La ola de calor, "estrés extra" para los socorristas asturianos: "Ni un minuto te puedes despistar"

"Lo de estos días ha sido exagerado". Así se mostraban este jueves los equipos de salvamento de la comarca avilesina, en plena resaca tras vivir varios de los días más ocupados de todo el verano. La ola de calor que ha azotado estos días Asturias se ha notado en los arenales de la zona, llenos hasta la bandera, aunque también ha supuesto ciertos peligros.

"Las fisalias y las carabelas nos han dado bastante trabajo. Para nosotros ha supuesto un estrés extra, porque no te puedes despistar ni un minuto para que no haya problemas", explica Roberto Martínez, jefe de servicios de deporte y salvamento en Gozón. Según describe, el calor del agua ha hecho que la presencia de esos animales fuese una constante estos días pasados, obligándoles a tener que estar peinando el agua en todo momento, para así recoger las medusas que acechaban a los bañistas. "Es algo que puede llegar a asustar y es un esfuerzo extra. Por suerte se ven bastante bien, para que asó no haya ningún inconveniente", indica. La nota positiva es que el agua, por el viento, ya no está tan caliente como hace días, lo que ha hecho que el fenómeno pudiese estar más controlado.

Las playas del concejo de Gozón estuvieron estos días hasta la bandera, llenas de gente que intentaba combatir las altas temperaturas que se han vivido. "En la playa de Luanco hubo alrededor de cinco mil personas cada uno de estos días. Eso entra dentro de la normalidad, pero lo anecdótico es que el resto de playas del concejo también estaban hasta arriba. No cabía ni un alma más", asegura Martínez.

En Salinas, por suerte, no tuvieron que preocuparse por la presencia de medusas. "Sí que es verdad que hubo muchísima gente estos días, sobre todo el miércoles, pero no hubo ningún incidente que destacar", explica Carlos Rodríguez de la Flor, socorrista de la playa castrillonense. Lo único reseñable que ha ocurrido en el arenal durante estos días, según cuentan, son alguna que otra picadura de pez, pero no ha ocurrido nada que tuviese gravedad. "lo único destacable estos días ha sido la presencia de mucho turista extranjero, más que lo normal. Encima son los peores, porque son los menos obedientes con diferencia", expone el socorrista, contento porque este jueves la afluencia de público ya había entrado en los parámetros normales. "Se nota que no hizo una buena mañana, porque está la playa medio vacía. Por fin un poco de paz después de estos días", bromea.

Y es que tras días con temperaturas agobiantes, volvió la paz a las playas asturianas. En Salinas, a las cuatro de la tarde, el aforo era menos de la mitad que las jornadas anteriores, cuando apenas había sitio para colocar la toalla. Poco a poco, la ola de calor abandona Asturias y da paso a la normalidad en forma de lluvia.