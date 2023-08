Las familias asturianas se preparan para la vuelta al cole más cara de la historia

"Hemos notado un incremento en algunos materiales escolares de hasta un 30% respecto al año pasado", dicen Beatriz Fernández Martínez e Ignacio Pérez Cadierno. "Todavía no he comprado todo para el próximo curso, pero lo he ido mirando y sí aprecio una subida generalizada en los precios", cuenta Verónica López Martínez. "La verdad es que la subida de los precios para el colegio se ha notada bastante", remata Marco Antonio Granda Ronda y Raquel Vivas Martínez.

Es un hecho. Estas tres familias asturianas –afincadas las dos primeras en Gijón y en Oviedo la última– ejemplifican el sentir de muchas otras sobre la cuesta arriba que tienen por delante la que pasa por ser la vuelta al cole "más cara de la historia", según los economistas y organizaciones de consumidores. El gasto medio por alumno este año, solo en la vuelta al colegio, ascenderá a unos 500 euros y supone un aumento del 14 % con respecto a hace dos años, según los últimos estudios. Por curso, se calcula que el gasto medio, que incluye dispositivos electrónicos, uniformes y ropa deportiva, en los alumnos de entre 3 y 18 años ascenderá a un total de 2.186 euros. Y da igual la etapa escolar en la que se encuentren los escolares. Ninguna escapa al encarecimiento del material educativo. Solo para el inicio de las clases Verónica López, con un hijo de 16 años que empezará 1.º de Bachillerato y una hija de 12 que cursará 1.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cree que el monto por menor superará, fácilmente, los 600 euros. "Por niño, en libros para la ESO te gastas unos 300 euros. Para Bachillerato, a pesar de que hasta el comienzo del curso no lo sabré porque adquirimos los manuales en el colegio al inicio, estimo otros 300 euros", comenta. "Pero, a este gasto de libros", continua López, "también tenemos que sumarle lo que haya que comprar de uniformes, de calzado, de ropa de abrigo y demás. En el caso de la niña, que va de uniforme, solo en calzado y prenda exterior calculo unos 170 euros, y en el uniforme 130. Al niño, aunque ya no use uniforme, habrá que comprarle bastante ropa para comenzar el curso, porque a estas edades todavía crecen", sentencia. Beatriz Fernández e Ignacio Pérez, padres de un niño de 3 años que empezará 1.º de Educación Infantil y otro de 9 que hará lo propio en 4.º de Primaria, estiman que esta vuelta al cole les supondrá un desembolso cercano a los 1.200 euros en total. "En nuestro caso las actividades extraescolares –que han llegado a subir hasta un 25%–, las mochilas y los libros están siendo los elementos más costosos", apuntan Fernández y Pérez coincidiendo así con la opinión de los ovetenses Marco Antonio Granda y Raquel Vivas, que de sus tres hijos, de 29, 21 y 12 años, tienen a la mediana estudiando un máster en Psicología y al benjamín a punto de empezar 1º de la ESO. "Los libros son lo más caro. Cada año es más caro y suben la cuota", afirman. Precisamente, el precio de los manuales es uno de los principales causantes de que esta sea la vuelta al cole más cara de la historia. "Este incremento se debe al mayor gasto en los libros escolares, que supone un 30 % más que en Alemania, Italia o Francia", explica el economista José Manuel Corrales en declaraciones a Efe. Y, aunque existen recomendaciones para ahorrar, desde las familias denuncian que en la mayoría de las ocasiones no son, siquiera, opciones viables. "Para cursos de niños pequeños es imposible usar libros de texto de segunda mano porque son todos para escribir en ellos. Y los que no, tienen licencias digitales nominativas", se quejan Ignacio Pérez y Beatriz Fernández. Porque los materiales digitales no han funcionado como se creía que lo harían, asegura José Manuel Corrales. "A pesar de que se pensaba que el auge de clases online y el teletrabajo suponía una mayor demanda de ordenadores portátiles que podía transformase en un ahorro, al final no ha sido así y el incremento ha sido del 15 % de las compras con respecto a hace dos años", comenta Corrales acerca de una cuestión calificada como "vergonzante" por muchos padres y madres, como es el caso de Verónica López. "Hace unos años pasaron los libros a formato digital, haciendo un desembolso el primer año bastante grande por la compra de los ordenadores Chromebooks. Se nos dijo que ese gasto se vería compensado en los años sucesivos, porque las licencias digitales eran mucho más económicas que los libros, pero esto es totalmente falso", relata esta madre. "De hecho, han ido aumentando progresivamente y ya estamos pagando lo mismo que cuando eran libro físico, con la desventaja de que esas licencias son temporales. Y, "para más inri" además del libro digital que es obligatorio, ahora ofrecen la venta del libro en papel", completa López. Y si bien los consejos para ahorrar existe pero no son suficientes, las ayudas, denuncian las familias, tampoco son efectivas. "Trabajamos los dos y a poco que ganes ya no llegas a los baremos de las becas", lamenta la pareja gijonesa. "Aunque recibas beca, esta es posterior al inicio de curso , por lo que el desembolso ya lo has tenido que hacer sí o sí", remata Verónica López.