la mañana. Y es que refrescarse en las aguas del Cantábrico fue una de medidas más efectivas para combatir un calor más propio del Caribe.

Reventón cálido en Gijón y dos horas de viento caliente en Llanes

Gijón y Llanes vivieron este miércoles un fenómeno parecido, pero causado por diferentes motivos. En apenas unos minutos, las temperaturas se elevaron hasta 10 grados, en medio de fuertes vientos. Según Ángel J. Gómez Peláez, el delegado territorial de Aemet en Asturias, en Gijón se produjo un reventón cálido a las tres y veinte de la madrugada, asociado a las actividad tormentosa, en el que momentáneamente la temperatura subió de los 22 a los 32 grados, la humedad bajó muchísimo y hubo fuertes rachas de viento, de hasta 43 kilómetros por hora. Este reventón duró tres cuartos de hora. En Llanes, la temperatura pasó 23,8 grados a las 9.50 de la mañana a 32,5 a las 10.20. Durante dos horas hubo rachas fuertes de viento cálido que hicieron pensar en el reventón cálido del 17 de julio de 2022. Según Gómez Peláez, "no parece que se trate de un reventón cálido, ya que la señal de radar no muestra que hubiese convección profunda y la imagen de satélite indica que no había nubes de tormenta, ni hubo rayos". Añadió que la causa del episodio de Llanes, se debió "al entorno meteorológico sinóptico, con viento dominante del sur, que obligó al aire a descender ladera abajo de la sierra del Cuera. Se produjo un aumento de temperatura al comprimirse el aire conforme descendía y encontrar presiones atmosféricas mayores".