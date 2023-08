La salvación viene del cielo y vuela en helicóptero: así trabaja el prestigioso grupo de rescate de Asturias

"Esto es como un reloj suizo. Todo se hace con una precisión milimétrica. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en el momento exacto que lo tiene que hacer. Incluso montarse en el helicóptero es algo muy calculado". Esta comparación realizada por el bombero-rescatador Pablo Villena, de 56 años y natural de Barbastro, Huesca, no puede ser más cierta. Porque el trabajo del Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) no puede fallar. El margen de error no existe. Tanto Villena como el resto de sus compañeros son muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen y por ello cuidan siempre hasta el más mínimo detalle.

"Aquí estamos continuamente hablando y pensando en rescates, e imaginando situaciones. Es una constante en nosotros", explica el bombero-rescatador praviano Roberto Menéndez, de 45 años. Y es que, una vez que entran por las puertas del Parque de Bomberos de La Morgal, en Llanera, para comenzar sus 12 horas de turno, estos profesionales, entre los que se encuentran 6 rescatadores, 5 médicos, 2 pilotos y 4 mecánicos, tienen una única cuestión en mente: rescates. Así, nada más llegar, a las 9:30 horas de la mañana durante los días de verano, los integrantes del turno llevan a cabo una exhaustiva revisión del material y del equipamiento para asegurarse de que las "tres salidas de media" a las que acuden en la época estival se desarrollarán con las mayores garantías posibles. "Solemos entrar todos juntos, hacemos un briefing y revisamos toda la máquina. Los rescatadores se encargan de la parte más técnica mientras que los médicos nos encargamos del material sanitario", cuenta la médico Pepa Cucarella, nacida en Valencia hace 41 años.

Porque en el grupo de rescate asturiano, todo se hace de forma conjunta. Rescatadores, pilotos y médicos actúan como un único equipo y esa, es según Roberto Menéndez, una de las claves de su éxito. "Lo más característico y potente del grupo es el hecho de medicalizar los rescates en cualquier lugar al que tengamos que ir. La respuesta es inmediata. El médico está con nosotros aquí en el Parque durante toda la guardia. Sabe todo, igual que nosotros, y cuando salimos, lo hacemos siempre los cuatro en el helicóptero", dice Roberto Menéndez en referencia a los cuatro integrantes que componen un turno –dos bomberos-rescatadores, un piloto y un médico–. "Esto da mucha calidad a la intervención, y sobre todo a la persona que sufre el accidente porque le puede salvar la vida", apunta el praviano, pues además de suministrar los cuidados sanitarios más apropiados, desplazar a la vez a todos los miembros del equipo supone un importante ahorro de tiempo.

Un tiempo que en circunstancias tan radicales, explica Pablo Villena, no solo es imprescindible para aumentar las probabilidades de supervivencia, sino que también se antoja fundamental para reducir la agonía de unas personas que "se están viendo morir". "Hay muchos estudios que demuestran que si el accidentado es atendido correctamente en la primera media hora del siniestro, las secuelas y el tiempo que estará hospitalizado se reducen. La gente que rescatas está en una situación terrible porque se están viendo morir y cuando nos ven o nos oyen llegar y se suben al helicóptero, lloran porque recuperan la esperanza", recalca el rescatador aragonés mientras recuerda, a través de una de las innumerables experiencias vividas, la importancia de tratar con tacto a los pacientes. "El otro día atendimos a un chico cerca de Llanes porque al pasar en moto por un paso canadiense se clavó una barra de metro y medio que alguien había puesto y que le llegó a atravesar la pierna. En momentos así es importante tratar a la gente con empatía", recuerda.

Precisamente esa capacidad de ponerse en el lugar del otro es lo que mueve a Menéndez y Villena a hacer ver a la sociedad que pedir ayuda al equipo de rescate no debería ser motivo de "crucifixión". "El que llama siempre lo hace porque ya sobrepasó todos sus límites. Y eso hay que respetarlo. Nadie se hace daño porque quiere", sostiene el primero. "Muchas veces son la fortuna y la estadística las culpables de los accidentes. Por ejemplo, hoy (por el jueves pasado) en el Cares puede haber fácilmente 3.000 personas. Es casi como la Calle Uría de Oviedo", esgrime el segundo. "Con tanta gente es evidente que pueda suceder algo. Todos pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar nada, pero un accidente lo tiene cualquiera y en cualquier situación y lugar. Sin ir más lejos, si en el Camino de Santiago, que es lo más transitado de Asturias, se pierde gente por culpa de la mala señalización, ¿cómo no va a haber llamadas en las demás rutas?", añade Villena.

Y, aunque cambiar la mentalidad social, suele ser complicado, a juicio de estos dos bomberos-rescatadores, en este caso no es imposible. "En vez de criticar a la gente, se deberían analizar las razones por las que pasan estas cosas para que se puedan adoptar medidas diferentes y efectivas. Por ejemplo, en el Cares se podría hacer que los guardas informen a la gente sobre el equipamiento adecuado para hacer la ruta, o se podrían poner paneles informativos advirtiendo del calzado que hay que llevar, de cómo hay que ir, de la temperatura que se pueden encontrar y demás cuestiones", propone el rescatador de Pravia convencido de que una información veraz y actualizada sería, sin duda, de gran utilidad.

"Me parece injusto el trato que se le da a estas personas que se accidentan y solicitan nuestra ayuda porque ellas también necesitan esa información. En Internet hay mucha información, pero no toda es buena, y quizás no toda es la correcta", comenta con conocimiento de causa, pues no hay nadie mejor que un miembro del Grupo de Rescate para entender la trascendencia de la precisión y el detalle de los datos. "La información para nosotros es muy importante porque nos permite saber cómo actuar. Por ejemplo, cuando te dicen que hay un señor que ha sufrido un accidente en los Picos de Europa, no es lo mismo que esté en mitad de una pared o en una cueva. Nos interesa saber qué estaba haciendo porque la manera de equiparnos varía. Además, esas misiones que parecen sencillas, a veces se van complicando y terminan siendo las peores. Y, si encima falta poco para que anochezca, es crucial saber la magnitud de la emergencia para decidir si llevamos material para pasar allí la noche, o si es viable hacerlo rápido y poder volver a la base. Siempre es mejor ‘perder’–que en realidad es ganar– un poco de tiempo en el parque para sacar toda la información necesaria que salir a ciegas, aunque se vaya más rápido", explica el rescatador natural de Barbastro. "La única salida que es realmente rápida es la de un bañista en el agua porque es automática", concluye.

Y es que, a pesar de que el grupo de rescate tiene su origen en 1988 en la montaña tras el accidente mortal en los Picos de Europa, en 1987, del helicóptero en el que iban varios perros y siete personas para buscar a un niño que se había perdido por la zona, los profesionales que integran este equipo están, 35 años después de su nacimiento, más que preparados para cualquier escenario posible. Así, tan pronto están en Picos de Europa, como en la playa de Verdicio. "A veces se solapan llamadas. Ahora en verano es bastante habitual. Otras veces podemos pasar de estar en Picos de Europa auxiliando a un señor que se rompió la pierna y está atrapado, a estar rescatando a alguien que se está ahogando en Verdicio, por ejemplo", cuenta Pablo Villena.

Esta versatilidad no viene de la nada. Alcanzarla es fruto de una intensa preparación. "Aquí los entrenamientos y la formación son constantes. Siempre estamos haciendo cursos, simuladores, entrenamientos y prácticas propias de cada máquina y de cada operación. Por ejemplo, los pilotos cada seis meses tenemos que ir a Alemania a hacer 3 horas de simulador·, explica el piloto de Luanco del Grupo de Rescate, Lorenzo Rodríguez de 54 años.

Del mismo modo, el aspecto psicológico es una de las cuestiones más tratadas por todos los integrantes del equipo. "Analizamos todo mucho cuando volvemos, tanto lo que ha salido bien como lo que se puede mejorar. También verbalizamos y compartimos nuestras perspectivas", expone Pepa Cucarella. "Se le da mucha importancia al post-rescate y es algo muy bueno del Grupo porque salen muchas cosas a la luz, desde la parte más técnica a la más emocional que nos ayuda a poder descargar", completa Roberto Menéndez.

El desgaste físico y mental y los riesgos que supone aventurarse en lugares y situaciones extremas es constante en este trabajo. Ellos lo saben, y la sociedad, en su inmensa mayoría también es consciente de todo lo que arriesgan estos profesionales, que no es nada más y nada menos que su propia vida. Sin embargo, parece que no todo el mundo lo ve de esta manera. "Queremos que se nos valore más. Nos dan muchas palmadas en el hombro, pero no bastan. Creemos que nuestra labor es importante, pero parece ser que para algunos no hacemos lo suficiente", se queja Roberto Menéndez. Y es que las condiciones laborales de este equipo les causa una sensación de abandono pues las suyas "no son las mejores dentro del cuerpo de Bomberos", añade. "Estamos en una situación mínima. Si cualquiera de nosotros se pone de baja, los turnos ya no se sostendrían. Del mismo modo que, si salimos por la noche más allá de nuestra hora de irnos que ahora en verano es a las 21:30 horas, como por ley tenemos que descasar 12 horas seguidas, no podríamos entrar hasta que hayan pasado. Si volvemos a la base a las 5:00 horas, no podríamos trabajar hasta las 17:00 horas y tendrían que venir los rescatadores del otro turno", explica Pablo Villena. Cuidar a quien cuida es fundamental porque si bien "el helicóptero es una herramienta muy potente, pero sin nosotros no se podría rescatar a la gente. Somos nosotros los que hacemos todo el trabajo", dice el oscense.

Seguridad también por tierra Si por el aire Asturias está más que protegida gracias al Grupo de Rescate, por tierra la seguridad la aporta el Área de Bomberos, que se reparte a lo largo de 19 parques por toda la geografía asturiana. Su contribución a la sociedad es innegables y resulta de un trabajo y una disciplina que, como sucede en la inmensa mayoría de los casos, no se ve. Para empezar, la organización es constante porque sin ella no se puede actuar correctamente. "Entramos a las 8 de la mañana y repartimos las tareas. Después, realizamos la revisión del material para asegurarnos de que todo está en orden porque la rapidez es fundamental", cuenta la bombera nacida en Bimenes, Nati Canto. A esta disciplina se le añade también, una exhaustiva preparación física y formación teórica, pues formar parte de un cuerpo de bomberos implica estar preparado en todo momento para todo. Y es que, sin ir más lejos, "por estadística, cada 20 días hay un gran incendio en Asturias", explica.

Roberto Menéndez, bombero-rescatador

(Pravia,1978)

Para Roberto Menéndez la montaña es una forma de entender la vida. El monte es su lugar y a él acude tanto por obligación como por devoción. "Practico deporte en la montaña. Me gusta la escalada y estar por allí. Cuando no estoy aquí en el Parque de Bomberos, estoy en el monte", cuenta el bombero-rescatador de 45 años. Esa pasión fue precisamente la que le impulsó a estudiar Ingeniería Forestal y a entrar, después, en 1999, en la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tineo donde estuvo cuatro años, hasta que decidió empezar su carrera en Bomberos Asturias.

"Pasé por varios parques dentro del SEPA, y luego, a través de una bolsa interna y, habiendo superado un proceso selectivo, tuve la opción de acceder al Grupo de Rescate. Primero estuve entrando y saliendo, cubriendo algunas bajas, hasta que hace tres años cogí una vacante de un compañero que se jubiló y trabajo de forma fija", recuerda así uno de los "novatos" de los bomberos-rescatadores. No obstante, Menéndez lo tiene claro. No necesita más tiempo para saber que esto es lo suyo. "Una vez que la pruebas es difícil salir de aquí", cuenta. La labor de este equipo es innegable. Salvan vidas. Y hay pocas cosas que sean más reconfortantes que darle un futuro a alguien que piensa que ni siquiera tiene presente. Sin embargo, aunque esos pros terminan pesando más que los contras, estos no se deberían ignorar. "La parte emocional de este trabajo es complicada, pero la tratamos mucho entre nosotros", apunta el praviano. "Además, nuestras condiciones laborales no son las mejores dentro del cuerpo de Bomberos. Nos aplauden y nos dan muchas palmadas en el hombro, pero yo estoy algo cansado de ellas porque no valen. Creemos que hacemos una labor importante, pero parece ser que para algunos no hacemos lo suficiente", dice Menéndez. "Hay muchos matices que te hacen preguntarte porque estás aquí, pero el Grupo de rescate engancha mucho", concluye.

Pepa Cucarella, médica

(Valencia,1982)

La medicina la trajo a Asturias desde Valencia, pero fue la montaña la que le hizo quedarse. "Cuando terminé la carrera trabajé en urgencias y me formé en la especialidad de radioterapia, que fue un salvoconducto para llegar aquí. Siempre fui muy montañera y cuando vine a hacer el MIR a Asturias y conocí el servicio del Grupo de Rescate a través de unos, supe que quería hacer esto. Es mi trabajo ideal porque comparte todas mis pasiones", dice la médico Pepa Cucarella (Valencia, 1982). De esto hace ya seis años y la ilusión sigue intacta. "Espero jubilarme aquí", admite la valenciana, que pese a las complicaciones y al riesgo que supone ser un médico rescatador no se le pasa "por la cabeza no hacerlo".

"Tanto el resto de mis compañeros médicos del Grupo de Rescate como yo compaginamos este empleo con otros. En mi caso trabajo también media jornada en el HUCA", explica Cucarella. "Hay veces que pasas miedo. Esta semana, por ejemplo, estuvimos en un rescate de un fallecido que estaba en una zona de difícil acceso en la que sufrimos caídas de rocas y de ramas. Pero, de momento, no me he llevado ningún susto lo suficientemente gordo como para pensar en dejarlo y espero que nunca lo tenga", apunta, pues encontrar un grupo humano con el que trabajar a gusto en condiciones imposibles y sentirse útil para quien más lo necesita puede más que la presión y el miedo de tomar decisiones trascendentales en cuestión de segundos. "Lo peor es la sensación de impotencia cuando hay fallecidos y problemas burocráticos, que te obliguen, por ejemplo, a dejar a una familia sin cadáver hasta que se haga el levantamiento judicial. También están las dudas de si has tomado o no buenas decisiones. Es complicado porque, como sanitaria, estás sola y tienes que tomar una decisión rápida condicionada por las necesidades del paciente, además de la meteorología y la orografía. Aunque, es verdad que también es un trabajo muy satisfactorio. Lo mejor para mí es volar, el trabajo en equipo, y, sobre todo, saber, a pesar de que pueda sonar frío, que eres la única oportunidad para mucha gente que podría quedarse muy tirada en situaciones peligrosas", concluye.

Lorenzo Rodríguez, piloto

(Luanco,1969)

Siempre quiso volar y siempre lo quiso hacer en Asturias. Y finalmente pudo cumplir su sueño. Tras estar fuera del Principado durante varios años, este luanquín de 54 años, es desde hace un lustro, uno de los dos pilotos que conforman el Grupo de Rescate del SEPA. "Cuando me surgió la oportunidad vine a Asturias. Pero antes de entrar en el Grupo, estuve cuatro años trabajando en incendios", recuerda Rodríguez que no puede estar más contento "con una experiencia muy agradecida y satisfactoria", a la que llegó tras su dilatada trayectoria. "He realizado muchísimos trabajos aéreos. En total tengo más de 10.500 horas de vuelo entre todas las operaciones que he hecho", apunta el piloto de Luanco.

Volar en Asturias no es fácil. Las condiciones meteorológicas no son siempre las más favorables, y no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. "Lo más difícil es siempre el mal tiempo, la niebla y las turbulencias cuando tienes que hacer trabajos en zona de montaña. Aquí el tiempo no siempre acompaña. Además, no te puedes fiar, porque tan pronto hace sol y buena temperatura como todo lo contrario. Las condiciones varían mucho en cuestión de poco tiempo", explica. En el momento en el que este equipo se sube al helicóptero pone su vida en riesgo, son conscientes de ellos, pero como comenta Lorenzo Rodríguez, es crucial no tener pensamientos negativos. "A veces sentimos miedo, claro que sí. Pero no podemos estar pensando en que vaya a haber una fatalidad. Hay que estar concentrados en la misión, dándole vueltas a la cabeza para encontrar la mejor solución y siempre teniendo un plan b por si, por ejemplo, hay que escapar de una turbulencia o falla uno de los motores", dice el experimentado piloto. De esta manera, asegura, se podrá llevar a cabo un buen trabajo que deje contentos a todos y que permita disfrutar al equipo de lo que para él, es lo mejor de este puesto: "el agradecimiento de las personas a las que rescatas y la reconfortante sensación de salvar vidas".

Pablo Villena, bombero-rescatador

(Barbastro,1965)

Oscense de nacimiento, pero asturiano de corazón y adopción Pablo Villena (llegó al Principado en 1968 con su familia) lleva toda una vida en la montaña, es uno de los veteranos del Grupo de Rescate al que entró el 1 de enero de 1989. "Llevo aquí 34 años y 8 meses", dice. Sin embargo, su vocación por auxiliar en emergencias viene de más atrás. "Siempre me gustó la montaña, y al final en este mundo terminas rescatando a alguien. Yo ya había rescatado a varios compañeros como aficionado. Por tanto, cuando se organizó una especie de bolsa en la Federación de Montaña en previsión de formar un futuro grupo de rescate, nos apuntamos y terminamos aquí", explica el rescatador hablando en un plural en el que incluye a su hermano Antonio Villena, otro de los expertos del equipo de élite de emergencias de Asturias. "Mi hermano y yo somos de los veteranos. Llevamos en el Grupo de Rescate desde el principio. Solo que él está en otro turno", comenta el aragonés. Sin duda, la pasión por las montañas y la vocación de auxiliar corre por las venas de los hermanos Villena.

Y uno de los principales motivos que explica esta cuestión es la "satisfacción y el agradecimiento". "Salvar vidas es muy satisfactorio. Pero, al final es lo que se espera de ti. Para mí lo mejor es el agradecimiento de la gente. Muchas veces las personas a las que rescatamos se sienten juzgadas por haber tenido que llamar al helicóptero, por eso, para mí es muy importante darles un buen trato quitando hierro al asunto. Lo mejor es el agradecimiento que te trasmiten", admite recalcando que, para que todo funcione bien, la concentración e incluso el miedo son esenciales.

"El miedo es bueno porque te mantiene alerta y en tensión, es lo que se conoce como conciencia situacional. Si no hay miedo, se falla. La concentración tiene que ser absoluta en todo momento incluso cuando estamos volando porque volar es trabajo de todos y no solo del piloto", alega Villena que, al igual que el resto de sus compañeros, comparte la opinión de que "es imposible dejar este trabajo". "Este trabajo seduce mucho y los jefes lo saben. En todos estos años, solo alguno lo dejó y porque tenían hijos. Una vez que entramos nos queremos retirar aquí", termina.