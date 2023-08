División en la guardería por el "troceo" del medio ambiente en el Principado

El "troceo" de las competencias relacionadas con el medio ambiente en diferentes consejerías del nuevo gobierno ha generado diversidad de opiniones en el seno de la guardería del Medio Natural, pues hay quienes defienden que no tiene por qué ser negativo "si se gestiona bien", pero también quienes auguran justo lo contrario. Sí hay unanimidad es entre los grupos ecologistas: critican severamente el "desmembramiento" del medio ambiente, al considerar que anula la posibilidad de "cualquier gestión eficaz y coherente".

Miguel Garrido, del CSIF, juzga positivo que todo el colectivo de guardas siga concentrado en el mismo servicio, algo que no ocurría antes de la llegada de Adrián Barbón a la presidencia del Principado. "Es algo muy positivo que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo, y es sin duda la mejor forma de gestionar el personal", apuntó el guarda y delegado sindical del CSIF. En su opinión, no habrá problemas siempre que se aplique correctamente la administración electrónica. En este sentido, señaló que el Sistema Integral de Tramitación Electrónica del Principado de Asturias (SITE), una aplicación interna, está funcionando "bien" y que incluye la solicitud de encargos entre diferentes servicios, incluso de distintas consejerías. Admitió que aún no están dentro del SITE aspectos como los daños de fauna silvestre y las denuncias, pero sí, por ejemplo, todo o relacionado con lo forestal y la emisión de informes.

No lo ve tan claro Marino Martínez, de CSI, quien tiene serias dudas de que el troceo del medio ambiente entre Transición Ecológica, Fomento y Medio Rural, e incluso tangencialmente en otras consejerías, sea positivo. Ayer, durante un encuentro con varios compañeros, observó en ellos "estupefacción y risa" al hablar sobre el troceo del medio ambiente. Su opinión: "No tiene sentido dividir el medio ambiente en tantos servicios. No entendemos nada, así que tendremos que pedir explicaciones en la junta de personal".

Pone como ejemplo de una posible complicación si el jefe de servicio de una consejería que no sea la de Fomento, a la que está adscrita la Guardería, encarga un trabajo que deben realizar los guardas. "Si hasta ahora a veces ya se complicaba la cosa dentro de una misma consejería, a partir de ahora entre dos consejerías diferentes...".

Ignacio Martínez, de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), sostiene que las nueva estructuras de las consejerías "confirman y agravan el fracaso ambiental establecido por la conformación del Gobierno". Defendió que fraccionar el medio ambiente "no solo implica anular cualquier gestión eficaz y coherente en lo ambiental, sino que, en la práctica, supone desatender el espíritu de las normas, subordinando lo público y primordial a cualquier interés secundario y privativo". Resaltó que la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, "no puede, a la vez y limpiamente, autorizar minas a cielo abierto y desastres eólicos, mientras los controla".

El titular de Fomento, Alejandro Calvo "no puede prevenir incendios seriamente si la Dirección General Forestal es de Medio Rural", y no hará "nada creíble" hasta que "deje de pagar con dinero público cursillos para quemar mejor, mantenga la eliminación de los acotamientos, y premie a los ganaderos criminales", indicó el portavoz de Ascel. En cuanto al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, aseguró que "agrede" a los defensores de la conservación del medio ambiente "al asumir que la vida silvestre es cosa de Planificación agraria", algo que considera "una burla y la demostración de cómo piensa este gobiernín bipartito". Más críticas: "No hay ningún servicio que se llame de protección de especies ni de espacios . La tiranía del cuchu, donde lo ambiental es el enemigo a batir, porque les importa un bledo. Pura charlatanería", remató Ignacio Martínez.

José Manuel Lago, de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, cuestionó que el SITE sirva para coordinar, pues se trata de un "sistema de tramitación electrónica de expedientes, para eliminar papel". Cree que el troceo repercutirá "muy negativamente" en el medio ambiente, porque "ya cuesta ahora la coordinación dentro de una misma consejería". Entre los "problemas" que augura figuran la tramitación de daños o las órdenes de trabajo de una consejería a otra. Y estima que, "sin duda", la nueva estructura del Gobierno "incrementará la burocracia a todos los niveles, de manera interna y de cara al ciudadano".